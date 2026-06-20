Копеечный овощ снизит риск диабета и гипертонии: что выяснили учёные

Учёные также выяснили, почему во время стресса бесполезно гладить котов, как пробиотики помогут при депрессии и почему диабетикам вредно спать днём.

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Если вы очень любите лук, возможно, вы лучше защищены от диабета и высокого давления

Кулинарные пристрастия могут быть продиктованы ДНК и одновременно защищать от опасных болезней. К такому выводу пришла международная группа учёных, чьё исследование опубликовано в журнале BMC Medicine. Они обнаружили прямую связь между генетически заложенной любовью к луку и снижением риска гипертонии и диабета.

Учёные проанализировали данные почти 500 тысяч человек из базы UK Biobank и выделили ген обонятельного рецептора OR2T6, который отвечает за то, насколько сильно человеку нравится лук.

Выяснилось, что люди, получившие от рождения этот «луковый» вариант гена, не только едят его чаще, но и имеют более низкое давление — как верхнее, так и нижнее. Более того, риск развития диабета 2-го типа у них снижен примерно на 14%.

Поскольку это исследование наблюдательное, точная причина такого эффекта пока неизвестна. Одной из возможных причин может быть высокое содержание в луке кверцетина — противовоспалительного соединения, которое поддерживает сосуды и метаболизм.

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Учёные усомнились в том, что кошки помогают пережить стресс

Исследователи из Нидерландов обнаружили, что при стрессе интенсивное общение с кошками не утешает, а только усиливает негативные эмоции. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Используя специальное приложение, учёные собрали около 8 тысяч отчётов от владельцев кошек и собак. В обычные дни питомцы приносили хозяевам исключительно радость. Однако, когда учёные замерили показатели в моменты сильного стресса, выяснилось, что ни собаки, ни кошки не спасали от переживаний.

Сам по себе факт общения с животным не снижал уровень тревоги.

Более того, у владельцев кошек обнаружился обратный эффект: чем активнее они пытались взаимодействовать со своими питомцами в стрессовой ситуации, тем сильнее ухудшалось их настроение.

При этом работа не позволяет сказать, что причиной ухудшения настроения были именно кошки: возможно, люди, испытывавшие более сильный стресс, чаще искали контакта с животным.

Авторы предполагают, что эмоциональная поддержка со стороны питомцев зависит от ситуации и не всегда работает как универсальный способ справиться с переживаниями.

Кроме того, исследователи отмечают, что кошки по своей природе требуют более тонкого и ненавязчивого контакта. Попытки хозяина «выжать» из кота эмоциональную поддержку просто не совпадают с более независимым характером животного, что приводит к обоюдному дискомфорту.

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Пробиотики помогли лечить депрессию

Добавление пробиотиков к стандартному лечению депрессии помогло значительно снизить уровень тревожности и тоски у пожилых людей. Результаты пилотного клинического исследования индийских учёных опубликованы в журнале Journal of the American Geriatrics Society.

В эксперименте приняли участие 58 добровольцев в возрасте от 60 лет с диагностированной депрессией. Все они получали антидепрессанты, но в течение 12 недель половина из них дополнительно принимала капсулы с пробиотиками (а вторая половина — плацебо). Состояние пациентов оценивали не только по психологическим тестам, но и по биомаркерам крови (в частности, нейротрофическому фактору мозга BDNF), а также по составу микрофлоры кишечника.

Учёные зафиксировали заметное улучшение эмоционального фона у тех, кто принимал полезные бактерии. Пробиотики показали эффективность как поддерживающая терапия (не основное лечение). Исследователи считают результаты обнадёживающими и уже готовят масштабные клинические испытания.

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Жвачка с сахаром усилила пользу свёклы при давлении

Употребление сладкой жевательной резинки после порции шпината или свекольного сока помогает эффективнее снижать артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, опубликовав работу в British Journal of Clinical Pharmacology.

Часть нитратов, содержащихся в некоторых овощах, под действием бактерий ротовой полости могут превращаться в нитриты, которые расширяют сосуды и снижают давление. Учёные предположили, что этот процесс ускорится, если повысить кислотность слюны. Они раздали добровольцам свекольный сок, после чего часть из них жевала сладкую жвачку, а часть — жвачку без сахара.

Сладкая жвачка повысила кислотность во рту, что привело к росту уровня нитритов в организме на целых 25–45%. В результате у тех, кто жевал сладкую резинку, давление снизилось сильнее.

При этом учёные отмечают, что увлекаться жвачками с сахаром не стоит, поскольку это может навредить зубам. Однако такой трюк, например, могут использовать спортсмены, которые перед тренировками принимают свекольный и другие овощные соки.

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Длинный дневной сон связали с риском ожирения печени при диабете

Дневной сон продолжительностью дольше 30 минут связали с повышенным риском развития стеатоза (ожирения) печени у людей с диабетом 2-го типа. Об этом сообщили учёные из Вэньчжоуского медицинского университета. Результаты исследования были представлены на ежегодном эндокринологическом конгрессе ENDO 2026 в Чикаго.

Врачи в течение трёх лет наблюдали за 1900 взрослыми пациентами с диабетом и оценивали их режим сна. За это время у 379 человек развилась жировая болезнь печени. Выяснилось, что привычка спать днём дольше получаса сама по себе может нарушать циркадные ритмы и обмен веществ.

Ситуация становилась критической, если человек плохо спал ночью и пытался компенсировать это долгим дневным сном. В этой группе риск тяжёлого поражения печени возрастал более чем в три раза.

Авторы работы подчёркивают, что она наблюдательная и не доказывает причинно-следственной связи, однако контроль времени дневного отдыха может стать лёгким способом для диабетиков защитить печень от опасных осложнений.

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Генетически обусловленное пристрастие к луку связали со снижением риска диабета и гипертонии на 14%. Сладкая жвачка может усиливать сосудистые эффекты пищевых нитратов и антигипертензивный эффект свекольного сока и других овощей, где есть нитраты.

Оказалось, что объятия с кошками в момент сильного стресса могут не успокоить, а, наоборот, ухудшить настроение хозяина. При депрессии пожилым людям помогли пробиотики. Любителям вздремнуть напомнили, что дневной сон дольше 30 минут при диабете может существенно увеличить риск ожирения печени.

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