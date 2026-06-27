Учёные порекомендовали продукты для профилактики одного вида рака

Цельнозерновые против рака груди, а яркий свет — от деменции: открытия недели
Искусственный интеллект лучше врачей справился со сложными случаями, а одна вредная привычка из детства привела к гипертонии. Хирурги из США успешно провели первую в мире трансплантацию мочевого пузыря.
Гипертония может быть связана с пристрастием к сокам и газировке в детстве
К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав данные масштабного 25-летнего исследования GUTS, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. Результаты опубликованы в журнале Circulation.
Исследователи наблюдали за участниками с подросткового возраста (9–14 лет) до достижения ими 36 лет. Выяснилось, что сам по себе объём фруктозы в рационе не влияет на сосуды, а вот её источник имеет решающее значение. У тех, кто в детстве выпивал более 0,5 литра газировки или более 225 мл фруктового сока в день, риск гипертонии во взрослом возрасте оказался значительно выше.
При этом употребление цельных фруктов не вредило здоровью. Учёные объясняют это отсутствием в соках клетчатки и полифенолов, из-за чего огромная доза сахара мгновенно бьёт по печени. Согласно статистическому моделированию, замена части сладких напитков на цельный фрукт, воду или молоко снижает риск гипертонии на 9–22%. Это наблюдательное исследование, оно показывает не причинно-следственную связь, а ассоциацию: на развитие гипертонии у исследуемой группы могли влиять и другие факторы.
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90 граммов цельнозерновых в день снижают риск развития рака груди
К такому выводу пришли шведские учёные, опубликовав результаты масштабного исследования в European Journal of Nutrition.
В рамках наблюдательного исследования учёные более 16 лет оценивали здоровье и диету 36 тысяч женщин в возрасте от 48 до 83 лет. Выяснилось, что долгосрочное и строгое соблюдение скандинавских рекомендаций по питанию (в частности, 90 граммов цельного зерна в сутки) связано со снижением вероятности столкнуться с раком груди на 22%.
По мнению авторов, защитный эффект — в высоком содержании клетчатки. Она связывает излишки гормона эстрогена в кишечнике, снижая его концентрацию в крови, а также уменьшает уровень воспалительных маркеров в организме. Важно понимать, что это лишь предположение учёных, поскольку работа наблюдательная и не показывает чётких причинно-следственных связей.
ИИ от Google лучше врачей поставил диагноз и назначил лечение
Медицинская нейросеть AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) от Google продемонстрировала крайне высокую точность в диагностике и лечении сложных случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
В эксперименте оценивали систему AMIE и 21 врача общей практики. Исследование касалось 100 сложных сценариев затяжных болезней, требующих нескольких визитов к врачу и тщательной диагностики. AMIE, созданная на базе моделей Gemini, анализировала массивы данных, чтобы отслеживать историю пациентов и сопоставлять её с актуальными мировыми протоколами.
ИИ значительно опередил врачей в моделируемых клинических случаях по корректности планов лечения и точности подбора лекарств и при этом совершил меньше опасных ошибок. В тестах на знание фармакологии AMIE также превзошла людей.
Исследователи подчёркивают, что нейросеть пока экспериментальная и тестировалась на актёрах, а не настоящих пациентах. Однако в будущем она может решить множество проблем в медицине. В частности, это дефицит врачей общей практики (особенно в малонаселённых местах) и врачебные ошибки.
В США провели первую в истории успешную трансплантацию мочевого пузыря
Результаты операции и данные шести месяцев наблюдений за пациентом опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
До этого момента пациентам с терминальной дисфункцией мочевого пузыря предлагали операции по замене органа на мешковидные конструкции из тканей кишечника, что часто вызывало тяжёлые осложнения.
В мае 2025 года 41-летнему мужчине, который 7 лет находился на диализе, пересадили сразу почку и мочевой пузырь от одного донора. Сложнейшая операция длилась 8 часов. Несмотря на возникшее на 25-й день осложнение с заживлением швов, которое врачи оперативно устранили, пациент восстановился после операции.
Спустя более чем полгода обследований учёные подтвердили: донорский мочевой пузырь полностью прижился, к нему вернулась чувствительность, а объём органа составил 600 мл, как у здорового человека.
Мужчина полностью контролирует мочеиспускание, а пересаженная почка работает отлично. Авторы заявляют, что эта технология может стать спасением для пациентов с тяжёлыми поражениями мочевыделительной системы.
Яркий дневной свет защитит от деменции
К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты масштабного проекта в журнале General Psychiatry.
Учёные проанализировали данные 87 577 взрослых добровольцев, которые носили на запястьях специальные датчики, фиксирующие уровень освещённости днём и ночью. За участниками наблюдали дольше 8 лет.
Выяснилось, что, если средний уровень дневного света вокруг человека превышал 1000 люкс (что соответствует умеренно яркому дню с облачным небом), риск развития деменции падал на 16%. Более длительная дневная освещённость или пребывание на свету от 5000 люкс давало ещё более мощную защиту. Это также наблюдательная работа, она показывает ассоциацию, а не причинно-следственную связь.
При этом исследователи обнаружили тревожную закономерность. Если человек проводил при ярком дневном свете меньше 40 минут в день, это существенно повышало риск слабоумия. Авторы также отдельно оценивали влияние ночной освещённости на риск деменции, но статистически значимой связи не нашли.
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Газировка и соки в детстве подрывают здоровье сосудов, значительно повышая риск гипертонии во взрослом возрасте. Ежедневное употребление 90 граммов цельнозерновых продуктов снижает риск рака груди. Полезно также проводить время на улице днём: яркий дневной свет снижает риск деменции.
Серьёзные достижения учёные продемонстрировали в области искусственного интеллекта и хирургии. AMIE от Google превзошла врачей в точности ведения хронических больных, а американские трансплантологи провели первую в мире успешную пересадку мочевого пузыря.
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Важные исследования
- Потребление пищевых продуктов и напитков, содержащих фруктозу, в период от детства до взрослого возраста и риск развития гипертензии
- Долгосрочное потребление цельнозерновых продуктов в соответствии со скандинавскими рекомендациями по питанию и риск развития рака молочной железы
- Искусственный интеллект для ведения пациентов с заболеваниями
- Комбинированная трансплантация мочевого пузыря и почки: первое в истории исследование
- Связь между воздействием света в дневное и ночное время и риском развития деменции