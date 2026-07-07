Жизнь без селезёнки: что меняется после удаления органа

Селезёнка каждую минуту прокачивает через себя большие объёмы крови и участвует в работе иммунной системы. Однако без неё можно жить. Вот7 фактов, которые надо знать об этом органе, даже если вы никогда не думали о нём всерьёз.

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Размером с кулак, но через неё проходит пятая часть крови каждую минуту

Селезёнка весит около 150 граммов и по размеру похожа на авокадо. Она спрятана в левой верхней части живота под рёбрами, рядом с желудком. Через этот небольшой орган каждую минуту проходит примерно 150-250 мл, а за сутки он в общей сложности фильтрует 350 литров.

Внутри два «цеха» с разными задачами

Селезёнка состоит из двух типов ткани. Красная пульпа занимает больше 75% объёма: она фильтрует кровь, улавливает старые и повреждённые эритроциты (клетки крови) и извлекает из них железо для повторного использования.

Белая пульпа — иммунный центр: здесь активируются Т- и В-лимфоциты. Первые помогают находить и уничтожать заражённые клетки, а вторые вырабатывают антитела — белки, которые помогают организму распознавать и обезвреживать микробы.

Хранит резерв крови на экстренный случай

Селезёнка может служить резервуаром эритроцитов — клеток крови, которые переносят кислород. Этот механизм хорошо изучен у лошадей. Во время сильной нагрузки их селезёнка сокращается и выбрасывает запас эритроцитов в кровоток. Благодаря этому кровь переносит больше кислорода, а мышцы получают дополнительную поддержку. В том числе поэтому лошадь может резко переходить с шага на галоп.

У человека этот механизм тоже есть, но выражен намного слабее. Запас эритроцитов из селезёнки может выбрасываться при стрессе или задержке дыхания. Например, исследования с участием дайверов показали, что сокращение селезёнки способствует временному увеличению количества циркулирующих эритроцитов и может улучшать перенос кислорода во время задержки дыхания.

Убивает бактерии, которые умеют прятаться

Некоторые бактерии — например, Streptococcus pneumoniae — защищены капсулой, которая делает их невидимыми для обычных иммунных клеток. Белая пульпа запускает иммунный ответ, в результате чего образуются антитела. Они помогают макрофагам (иммунным клеткам-поглотителям) красной пульпы уничтожать такие бактерии.

Увеличение селезёнки — сигнал о другой болезни

Спленомегалия (увеличение органа) сама по себе не диагноз, а симптом. Такое бывает при мононуклеозе, малярии, циррозе печени, лейкемии. Насторожить должны раннее насыщение при еде и тупая боль под левыми рёбрами — это поводы обратиться к врачу.

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Из-за селезёнки может болеть плечо

Разрыв селезёнки при травме живота вызывает внутреннее кровотечение. Один из возможных признаков — боль, которая отдаёт в левое плечо (так называемый симптом Кера). Если после удара в живот появилась боль в плече — это повод немедленно вызвать скорую, а не искать причину самостоятельно.

Без селезёнки живут — но иммунитет работает с ограничениями

После спленэктомии (удаления органа) часть функций селезёнки берут на себя печень, лимфатические узлы и костный мозг. Однако полностью компенсировать функции органаони не могут, и у пациентов сохраняется повышенный риск тяжёлых инфекций.

После спленэктомии нужна вакцинация против пневмококка, гемофильной инфекции типа B и менингококка, а также ежегодная прививка от гриппа.

Селезёнка не рудимент и не лишний орган — она выполняет работу, которую другие органы не могут делать настолько эффективно. Без неё можно жить, но важно делать прививки, следить за температурой и помнить, что теперь иммунитет работает иначе.

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