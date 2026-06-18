Работа с дыханием и военные техники: 5 способов быстро уснуть

Как быстро уснуть, если мучает бессонница: 5 проверенных методов
Бывает так, что тело за день устало, но мозг продолжает прокручивать разговоры, планы и тревожные сценарии. Попытка уснуть усилием воли делает только хуже. Разобрались, какие ошибки мешают заснуть и какие приёмы помогут приблизить сон.
Уменьшение активности, снижение уровня возбуждения нервной системы и накопление потребности во сне — ключевые условия для засыпания. Яркий свет, поздний кофе и тревожные мысли мешают этому, поскольку поддерживают мозг в активном состоянии. Поэтому первое, что нужно сделать при бессоннице, — устранить факторы, мешающие заснуть.
Если же проблема не решается и продолжает беспокоить дольше трёх месяцев, лучше обратиться к врачу. В некоторых случаях справиться с хронической бессонницей помогает когнитивно-поведенческая терапия, эффективность которой подтверждается метаанализом, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.
Правило 20 минут: не лежите без сна
Если сон не приходит в течение 15–20 минут, встаньте. Не проверяйте время и не включайте яркий свет. Перейдите в другую комнату или сядьте в кресло, почитайте бумажную книгу, послушайте спокойную музыку. Возвращайтесь, когда почувствуете сонливость. Если попытка уснуть снова провалилась, повторите процедуру.
Важно. Долгое ворочание закрепляет связь между кроватью, раздражением и тревогой. Выход из спальни помогает закрепить правило, что постель предназначена для сна, а не для борьбы с ним.
Техника «4–7–8»: дыхание для расслабления
Схема выглядит так:
- спокойно вдохните через нос на четыре счёта;
- задержите дыхание на семь счетов;
- медленно выдыхайте через рот на восемь счетов;
- повторите цикл три-четыре раза.
Длинный выдох усиливает влияние парасимпатической нервной системы, которая отвечает за состояние покоя. Однако здесь важно оговориться: убедительных данных о том, что схема 4–7–8 лечит бессонницу, пока нет. Небольшое исследование, опубликованное в Physiological Reports, показало кратковременные улучшения сердечного ритма и давления, но не проверяло скорость засыпания. Таким образом, схему «4–7–8» можно пробовать, но результат гарантировать нельзя.
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Метод военных: заснуть за 2 минуты
Этот метод сочетает расслабление мышц и визуализацию. Вот что нужно сделать:
- расслабьте лоб, веки, челюсть и язык;
- опустите плечи и поочерёдно расслабьте руки;
- снимите напряжение в груди, животе и ногах;
- представьте, что лежите в каноэ на тихом озере или в гамаке в тёмной комнате.
Здесь важно не требовать от себя пустого сознания. Попытка насильно остановить мысли часто даёт обратный эффект. Ничего страшного, если сбились с образа и вам приходится вновь к нему возвращаться.
Важно. Метод засыпания за 2 минуты впервые был описан в книге спортивного тренера Ллойда Бада Уинтера Relax and Win: Championship Performance, опубликованной в 1981 году. В ней утверждалось, что похожую технику применяли для обучения военных лётчиков. Однако надёжных исследований, которые подтверждали бы засыпание за две минуты, нет. Единственное, что может помочь заснуть в этой технике, — мышечное расслабление. Недавний метаанализ рандомизированных исследований показал, что техника последовательного расслабления мышц улучшает качество сна.
Уберите телефон и подготовьте спальню
За час до сна отложите смартфон, приглушите освещение и не открывайте рабочие чаты. Коротковолновый свет от экрана способен подавлять вечернюю выработку гормона сна мелатонина, а новости, переписка и видео поддерживают эмоциональное возбуждение.
Также важно проветрить комнату и уменьшить шум, если это возможно. При необходимости используйте плотные шторы, маску для сна или беруши. Спальня должна быть прохладной, тёмной и тихой.
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Создайте ритуал-якорь
Выберите короткую последовательность действий и повторяйте её каждый вечер. Например, примите тёплый душ, подготовьте одежду на завтра, почитайте 10–15 минут и выключите свет. Со временем знакомый порядок действий может стать помогающим заснуть ритуалом.
Если мешают планы и незаконченные дела, запишите их в блокнот. В небольшом исследовании участники, составлявшие перед сном подробный список будущих задач, засыпали быстрее тех, кто записывал уже выполненные дела.
Ошибки, которые мешают уснуть
- Не смотрите на часы каждые несколько минут. Подсчёт времени только усиливает тревогу. В крайнем случае поверните циферблат к стене и не берите телефон, чтобы проверить время.
- Не пейте кофе и энергетики во второй половине дня. Чувствительность к кофеину у разных людей различается, поэтому последнюю чашку лучше выпить минимум за 8–10 часов до отхода ко сну. Метаанализ, опубликованный в Sleep Medicine Reviews, показал, что кофеин увеличивает период засыпания и сокращает продолжительность сна.
- Не используйте алкоголь как снотворное. После него человек действительно может быстрее заснуть. Однако при этом нарушается структура сна, из-за чего организм хуже восстанавливается.
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Главное о том, как быстро заснуть
Чтобы быстрее уснуть, нужно не заставлять мозг отключиться, а устранить факторы, которые мешают сну. Уберите телефон, приглушите свет и расслабьте мышцы. Если сон не приходит около 20 минут, ненадолго встаньте и вернитесь в постель при появлении сонливости.
Полезно вводить вечерние ритуалы — повторяющиеся действия перед сном. Мозг запоминает их, после чего ему легче войти в режим отдыха. Если трудности со сном сохраняются дольше трёх месяцев, стоит обратиться к врачу.
Важные исследования
- Когнитивно-поведенческая терапия хронической бессонницы: систематический обзор и метаанализ
- Эффективность краткосрочной поведенческой терапии бессонницы у пожилых людей
- Влияние депривации сна и контроля дыхания по методике «4–7–8» на вариабельность сердечного ритма, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и функцию эндотелия у здоровых молодых людей
- Техника прогрессивной мышечной релаксации улучшает качество сна и психическое здоровье: систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований
- Влияние кофеина на сон: систематический обзор и метаанализ