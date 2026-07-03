Почему вы забываете сны после пробуждения: разбор
Вы только что видели яркий, насыщенный сон — а через несколько секунд после пробуждения от него не осталось ни следа. Это не дефект памяти и не случайность. Разобрались, какие нейробиологические механизмы могут объяснять, почему большинство сновидений быстро забывается.
Четыре причины, по которым мозг не запоминает сны
Во сне мозг не «выключается»: он продолжает обрабатывать информацию, работать с памятью и связывать новые впечатления с уже существующими воспоминаниями. Особенности этой ночной работы объясняют, почему сны обычно не запоминаются и исчезают почти сразу после пробуждения:
- Дорсолатеральная префронтальная кора — зона мозга, которая отвечает за логику и осознанное кодирование воспоминаний. Во время сна, особенно в фазе быстрого REM-сна, её активность сильно снижается. Это может затруднять формирование воспоминаний о содержании сна, поэтому сны кажутся нелогичными и ускользают сразу после пробуждения.
- Гиппокамп помогает мозгу сохранять воспоминания о событиях, которые происходят в реальной жизни. Во время сна он тоже участвует в работе с памятью, но сновидения устроены иначе. Это не воспоминание о настоящем событии, а смесь образов, эмоций и фрагментов прошлого опыта. Некоторые исследователи предполагают, что необычная структура сновидений может затруднять их последующее запоминание.
- Височно-теменное соединение (TPJ) — зона на стыке долей мозга — связана со способностью помнить сны. У людей, которые часто запоминают сновидения, эта область мозга обычно более активна и связана с частыми кратковременными пробуждениями. Возможно, именно эти короткие пробуждения помогают перенести содержание сна в память.
- Содержимое сновидений часто выглядит менее последовательным и структурированным, чем воспоминания о реальных событиях, что может затруднять их запоминание.
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Ранние и поздние сны: почему они разные
Сон состоит из двух больших фаз: медленного сна (NREM) и быстрого сна (REM). В медленном сне выделяют стадии N1, N2 и N3: от поверхностного засыпания до глубокого сна. REM-фаза связана с быстрыми движениями глаз и более яркими сновидениями. В лабораторном исследовании с участием 20 человек добровольцев будили около 12 раз за ночь. Выяснилось: на стадиях N1 и REM, когда сон поверхностен и мозг наиболее активен, в сны чаще всего включались недавние воспоминания. Зато сновидения во время глубокого сна содержали больше отдалённых воспоминаний — старше недели. Исследователи предполагают, что это связано с различиями в обработке воспоминаний на разных стадиях сна.
Почему одни люди помнят сны лучше других
Здесь снова ключевую роль играет височно-теменное соединение: у людей с более активным TPJ выше шанс запомнить сновидение. Однако дело не только в анатомии. Работа Школы передовых исследований IMT в Лукке показала ещё несколько любопытных закономерностей:
- люди, которые считают сны интересными и часто размышляют о них, обычно лучше их запоминают.
- молодые люди помнят сны лучше пожилых,
- зимой сны запоминаются хуже, чем весной,
- более длительные периоды лёгкого сна повышают шансы запомнить увиденное.
Большинство исследований памяти сновидений остаются наблюдательными, поэтому они позволяют выявлять связи между особенностями мозга и воспоминанием снов, но не всегда позволяют установить точные причинно-следственные механизмы.
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