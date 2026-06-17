Хирурги предостерегли: если есть пульсирующая боль, терпеть нельзя

Если на теле появился покрасневший, припухший участок с пульсирующей или дёргающей (особенно по ночам) болью, не стоит заниматься самолечением и пытаться «перетерпеть». Проблема может быть в гнойном воспалении: панариции (на пальце), фурункуле (гнойник в волосяном фолликуле), карбункуле (слияние нескольких фурункулов), гидрадените или абсцессе мягких тканей. Эти болезни объединяет одно: гной не рассасывается сам, мази и ванночки тут бессильны. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще будет лечение.

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Как понять, что у вас гнойное воспаление

Ключевой симптом — боль, которая отличается высокой интенсивностью и имеет характерный дёргающий или пульсирующий оттенок. Терпеть это состояние опасно: чем дольше вы ждёте, тем выше риск того, что гной пойдёт вглубь или распространится на соседние ткани.

Поражённый участок отекает, краснеет, становится горячим на ощупь. Если процесс перешёл из начальной стадии в гнойную, внутри скапливается экссудат (мутная жидкость).

Иногда гнойник вскрывается сам. Наступает временное облегчение, боль проходит. Но если опорожнение было неполным, создаются условия для хронического воспаления. Поэтому даже при самостоятельном прорыве гноя консультация хирурга обязательна — только врач может убрать остатки гноя и исключить осложнения.

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При глубоких формах (например, подкожном абсцессе или карбункуле) попытка пошевелить конечностью или дотронуться до зоны воспаления вызывает резкую боль. А при поверхностных формах иногда через тонкую кожу просвечивает гнойное содержимое — это признак того, что нужна операция.

В начале заболевания общая температура остаётся нормальной. Но по мере всасывания токсических продуктов в кровь появляются умеренная лихорадка (до 37,5–38 °C), слабость, озноб и недомогание. Если температура поднимается выше 38,5 °C, а краснота быстро расползается — это признаки серьёзной угрозы.

Откуда берутся гнойные болезни

Причина — бактерии. Чаще всего это золотистый стафилококк, реже — стрептококки, энтерококки или кишечная палочка. Они проникают в ткани через микротравмы (ссадины, занозы, порезы при бритье), закупорку потовых желёз, а также через волосяные фолликулы (например, после бритья или трения одеждой).

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Риск выше у людей с сахарным диабетом, дефицитом витаминов, сниженным иммунитетом или нарушением кровообращения. Но гнойное воспаление может произойти с любым человеком — достаточно случайной царапины.

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Почему не нужно терпеть

На начальной стадии воспаление ещё серозное — без гноя. Но оно быстро переходит в гнойную форму. Лейкоциты атакуют бактерии, часть из них погибает, и вместе с некротизированными тканями и уничтоженными микробами образуется гной. Он не рассасывается сам, не выводится почками и не «вытягивается» мазями.

Чем дольше вы откладываете визит к врачу, тем глубже проникает инфекция. Вместо маленького разреза под местной анестезией может потребоваться сложная операция в стационаре. В запущенных случаях гной распространяется на сухожилия, кости, а иногда и на весь организм — развивается сепсис, угрожающий жизни.

Что сделает врач

Всё зависит от стадии, на которой вы обратитесь. Если прийти на начальной (серозной) стадии, когда гноя ещё нет, а есть только отёк, покраснение и боль, врач может применить консервативное лечение: противовоспалительные средства, местные процедуры (например, повязки с антисептиками), при необходимости антибиотики. Своевременное консервативное лечение позволяет избежать хирургического вмешательства.

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Если же гной уже сформировался — заподозрить это можно по пульсирующей боли, напряжённой припухлости и иногда размягчению в центре, — врач под местной анестезией сделает небольшой разрез, чтобы выпустить гной и удалить нежизнеспособные ткани. Процедура занимает всего несколько минут и сразу приносит облегчение. После этого потребуется несколько перевязок и, возможно, курс антибиотиков — всё под контролем специалиста.

Главное — не затягивать. Чем раньше вы придёте на приём к хирургу, тем проще, быстрее и безболезненнее пройдёт лечение.

В большинстве случаев после визита к врачу вы уже через несколько дней забудете о проблеме. Помните: гной не требует терпения — он требует вскрытия.

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