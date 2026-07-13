«Рамблер/Здоровье» ищет героев, готовых рассказать свою историю
Редакция «Рамблер/Здоровье» ищет людей, которые готовы поделиться личным опытом борьбы с болезнью, восстановления после травмы или важных изменений в образе жизни. Ваша история может помочь тем, кто сейчас проходит через похожую ситуацию.
Если вы столкнулись с серьёзным диагнозом, смогли изменить привычки, восстановились после болезни или нашли способ поддерживать здоровье в сложных обстоятельствах — расскажите нам.
Какие истории мы публикуем
Нам интересны реальные истории людей, которые могут поддержать и вдохновить других. Вы можете поделиться своим опытом, если:
- вам удалось справиться с заболеванием или пройти сложный период лечения;
- вы изменили образ жизни и заметили улучшения — например, отказались от вредных привычек, начали заниматься спортом или пересмотрели питание;
- вы прошли долгий путь восстановления после операции, травмы или серьёзного состояния;
- вы ухаживаете за близким человеком и готовы рассказать о сво\м опыте;
- вы столкнулись с редким заболеванием и хотите рассказать, как живё те с диагнозом;
- вы нашли специалистов, методы поддержки или привычки, которые помогли улучшить качество жизни.
Редакция может обсудить вашу историю с врачами и экспертами, чтобы разобраться в медицинской стороне вопроса и подготовить полезный материал для читателей. Вот примеры личных историй:
- «Я думала, что не справлюсь»: история женщины, которая пережила рак груди
- Охота за двумя зайцами: как связаны желудок и кожа — личная история
- Сильнее диагноза: истории людей с рассеянным склерозом
Как рассказать свою историю
Присылайте историю на электронную почту
с пометкой «Личный опыт». Расскажите:
- что произошло и с какой ситуацией вы столкнулись;
- какие шаги предпринимали;
- что помогло вам справиться или изменить ситуацию;
- почему вы хотите поделиться своей историей.
Если у вас есть подтверждающие материалы — например, результаты обследований, фотографии до и после лечения или другие документы — вы можете приложить их к письму.
Мы бережно относимся к личным историям и можем сохранить анонимность по вашему желанию.
Ваш опыт может стать поддержкой для людей, которые только начинают свой путь к восстановлению.
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