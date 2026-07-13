«Рамблер/Здоровье» ищет героев, готовых рассказать свою историю

Редакция «Рамблер/Здоровье» ищет людей, которые готовы поделиться личным опытом борьбы с болезнью, восстановления после травмы или важных изменений в образе жизни. Ваша история может помочь тем, кто сейчас проходит через похожую ситуацию.

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Если вы столкнулись с серьёзным диагнозом, смогли изменить привычки, восстановились после болезни или нашли способ поддерживать здоровье в сложных обстоятельствах — расскажите нам.

Какие истории мы публикуем

Нам интересны реальные истории людей, которые могут поддержать и вдохновить других. Вы можете поделиться своим опытом, если:

вам удалось справиться с заболеванием или пройти сложный период лечения;

вы изменили образ жизни и заметили улучшения — например, отказались от вредных привычек, начали заниматься спортом или пересмотрели питание;

вы прошли долгий путь восстановления после операции, травмы или серьёзного состояния;

вы ухаживаете за близким человеком и готовы рассказать о сво\м опыте;

вы столкнулись с редким заболеванием и хотите рассказать, как живё те с диагнозом;

вы нашли специалистов, методы поддержки или привычки, которые помогли улучшить качество жизни.

Редакция может обсудить вашу историю с врачами и экспертами, чтобы разобраться в медицинской стороне вопроса и подготовить полезный материал для читателей. Вот примеры личных историй:

Как рассказать свою историю

Присылайте историю на электронную почту

с пометкой «Личный опыт». Расскажите:

что произошло и с какой ситуацией вы столкнулись;

какие шаги предпринимали;

что помогло вам справиться или изменить ситуацию;

почему вы хотите поделиться своей историей.

Если у вас есть подтверждающие материалы — например, результаты обследований, фотографии до и после лечения или другие документы — вы можете приложить их к письму.

Мы бережно относимся к личным историям и можем сохранить анонимность по вашему желанию.

Ваш опыт может стать поддержкой для людей, которые только начинают свой путь к восстановлению.

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