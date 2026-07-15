Соотношение талии и бёдер: как рассчитать и что значат цифры

Иногда цифра на весах выглядит вполне нормально, но сантиметровая лента в области живота уже намекает на возможный риск. Разобрались, что показывает соотношение талии и бёдер и как его правильно рассчитать.

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Что такое WHR?

Соотношение талии и бёдер на английском называется waist-to-hip ratio, или WHR. Показатель рассчитывается по формуле: окружность талии ÷ окружность бёдер. Например, если талия 80 см, а бёдра — 100 см, WHR будет равен 0,8.

Этот показатель помогает оценить распределение жировой ткани — преимущественно в области живота или в нижней части тела. Для удобства часто используют два условных описания:

тип «яблоко» — больше жировой ткани откладывается в области живота.

— больше жировой ткани откладывается в области живота. тип «груша» — больше жировой ткани приходится на область бёдер и ягодиц.

Эти обозначения описывают не внешность человека, а особенности распределения жира. Они важны потому, что избыток жировой ткани в разных областях организма может быть связан с разным уровнем метаболического риска.

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Чем WHR отличается от ИМТ?

Не стоит путать WHR с индексом массы тела (ИМТ). ИМТ показывает соотношение веса и роста, но не учитывает, как именно по организму распределён жир.

Например, два человека с одинаковым ИМТ могут иметь разный уровень риска: у одного больше мышечной массы, у другого — больше жировой ткани в области живота.

Иногда оценивают только окружность талии. Национальный институт здоровья США считает, что показатели более 89 сантиметров у женщин и больше 101 сантиметра у мужчин увеличивает риск диабета 2-го типа.

Окружность талии и WHR используют как дополнительные показатели оценки здоровья. Они не заменяют ИМТ, а помогают получить более полную картину.

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Почему важно, где скапливается жир?

Жировая ткань в области живота включает как подкожный, так и висцеральный жир. Именно избыток висцерального жира считается самым неблагоприятным с точки зрения обмена веществ. Она отличается высокой метаболической активностью и участвует в регуляции обменных процессов.

Избыток висцерального жира связан с изменением чувствительности тканей к инсулину, повышением уровня воспалительных процессов и увеличением риска некоторых хронических заболеваний.

Исследования показывают, что избыток жировой ткани в области живота связан с более высокой вероятностью развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

Крупное международное исследование INTERHEART, в котором участвовали больше 27 000 человек из 52 стран, показало связь показателей абдоминального ожирения с риском инфаркта миокарда.

При этом жировая ткань в области бёдер и ягодиц в исследованиях чаще связана с более благоприятным метаболическим профилем по сравнению с избытком жира в области живота. Это не означает, что такой жир полностью безопасен, но его влияние на риск заболеваний обычно считается менее выраженным.

Когда WHR становится повышенным?

По критериям Всемирной организации здравоохранения:

у женщин WHR выше 0,85 связан с повышенным риском метаболических осложнений;

связан с повышенным риском метаболических осложнений; у мужчин WHR выше 0,90 связан с повышенным риском.

Однако высокий WHR сам по себе не диагноз. На распределение жира в том числе влияют генетика, возраст, гормональные факторы и образ жизни.

При оценке здоровья врач учитывает и другие показатели:

артериальное давление;

уровень глюкозы;

холестерин и другие показатели липидного профиля;

физическую активность;

питание.

Что делать, если WHR высокий?

Уменьшить количество жировой ткани в области живота помогает изменение образа жизни:

регулярная физическая активность, включая аэробные и силовые нагрузки;

рацион с достаточным количеством белка и пищевых волокон;

полноценный сон;

уменьшение длительного стресса.

При снижении веса количество висцерального жира обычно уменьшается, что может улучшать показатели обмена веществ.

Если WHR выше рекомендуемых значений, это повод оценить общее состояние здоровья: проверить давление, уровень сахара и липидный профиль и обсудить результаты со специалистом. У некоторых людей с нормальным индексом массы тела, но высокой окружностью талии или WHR также может быть повышен риск метаболических нарушений.

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