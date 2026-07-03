Вы открываете результаты анализов и видите: один показатель выделен красным — он выше нормы. Автоматически хочется открыть поисковик и узнать, какая болезнь может за этим стоять. Лабораторная «норма» — это не граница между здоровьем и болезнью. Разобрались, что значат референсы в анализах и почему один завышенный показатель ещё не диагноз.

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Что такое «норма по лаборатории» на самом деле

В бланке анализа обычно указывают референсный интервал — диапазон значений, который встречается у большинства здоровых людей при определённых условиях измерения.

Чаще всего такой интервал включает 95% результатов здоровой группы. Это означает, что около 5% здоровых людей могут получить результат за его пределами.Сам факт, что показатель оказался «выше» или «ниже нормы», ещ ё не говорит о болезни. Человек может быть полностью здоров, а может иметь заболевание, не связанное с этим показателем и просто попасть в статистический край диапазона.

Например, если сдать кровь сразу на десятки показателей, вероятность случайного отклонения хотя бы одного из них увеличивается. Именно поэтому врачи не оценивают анализы по принципу «одна цифра — один диагноз».

Для установления референсных интервалов лаборатории используют специальные методики. Международный Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI) рекомендует рассчитывать лабораторные нормы на основе данных здоровой группы людей, обычно включающей не менее 120 участников.

Почему нормы в разных лабораториях отличаются

Это не ошибка или небрежность. Один и тот же показатель крови может иметь разные референсные интервалы в двух лабораториях, потому что они использовали разное оборудование, реагенты или методику подсчёта.

Кроме того, на диапазон влияют особенности людей, на которых его рассчитывали: возраст, пол, беременность, особенности питания, состояние здоровья и другие факторы. Для оценки показателей в динамике обычно рекомендуют сдавать анализы в одной и той же лаборатории: так проще сравнивать результаты между собой.

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Что ещё влияет на «личную норму»

Референсный интервал — это не идеальная цифра, к которой нужно стремиться, а статистический диапазон. На результат могут влиять:

возраст и пол — например, нормальные значения гемоглобина, ферритина и некоторых ферментов отличаются у мужчин, женщин и детей;

— например, нормальные значения гемоглобина, ферритина и некоторых ферментов отличаются у мужчин, женщин и детей; беременность — меняет многие показатели крови и биохимические параметры;

— меняет многие показатели крови и биохимические параметры; время суток — некоторые гормоны имеют выраженные суточные колебания: например, уровень кортизола утром значительно выше, чем вечером;

— некоторые гормоны имеют выраженные суточные колебания: например, уровень кортизола утром значительно выше, чем вечером; физическая нагрузка — после интенсивной тренировки могут временно изменяться некоторые ферменты и показатели крови;

— после интенсивной тренировки могут временно изменяться некоторые ферменты и показатели крови; питание и голодание — особенно влияют на уровень глюкозы и липидный профиль;

— особенно влияют на уровень глюкозы и липидный профиль; стресс и условия забора крови — даже положение тела во время процедуры может немного менять некоторые показатели.

«Норма» и «оптимум» не одно и то же

«Норма» в бланке анализа означает, что такой результат часто встречается у здоровых людей, а «оптимум» — что такой уровень помогает снизить конкретный риск. Например, уровень «плохого» холестерина может быть внутри лабораторного диапазона, но для человека с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний врач может поставить более строгую цель по уровню липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Проще говоря, референсный интервал отвечает на вопрос: «Такое бывает у здоровых людей?» А целевое значение — на вопрос «Такой уровень безопасен именно для этого человека?».

При этом важно понимать, что хорошие анализы еще не означают, что человек точно здоров, а плохие — что точно болен. Назначать объём лабораторного обследования и интерпретировать результаты должен врач с учётом жалоб, факторов риска и клинической ситуации. Самостоятельный разбор отдельных показателей может привести к ошибочным выводам.

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