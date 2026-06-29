Не пытайтесь убрать серную пробку ушной палочкой: вот чем это грозит

Заложило ухо, слышите себя как в трубе и чувствуете лёгкий зуд — это классические признаки серной пробки. Один из распространённых сценариев самолечения — воспользоваться ватной палочкой и перекисью водорода. Рассказываем, как появляется серная пробка и почему её лучше не лечить самостоятельно.

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Что такое ушная сера и зачем она нужна

Ушная сера — это не грязь, а естественный секрет, который вырабатывают железы слухового прохода. Она защищает ухо от пыли, бактерий и воды, увлажняет кожу внутри и помогает самоочищению. В нормальном состоянии сера постепенно выводится наружу при жевании и разговоре.

Но иногда механизм нарушается: сера накапливается, уплотняется и перекрывает слуховой проход. Так образуется пробка.

Самостоятельно подтвердить, что это пробка, а не, например, отит, невозможно. Симптомы у разных состояний похожи, но лечение отличается.

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Почему пробки вообще появляются

Причин несколько:

особенность строения слухового прохода (слишком узкий или изогнутый);

повышенная выработка серы;

травматичная чистка ушей — ватная палочка может удалить лишь часть серы, одновременно проталкивая остальную глубже в слуховой проход. Со временем из рыхлого скопления формируется плотная пробка.

Риск образования пробки выше у тех, кто часто плавает: вода размягчает серу и способствует её набуханию. Пробка, которая раньше не беспокоила, после нахождения в воде может резко напомнить о себе.

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Как понять, что это пробка

Симптомы обычно такие:

заложенность одного уха;

снижение слуха;

ощущение эха от собственного голоса;

лёгкий зуд или дискомфорт.

Почему ватные палочки и перекись — плохое решение

Ватная палочка может быть опасной для уха, потому что она не захватывает серу, а сдвигает её к барабанной перепонке. Ещё при неаккуратном движении можно поцарапать кожу слухового прохода — и тогда к пробке добавляется воспаление. Повреждение кожи слухового прохода повышает риск развития наружного отита или грибковой инфекции из-за раздражения. Регулярная чистка ватными палочками не предотвращает образование пробок и может способствовать их появлению.

С перекисью водорода ситуация похожая: она действительно размягчает серу, но в определённых условиях, а при воспалении или повреждении кожи только раздражает слуховой проход и усугубляет ситуацию. Без осмотра врача вы не сможете узнать, безопасно это для вас или нет.

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Как удаляют пробку у врача

Отоларинголог осматривает ухо с помощью отоскопа и оценивает состояние пробки и барабанной перепонки. Затем промывает ухо тёплым раствором или использует специальный инструмент, в зависимости от плотности пробки и состояния уха. Процедура проходит быстро, и сразу после неё слух восстанавливается, это самое безопасное решение проблемы.

Если ухо заложено и вы подозреваете пробку, не экспериментируйте с самолечением. Запишитесь к специалисту.

Вместо итога

Серная пробка — простая проблема, которую можно усложнить самолечением. Обратитесь к врачу, чтобы быстро и безболезненно решить этот вопрос.

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