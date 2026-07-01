Качество мышц спины и груди связали с рисками болезней сердца

Более «качественные» мышцы груди и спины могут быть связаны с меньшим риском инфаркта: у людей с более плотной мышечной тканью он оказался ниже на 31%.

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К такому выводу пришли исследователи Эдинбургского университета при частичной поддержке British Heart Foundation, изучив 1722 пациента преимущественно в возрасте около 50–60 лет (средний возраст около 58 лет), которым выполняли КТ из-за боли в груди.

Исследователи изучили рутинные коронарные КТ-ангиограммы — снимки, которые делают для оценки состояния сосудов сердца. Искусственный интеллект анализировал яркость скелетных мышц на этих снимках: мышцы спины, часть грудных и межрёберные.

Более яркая ткань означает меньшее содержание жира внутри, то есть лучшее качество. На каждые 10 пунктов увеличения яркости риск инфаркта оказывался ниже на 31%, а риск смерти в течение 10 лет наблюдения — на 39%. Связь сохранялась даже после поправки на возраст, пол и уровень кальция в коронарных артериях. Принципиально важный нюанс: размер мышц связи с риском не показал. Значение имеет именно состав мышечной ткани. Чем больше жира, тем хуже качество ткани. При этом жировые отложения в области торса и в печени значимой связи с риском инфаркта в данном исследовании не продемонстрировали.

Роль ИИ здесь не только иллюстративная. У радиолога оценка качества мышц на одном снимке заняла бы несколько часов, алгоритм справился за несколько минут. В Великобритании ежегодно выполняют около 350 000 КТ-сканирований, это открывает возможность массового скрининга без дополнительных процедур, хотя до клинического применения ещё далеко. Авторы подчёркивают: для того, чтобы использовать данные сканов при отборе пациентов, необходимы дальнейшие исследования.

Исследование наблюдательное: оно фиксирует ассоциацию, но не доказывает причинно-следственную связь. Вероятнее всего, плотные мышцы — это маркер физически активного и здорового образа жизни в целом, а не прямой механизм защиты сердца. Профессор Брайан Уильямс отметил, что регулярные упражнения могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний до трети, причём речь идёт о любых видах нагрузки, а не только о силовых тренировках.

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Практически это означает следующее: если вы уже проходили коронарную КТ-ангиографию, врачи в будущем смогут извлечь из тех же снимков дополнительную информацию о состоянии ваших мышц — без новых процедур и лучевой нагрузки. Пока подход остаётся экспериментальным, однако сама идея использовать уже существующие данные для оценки риска выглядит перспективно.

Для тех, кто задаётся вопросом, что делать с этим знанием прямо сейчас, вывод исследования прост: двигайтесь регулярно. Физическая активность в целом может постепенно улучшать состав мышечной ткани, снижая долю внутримышечного жира. Авторы отмечают, что потенциально улучшать качество мышц могут разные виды физической активности, а не только силовые тренировки.

Всемирная организация здравоохранения и профильные медицинские ассоциации настаивают: минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю — это не прихоть, а базовая норма для поддержания здоровья. Такой режим тренировок доказанно сокращает вероятность развития гипертонии, диабета 2-го типа и ожирения. Однако польза не ограничивается контролем веса: спорт укрепляет психику, помогает бороться со стрессом и расширяет круг общения.

Данные обзора 2025 года подтверждают, что защитный эффект физических нагрузок запускается на клеточном уровне. В первую очередь упражнения стимулируют выработку оксида азота, который расслабляет сосудистые стенки и понижает артериальное давление, попутно подавляя воспалительные процессы и улучшая состояние эндотелия. Кроме того, активность снижает концентрацию провоспалительных белков-цитокинов, которые играют важную роль в развитии хронического воспаления и атеросклероза.

Не менее важен и антиоксидантный эффект: во время занятий активизируются системы организма, нейтрализующие свободные радикалы и предотвращающие окислительный стресс. Завершает картину влияние на клеточный обмен — тренировки запускают биогенез митохондрий, повышая их количество и качество, что улучшает усвоение глюкозы и общий энергообмен.