Учёные открыли золотое правило для худеющих

Организм человека сжигает больше калорий после еды утром, чем вечером, и этот эффект определяется не распорядком дня, а внутренними биологическими часами. К такому выводу пришли исследователи программы Medical Chronobiology в Mass General Brigham.

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В центре внимания учёных оказался диет-индуцированный термогенез — энергия, которую организм тратит на переработку и усвоение питательных веществ после еды. Именно этот показатель, согласно публикации в журнале Metabolism, достигает пика в биологическое утро — около 07:00 — и опускается до минимума в биологический вечер, примерно в 19:00. Иными словами, одна и та же порция еды «стоит» организму разного количества усилий в зависимости от того, когда именно она съедена.

Ключевой вопрос, который ставили перед собой авторы — Хан-Чау Кох и старший автор Фрэнк А. Дж. Л. Шеер, — звучал так: это влияние времени суток или именно внутренних часов? Чтобы разделить эти факторы, учёные применили так называемый протокол постоянного режима. Участников помещали в условия, где убраны все внешние ориентиры — постоянное освещение, одинаковая температура, — исключены сон, смена позы и физическая активность. В таких условиях поведение и среда перестают влиять на результат, и исследователи могут оценить влияние циркадной системы отдельно от внешних факторов. Этот протокол широко используется в хронобиологических исследованиях.

Эти 5 заблуждений мешают вам похудеть

По данным авторов, результаты показали: циркадный ритм термогенеза существует как самостоятельное явление. Биологические часы организма сами по себе определяют, насколько эффективно организм сжигает калории после еды, вне зависимости от того, когда человек лёг спать или насколько активен в течение дня.

Это не первая работа группы Шеера, указывающая на связь времени еды и обмена веществ. Ранее учёные сообщали, что сдвиг приёмов пищи примерно на четыре часа позже может снижать общий дневной расход калорий. Новое исследование объясняет механизм этого эффекта: дело не только в привычках, но и в том, как устроены внутренние часы.

У исследования есть ограничения:

В нём участвовали всего 16 взрослых с избыточным весом или ожирением, поэтому результаты требуют подтверждения в более крупных и разнообразных группах.

с избыточным весом или ожирением, поэтому результаты требуют подтверждения в более крупных и разнообразных группах. Разница по термогенезу была статистически значимой, но в абсолютных цифрах составляла лишь несколько килокалорий за несколько часов после еды.

за несколько часов после еды. Полученные данные предполагают один из возможных механизмов, через который позднее питание может быть связано с набором веса, однако само исследование не оценивало похудение напрямую.

Если вы задумываетесь о похудении или пытаетесь сбросить вес, помните, что нарушение углеводного обмена — это сложные состояния, которые могут быть связаны с хроническим стрессом, нарушением сна, гормональными сбоями и приёмом некоторых препаратов. Переедание в таких условиях может быть не причиной, а симптомом.

Модные диеты, в свою очередь, часто приводят к дефициту питательных веществ, ухудшению состояния костей и снижению тонуса. Быстрое похудение заканчивается набором веса из-за замедления метаболизма и усиления аппетита. Устойчивый результат дают умеренные изменения: увеличение физической активности, осознанный подход к питанию и работа с привычками.