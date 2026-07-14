Врачи ошибались: почему бокал красного вина не спасает сердце

Представление, что бокал красного вина защищает сердце, — одно из самых живучих медицинских заблуждений. Миф опирается на реальные исследования, однако их интерпретация вызывает вопросы. Разобрались, как обстоят дела на самом деле.

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Откуда взялся миф

В начале 1990-х годов в научном сообществе обсуждался французский парадокс. Французы традиционно потребляли много вредных для сердца насыщенных жиров, но при этом показывали относительно низкую смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) по сравнению с другими западными странами. Этому было несколько объяснений, но больше других общественности понравилась гипотеза, что всё дело в красном вине.

У этой версии есть научное обоснование. В кожице красного винограда, из которого делают вино, содержится ресвератрол — полифенольное соединение с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также в вине есть флавоноиды — растительные пигменты с предполагаемым кардиопротективным действием. Волна наблюдательных исследований и экспериментов на животных, фиксировавших более низкую смертность от болезней сердца у умеренно пьющих по сравнению с непьющими, казалась убедительным подтверждением теории.

Однако позже выяснилось, что у французского парадокса более прозаичное объяснение. Низкие показатели смертности от ишемической болезни сердца отчасти связаны с методологией подсчёта и особенностями классификации причин смерти. Проще говоря, смертность от болезней сердца во Франции не так уж сильно отличалась от общеевропейской. Кроме того, традиционный французский рацион помимо красного вина включает много овощей, фруктов и рыбы, и французы в среднем едят меньшими порциями и больше ходят пешком. Алкоголь оказался привлекательным, но неточным объяснением. Тем не менее миф о пользе красного вина для сердца прочно закрепился в массовом сознании.

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Откуда берутся исследования, подтверждающие пользу алкоголя

Некоторые работы показывали, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у пьющих людей ниже, чем у непьющих. Однако такие исследования, как правило, были наблюдательными: они фиксируют связь между явлениями, но не устанавливают причину.

Более того, значительная часть людей, которых относили к трезвенникам, бросила пить именно из-за уже имеющихся заболеваний. Когда их включают в группу «непьющих» и сравнивают с умеренно пьющими, здоровье последних выглядит лучше — но это ошибка отбора, а не эффект алкоголя.

Есть и ещё одна методологическая трудность: данные о количестве выпитого у умеренно пьющих менее точны, чем у тех, кто пьёт много или не пьёт вовсе. Люди склонны занижать реальное потребление алкоголя при самоотчёте.

Кроме того, умеренно пьющие люди часто отличаются от непьющих по уровню дохода, питанию, физической активности и доступу к медицинской помощи, что также может создавать иллюзию защитного эффекта алкоголя.

Чтобы проверить не просто статистическую связь, а возможную причинно-следственную зависимость, используют исследования другого типа — например, менделевскую рандомизацию. Крупная работа, опубликованная в JAMA Network Open, показала: после учёта факторов образа жизни наблюдаемая «польза» умеренного употребления алкоголя слабеет.

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Что говорят кардиологи

В 2025 году Американская кардиологическая ассоциация (AHA) опубликовала научное заявление в журнале Circulation. Позиция врачей такова: имеющиеся данные не позволяют сделать вывод ни о пользе, ни о безопасности умеренного употребления алкоголя для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вопрос остаётся открытым, а рекомендовать алкоголь как средство защиты сердца AHA не готова.

Более того, систематическое потребление трёх и более порций алкоголя в день стабильно связано с ухудшением исходов при всех основных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Что касается полезных свойств ресвератрола, они сильно преувеличены. В красном вине ресвератрола слишком мало — в среднем 1,9 мг/л. Получить терапевтическую дозу из алкоголя невозможно — придётся выпить несколько тысяч бокалов вина.

Хотя около 70% принятого ресвератрола всасывается, он очень быстро превращается в неактивные или менее активные метаболиты, поэтому концентрация свободного ресвератрола в крови остаётся крайне низкой.

При этом полифенолы и другие растительные соединения, из-за которых красному вину приписывают полезные свойства, не уникальны для алкоголя. Их можно получать из более безопасных источников: винограда, ягод, фруктов, овощей, какао и тёмного шоколада.

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Часто задаваемые вопросы

Разве французский парадокс не доказывает пользу вина?

Нет. Французский парадокс был основан на данных, которые впоследствии оказались методологически ненадёжными: французская статистика смертности от ишемической болезни сердца в тот период занижалась из-за особенностей национальной классификации. Кроме того, низкая смертность у французов объясняется комплексом факторов образа жизни — рационом, физической активностью, размером порций, — а не одним только вином.

Что такое ресвератрол и почему он не работает в бокале вина?

Ресвератрол — полифенольное соединение из кожицы красного винограда, которое в лабораторных экспериментах проявляло антиоксидантные свойства. В реальном бокале вина его содержится в тысячи раз меньше экспериментальных доз, а биодоступность низкая: большая часть вещества выводится из организма в неактивной форме в течение нескольких часов.

Можно ли получить флавоноиды без вина?

Да. Те же флавоноиды и полифенолы содержатся в красном винограде, красном виноградном соке, чернике, тёмном шоколаде, зелёном чае и гранате.

Что рекомендует AHA вместо алкоголя?

AHA не рекомендует употреблять алкоголь ради потенциальной пользы для сердца и предлагает сосредоточиться на мерах с доказанной эффективностью: регулярной физической активности, сбалансированном рационе, контроле артериального давления и отказе от курения.

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