Стоматологи предупредили, чего нельзя делать зубной боли

Бывает так: горячий чай, кусочек сладкого или просто вдох через рот — и крепкий с виду резец или коренной пронзает боль. Нужно ли обезболивать? Если ваш организм и лечащий врач не возражают — да. Ждать ли, когда само пройдёт? Ни в коем случае.

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Корень всех бед

Даже если снаружи зуб кажется здоровым, проблема может быть внутри. На незаметном участке, где-нибудь сбоку, начинает развиваться межзубной кариес или под корнем воспалились ткани. Тогда будет больно при надавливании. А если через небольшую царапину на десне до зубного нерва добралась инфекция, он воспалится и без кариеса.

Вылечить такое самостоятельно не получится. Анальгетики просто снимают боль на короткое время, не решая проблему, и боль вернётся, как только таблетки перестанут действовать.

Зуб к тому времени будет в худшем состоянии, чем вначале, и там, где на первых порах хватило бы терапии, может потребоваться хирургическое вмешательство. Чтобы не пришлось посещать хирурга, лучше сразу пойти к стоматологу.

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Скрытая опасность

Причиной внезапной боли может стать прикорневое образование — например, гранулёма. Это узелок, который образуется в тканях у верхушки корня и вызывает их воспаление. Бывают совсем маленькие гранулёмы, но некоторые достигают размера горошины, примерно 0,5 сантиметра в диаметре. С таким «багажом» и абсолютно целый зуб будет ныть, здесь необходимо проконсультироваться со стоматологом.

Увидеть узелок можно только на рентгене. Природа заболевания инфекционная, поэтому его лечат антибиотиками и обработкой каналов, а в некоторых случаях нужно хирургическое вмешательство. Важно начать лечение как можно раньше, чтобы не потерять зуб целиком.

Снимок может показать и другие проблемы. Например, микротрещины эмали, не видимые невооружённым глазом, тоже вызывают резкую боль при нагрузке. В этих случаях врач проводит реминерализацию и покрывает уязвимый зуб специальным защитным слоем.

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Что можно увидеть без рентгена

Если боль возникла из-за истончения эмали, это видно и без снимка: зуб имеет неравномерный цвет, на нём есть желтоватые пятна, зачастую шероховатые. Повышена чувствительность к перепадам температуры. Режущий край становится почти прозрачным.

Также невооружённым глазом видно, если шейка зуба обнажена: он выглядит чуть длиннее обычного, а возле десны появляется желтоватая или тёмная полоска. Воспаление тоже обычно не маскируется: десна слегка увеличивается в объёме, на ней появляется покраснение.

Скрывается причина зубной боли в глубине или лежит на поверхности — не имеет значения. Без рентгена видно главное: если изменился внешний вид зуба и есть боль, нужно срочно показать его стоматологу.

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