Учёные порекомендовали продукты для профилактики одного вида рака

Искусственный интеллект лучше врачей справился со сложными случаями, а одна вредная привычка из детства привела к гипертонии. Хирурги из США успешно провели первую в мире трансплантацию мочевого пузыря.

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Гипертония может быть связана с пристрастием к сокам и газировке в детстве

К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав данные масштабного 25-летнего исследования GUTS, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. Результаты опубликованы в журнале Circulation.

Исследователи наблюдали за участниками с подросткового возраста (9–14 лет) до достижения ими 36 лет. Выяснилось, что сам по себе объём фруктозы в рационе не влияет на сосуды, а вот её источник имеет решающее значение. У тех, кто в детстве выпивал более 0,5 литра газировки или более 225 мл фруктового сока в день, риск гипертонии во взрослом возрасте оказался значительно выше.

При этом употребление цельных фруктов не вредило здоровью. Учёные объясняют это отсутствием в соках клетчатки и полифенолов, из-за чего огромная доза сахара мгновенно бьёт по печени. Согласно статистическому моделированию, замена части сладких напитков на цельный фрукт, воду или молоко снижает риск гипертонии на 9–22%. Это наблюдательное исследование, оно показывает не причинно-следственную связь, а ассоциацию: на развитие гипертонии у исследуемой группы могли влиять и другие факторы.

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90 граммов цельнозерновых в день снижают риск развития рака груди

К такому выводу пришли шведские учёные, опубликовав результаты масштабного исследования в European Journal of Nutrition.

В рамках наблюдательного исследования учёные более 16 лет оценивали здоровье и диету 36 тысяч женщин в возрасте от 48 до 83 лет. Выяснилось, что долгосрочное и строгое соблюдение скандинавских рекомендаций по питанию (в частности, 90 граммов цельного зерна в сутки) связано со снижением вероятности столкнуться с раком груди на 22%.

По мнению авторов, защитный эффект — в высоком содержании клетчатки. Она связывает излишки гормона эстрогена в кишечнике, снижая его концентрацию в крови, а также уменьшает уровень воспалительных маркеров в организме. Важно понимать, что это лишь предположение учёных, поскольку работа наблюдательная и не показывает чётких причинно-следственных связей.

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ИИ от Google лучше врачей поставил диагноз и назначил лечение

Медицинская нейросеть AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) от Google продемонстрировала крайне высокую точность в диагностике и лечении сложных случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте оценивали систему AMIE и 21 врача общей практики. Исследование касалось 100 сложных сценариев затяжных болезней, требующих нескольких визитов к врачу и тщательной диагностики. AMIE, созданная на базе моделей Gemini, анализировала массивы данных, чтобы отслеживать историю пациентов и сопоставлять её с актуальными мировыми протоколами.

ИИ значительно опередил врачей в моделируемых клинических случаях по корректности планов лечения и точности подбора лекарств и при этом совершил меньше опасных ошибок. В тестах на знание фармакологии AMIE также превзошла людей.

Исследователи подчёркивают, что нейросеть пока экспериментальная и тестировалась на актёрах, а не настоящих пациентах. Однако в будущем она может решить множество проблем в медицине. В частности, это дефицит врачей общей практики (особенно в малонаселённых местах) и врачебные ошибки.

В США провели первую в истории успешную трансплантацию мочевого пузыря

Результаты операции и данные шести месяцев наблюдений за пациентом опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

До этого момента пациентам с терминальной дисфункцией мочевого пузыря предлагали операции по замене органа на мешковидные конструкции из тканей кишечника, что часто вызывало тяжёлые осложнения.

В мае 2025 года 41-летнему мужчине, который 7 лет находился на диализе, пересадили сразу почку и мочевой пузырь от одного донора. Сложнейшая операция длилась 8 часов. Несмотря на возникшее на 25-й день осложнение с заживлением швов, которое врачи оперативно устранили, пациент восстановился после операции.

Спустя более чем полгода обследований учёные подтвердили: донорский мочевой пузырь полностью прижился, к нему вернулась чувствительность, а объём органа составил 600 мл, как у здорового человека.

Мужчина полностью контролирует мочеиспускание, а пересаженная почка работает отлично. Авторы заявляют, что эта технология может стать спасением для пациентов с тяжёлыми поражениями мочевыделительной системы.

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Яркий дневной свет защитит от деменции

К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты масштабного проекта в журнале General Psychiatry.

Учёные проанализировали данные 87 577 взрослых добровольцев, которые носили на запястьях специальные датчики, фиксирующие уровень освещённости днём и ночью. За участниками наблюдали дольше 8 лет.

Выяснилось, что, если средний уровень дневного света вокруг человека превышал 1000 люкс (что соответствует умеренно яркому дню с облачным небом), риск развития деменции падал на 16%. Более длительная дневная освещённость или пребывание на свету от 5000 люкс давало ещё более мощную защиту. Это также наблюдательная работа, она показывает ассоциацию, а не причинно-следственную связь.

При этом исследователи обнаружили тревожную закономерность. Если человек проводил при ярком дневном свете меньше 40 минут в день, это существенно повышало риск слабоумия. Авторы также отдельно оценивали влияние ночной освещённости на риск деменции, но статистически значимой связи не нашли.

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Газировка и соки в детстве подрывают здоровье сосудов, значительно повышая риск гипертонии во взрослом возрасте. Ежедневное употребление 90 граммов цельнозерновых продуктов снижает риск рака груди. Полезно также проводить время на улице днём: яркий дневной свет снижает риск деменции.

Серьёзные достижения учёные продемонстрировали в области искусственного интеллекта и хирургии. AMIE от Google превзошла врачей в точности ведения хронических больных, а американские трансплантологи провели первую в мире успешную пересадку мочевого пузыря.

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