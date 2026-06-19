Можно ли натренировать память: честный ответ учёных

С возрастом имена, даты и нужные слова запоминаются хуже. Рынок тут же предлагает решение: приложения, тренажёры, «курсы для мозга». Разобрались, что из этого подкреплено научными данными, а что — чистый маркетинг.

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Мозг может перестраивать нейронные связи в ответ на обучение — это называют нейропластичностью. Однако здесь есть важная оговорка. Упражнения улучшает именно то, что вы тренируете. Если вы часами решаете кроссворды — вы становитесь лучше в кроссвордах, если играете в «три в ряд» — лучше в игре «три в ряд». Перенос этих навыков на повседневную жизнь — запоминание имён, списков, маршрутов — работает слабо.

Что показало крупнейшее исследование

Исследование ACTIVE охватило 2832 участника старше 65 лет. Их разделили на четыре группы: тренировка памяти, тренировка логического мышления, компьютерная тренировка скорости обработки информации и контрольная группа без занятий. Наблюдение длилось 10 лет.

Выраженное улучшение в каждой группе происходило в той области, которую тренировали. Например, группа, занимавшаяся развитием памяти, показала улучшение в тестах на запоминание. Эффекты некоторых тренировок сохранялись годами, но перенос на другие задачи был ограниченным.

Метаанализ 2013 года, который включал 23 исследования, пришёл к выводу, что специальные упражнения или программы для тренировки рабочей памяти дают краткосрочные улучшения. Однако доказательств, что этот результат помогает в других областях — понимании текста или арифметике — нет. Иными словами, тренировки могут прокачать мозг для решения похожих задач, но на реальную жизнь это влияет слабо.

Что действительно работает

Специальные тренировки работают ограниченно, но это не значит, что память нельзя поддерживать. Есть методы, которые помогают лучше запоминать информацию, их называют мнемотехниками.

Например, чтобы запомнить список покупок, можно использовать метод локусов, или «дворец памяти». Нужно представить знакомое место (например, квартиру) и разложить в нём то, что нужно запомнить: хлеб на полке в коридоре, молоко — на диване, яйца — на столе. Такие техники не прокачивают мозг в целом, зато помогают удерживать в памяти конкретные данные.

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Считается, что для того, чтобы поддержать общую нейропластичность, подходит регулярная умственная нагрузка в обычной жизни. Это может быть изучение иностранных языков, игра на музыкальном инструменте, освоение нового вида спорта, чтение и другие общеразвивающие занятия.

Также для мозга полезно движение. Исследования показывают, что физическая активность улучшает память и умственные функции у пожилых людей и снижает риск развития деменции.

Выраженный эффект даёт комплексный подход: физическая активность, освоение новых навыков и регулярная умственная нагрузка в реальной жизни. Некоторые исследователи считают, что отдельные виды когнитивных тренировок могут приносить умеренную пользу пожилым людям, однако масштабы этого эффекта остаются предметом дискуссий.

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