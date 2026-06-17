Вот как журналы красоты создали проблему для миллионов женщин

Целлюлит есть почти у всех женщин. Однако то, что косметология и реклама часто представляют как эстетическую проблему, — нормальное анатомическое состояние. Разобрались, откуда возникла путаница и надо ли бороться с целлюлитом на самом деле.

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Одно слово — два разных состояния

В медицине целлюлит — это бактериальное воспаление подкожной клетчатки: острое инфекционное заболевание, которое сопровождается болью, покраснением, отёком и требует лечения антибиотиками.

То, что принято считать «апельсиновой коркой», медицина называет гиноидной липодистрофией — структурным изменением подкожного жира, характерным для женщин. Это не болезнь, а вариант анатомической нормы. Тем не менее в косметологии и рекламе оба состояния называют одним словом «целлюлит» и призывают с ним бороться.

Как маркетинг создал болезнь

В 1930-х годах женские журналы стали активно тиражировать медицинский термин, называя целлюлитом любую бугристость кожи. «Апельсиновую корку» начали выдавать за болезнь современности, одновременно рекламируя средства борьбы с ней.

Научное сообщество отреагировало с опозданием: только в 1978 году немецкие исследователи поставили под сомнение представление о целлюлите как о самостоятельном заболевании.

Целлюлит — можно ли от него избавиться

Почему «апельсиновая корка» есть у большинства женщин

Причина бугристости анатомическая, а не патологическая. У женщин волокна соединительной ткани, удерживающие подкожный жир, расположены перпендикулярно к поверхности кожи. Жировые клетки (адипоциты) выпячиваются сквозь эти вертикальные перегородки, создавая характерный рельеф.

У мужчин те же волокна ориентированы по диагонали и крест-накрест, поэтому «апельсиновая корка» у них встречается редко.

Дополнительную роль играют эстрогены: они влияют на распределение жировой ткани и эластичность соединительных волокон, что делает апельсиновую корку типичной именно для женского тела. Это состояние встречается у 80–90% женщин и может не зависеть от веса, возраста и уровня физической активности.

Гиноидная липодистрофия безвредна, но может влиять на психоэмоциональное состояние. Некоторые исследования показывают связь выраженного целлюлита с более низкой удовлетворённостью внешностью, тревожностью и эмоциональным дискомфортом, а по данным клиники Hexsel в Бразилии, около половины пациенток слышали неприятные комментарии о внешности из-за целлюлита.

Когда врач всё-таки нужен

Сама по себе бугристая кожа не повод идти к врачу. Однако если есть дополнительные симптомы, лучше не откладывать визит. Так могут проявляться истинный целлюлит (воспаление подкожной клетчатки) или лимфедема (нарушение оттока лимфы):

бугристость или уплотнение появились внезапно и усиливаются;

есть боль или болезненность при надавливании;

кожа изменила цвет и стала горячей;

появились отёки, которые не проходят;

повысилась температура.

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