СберМедИИ развивет мультиагентный ИИ и цифровую превентивную медицину — уже есть результаты

Компания СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) обозначила ключевые векторы развития, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи. На VI Всероссийском форуме «НОВАМЕД-2026» генеральный директор компании Виктор Ушаков сообщил о фокусе на создании мультиагентной AI-системы для сферы здравоохранения и развитии технологий мониторинга здоровья.

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В мультиагентной AI-системе каждый цифровой помощник специализируется на конкретном участке работы медицинских специалистов. Одни агенты помогают собирать анамнез и структурировать информацию о пациенте, другие — интерпретировать результаты исследований, готовить медицинскую документацию или сопровождать процесс принятия клинических решений. Такой подход создаёт единую интеллектуальную среду, где искусственный интеллект берёт на себя часть работы, усиливая врача, позволяя ему сосредоточиться на том, что невозможно автоматизировать: общении с пациентом, постановке диагноза и выборе оптимальной тактики лечения. Это ценность для пациента, потому что он получает более качественную и быструю медицинскую помощь даже в отдалённых регионах.

По оценке СберМедИИ, внедрение профильных ИИ-агентов поможет сократить объём бумажной и административной нагрузки примерно на 30%, что способствует росту эффективности медицинских организаций и повышению качества оказания медицинской помощи и взаимодействия между врачом и пациентом.

Первые решения уже работают на практике. AI-агенты на базе GigaChat внедрены совместно с лабораторной сетью KDL, а сервисы интеллектуальной расшифровки медицинских данных используют в системе «Добродел» Московской области.

«В центре наших технологий всегда стоит человек и забота о его здоровье. Наша цель — освободить ценное время специалиста от рутины, чтобы он мог посвятить его главному: глубокому анализу состояния пациента и человеческому общению. Это позволяет повысить качество диагностики и сделать заботу о здоровье более доступной и проактивной для каждого человека, помогая ему раньше замечать риски», — сказал Виктор Ушаков, генеральный директор СберМедИИ.

Ещё одно направление — развитие сервиса GigaDoc и внедрение технологии фотоплетизмографии в клиническую практику. Решение позволяет всего за несколько секунд бесконтактно анализировать 17 витальных показателей человека по видеопотоку лица. В перспективе такие технологии способны сделать заботу о здоровье более доступной, а профилактику — более своевременной. Пациент сможет быстрее получать информацию о состоянии своего организма, а медицинские специалисты — дополнительные данные для наблюдения и оценки рисков.

Сегодня компания формирует необходимые датасеты и участвует в разработке отраслевого стандарта, который позволит обеспечить качество, безопасность и широкое распространение технологии.