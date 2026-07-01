Онемение в пальцах: 9 болезней, о которых вы не знали

Первая реакция на такой симптом — согреть, растереть, сделать гимнастику ладоней или обзавестись наконец хорошими тёплыми перчатками. Но если тепло и разминка помогают лишь на время и онемение возвращается, проблема может быть глубже, и самостоятельно решить её не получится.

© solidcolours/iStock.com

Кто в группе риска

Обычно онемением сталкиваются те, чья работа или быт связаны с монотонной нагрузкой на кисти и статичным положением рук. Офисные сотрудники замечают симптом к концу рабочего дня после часов за клавиатурой. Водители — во время длительных поездок, когда кисти буквально застывают на руле в неподвижном положении. Онемение и холод в пальцах чувствуют и те, кто напряжённо работает руками или после повторяющихся движений.

Самое популярное в народе объяснение онемения рук — синдром запястного канала. Этот диагноз на слуху, его легко найти в интернете, и кажется, что достаточно купить соответствующий фиксатор, сделать перерыв в работе — и всё пройдёт.

На практике всё сложнее: многое зависит от того, какие именно пальцы теряют чувствительность. При других нагрузках, привычках или сопутствующих факторах причина может оказаться совершенно иной. Какой? Расскажет невролог.

© bubaone/iStock.com

Почему немеют пальцы

Как правило, это происходит, когда нарушается прохождение нервного импульса от спинного мозга к кончикам пальцев. Нерв служит своего рода проводом: если он длительно сдавливается, раздражается или повреждается в запястье, локте или шее, сигнал искажается. Мозг не получает информацию от участка кожи, вы чувствуете онемение, покалывание, «ватность».

У некоторых людей холод или стресс могут усиливать симптомы. Например, при синдроме Рейно возникает спазм мелких сосудов пальцев, а при некоторых заболеваниях нервов холод делает онемение более заметным. Может возникнуть иллюзия, что массажист или согревающая мазь быстро решат проблему. На самом же деле без консультации у профессионала в этом случае не обойтись.

© stefanamer/iStock.com

Возможные диагнозы при онемении пальцев

1. Сдавление нерва в запястье (карпальный туннель)

2. Сдавление нерва в локте (локтевой туннель)

3. Сдавление нерва в ладони (канал Гийона)

4. Проблема в шее (грыжа, протрузия)

5. Спазм сосудов (синдром Рейно)

6. Нехватка витаминов группы B, особенно В12

7. Последствия травмы руки или шеи

8. Сахарный диабет (поражение нервов)

9. Проблемы со щитовидной железой

Онемение пальцев — это сигнал о том, что на каком-то из участков по разным причинам пострадали нервы. Врач поможет определить, насколько проблема серьёзна и каким образом её надо решать.

Остались вопросы? Задайте их ИИ-помощнику!