Почему вы забываете сны после пробуждения: разбор

Вы только что видели яркий, насыщенный сон — а через несколько секунд после пробуждения от него не осталось ни следа. Это не дефект памяти и не случайность. Разобрались, какие нейробиологические механизмы могут объяснять, почему большинство сновидений быстро забывается.

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Четыре причины, по которым мозг не запоминает сны

Во сне мозг не «выключается»: он продолжает обрабатывать информацию, работать с памятью и связывать новые впечатления с уже существующими воспоминаниями. Особенности этой ночной работы объясняют, почему сны обычно не запоминаются и исчезают почти сразу после пробуждения:

Дорсолатеральная префронтальная кора — зона мозга, которая отвечает за логику и осознанное кодирование воспоминаний. Во время сна, особенно в фазе быстрого REM-сна, её активность сильно снижается. Это может затруднять формирование воспоминаний о содержании сна, поэтому сны кажутся нелогичными и ускользают сразу после пробуждения.

— зона мозга, которая отвечает за логику и осознанное кодирование воспоминаний. Во время сна, особенно в фазе быстрого REM-сна, её Это может затруднять поэтому сны кажутся нелогичными и ускользают сразу после пробуждения. Гиппокамп помогает мозгу сохранять воспоминания о событиях, которые происходят в реальной жизни. Во время сна он тоже участвует в работе с памятью, но сновидения устроены иначе. Это не воспоминание о настоящем событии, а смесь образов, эмоций и фрагментов прошлого опыта. Некоторые исследователи предполагают, что необычная структура сновидений может затруднять их последующее запоминание.

помогает мозгу сохранять воспоминания о событиях, которые происходят в реальной жизни. Во время сна он тоже участвует в работе с памятью, Это не воспоминание о настоящем событии, а опыта. Некоторые исследователи предполагают, что необычная структура сновидений может затруднять их последующее запоминание. Височно-теменное соединение (TPJ) — зона на стыке долей мозга — связана со способностью помнить сны. У людей, которые часто запоминают сновидения, эта область мозга обычно более активна и связана с частыми кратковременными пробуждениями. Возможно, именно эти короткие пробуждения помогают перенести содержание сна в память.

(TPJ) — зона на стыке долей мозга — связана со способностью помнить сны. У людей, которые часто запоминают сновидения, эта область мозга обычно Возможно, именно эти короткие пробуждения помогают перенести содержание сна в память. Содержимое сновидений часто выглядит менее последовательным и структурированным, чем воспоминания о реальных событиях, что может затруднять их запоминание.

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Ранние и поздние сны: почему они разные

Сон состоит из двух больших фаз: медленного сна (NREM) и быстрого сна (REM). В медленном сне выделяют стадии N1, N2 и N3: от поверхностного засыпания до глубокого сна. REM-фаза связана с быстрыми движениями глаз и более яркими сновидениями. В лабораторном исследовании с участием 20 человек добровольцев будили около 12 раз за ночь. Выяснилось: на стадиях N1 и REM, когда сон поверхностен и мозг наиболее активен, в сны чаще всего включались недавние воспоминания. Зато сновидения во время глубокого сна содержали больше отдалённых воспоминаний — старше недели. Исследователи предполагают, что это связано с различиями в обработке воспоминаний на разных стадиях сна.

Почему одни люди помнят сны лучше других

Здесь снова ключевую роль играет височно-теменное соединение: у людей с более активным TPJ выше шанс запомнить сновидение. Однако дело не только в анатомии. Работа Школы передовых исследований IMT в Лукке показала ещё несколько любопытных закономерностей:

люди, которые считают сны интересными и часто размышляют о них, обычно лучше их запоминают.

молодые люди помнят сны лучше пожилых,

зимой сны запоминаются хуже, чем весной,

более длительные периоды лёгкого сна повышают шансы запомнить увиденное.

Большинство исследований памяти сновидений остаются наблюдательными, поэтому они позволяют выявлять связи между особенностями мозга и воспоминанием снов, но не всегда позволяют установить точные причинно-следственные механизмы.

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