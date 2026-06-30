Синоптики предупреждают: аномальная жара, охватившая страны Европы, в ближайшие дни может добраться и до России. Летний зной — это не просто дискомфорт, а серьёзное испытание для сердца, сосудов и головного мозга. Разобрались, как правильно настроить быт, скорректировать меню и защитить близких, когда столбик термометра ползёт вверх.

Субтропический гребень высокого давления сейчас частично смещается в сторону Восточной Европы и краем может затронуть европейскую часть России, включая Московский регион. Другими словами, это атмосферная «зона устойчивой жары», которая мешает прохождению циклонов и удерживает тёплый воздух над территорией, из-за чего температура держится выше нормы и жара становится более продолжительной.

На этом фоне во Франции по предварительным оценкам всего за несколько наиболее жарких дней конца июня 2026 года зарегистрировано около 1000 случаев избыточной смертности. Больше всего пострадали пожилые люди, у которых перегрев и обезвоживание быстрее приводят к обострению хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. Мы разобрали карточки советы, как пережить жару.

Инфаркт на даче: врач рассказала, когда отдых может стоить жизни

Остались вопросы? Задайте их ИИ-помощнику!