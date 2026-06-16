Почему наука отказалась от популярного мифа о левшах и правшах

Левшей часто считают творческими людьми, а правшей — более склонными к логике и анализу. Это убеждение настолько укоренилось в массовой культуре, что многие воспринимают его как научный факт. Однако современные исследования мозга показывают: связь между ведущей рукой и типом мышления гораздо слабее, чем принято считать.

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Миф о потенциале правшей и левшей появился после исследований второй половины XX века, в частности публикаций статей американского нейробиолога Роджера Сперри. В 1981 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1981 году за работы с пациентами с тяжёлой эпилепсией, перенесшими операцию по рассечению мозолистого тела (проще говоря — разъединение полушарий мозга).

Сперри выяснил, что некоторые функции действительно чаще связаны с одним из полушарий. Например, левая часть успешнее справлялась с речевыми и аналитическими задачами, а правая лучше распознавала визуальные образы и пространственные структуры.

Однако в массовой культуре эти научные данные были сильно упрощены. В популярной психологии появилась идея, что левое полушарие отвечает за логику, а правое — за творчество, и что у правшей аналитический склад ума, а левшей — синтетический (творческий). Однако дальнейшие исследования показали, что работа мозга намного сложнее.

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Что известно сегодня

Современная нейронаука не поддерживает концепцию «правополушарных» и «левополушарных» людей. Учёные из Университета Юты проанализировали данные больше тысячи человек и не обнаружили доказательств того, что одни люди преимущественно используют левое полушарие, а другие — правое. Для большинства повседневных задач мозг работает как единая система, в которой активно взаимодействуют оба полушария.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), также показало, что многие сложные мыслительные процессы возникают благодаря взаимодействию обоих полушарий. В частности творчество требует одновременной работы нескольких нейронных сетей, отвечающих за внимание, память, воображение, контроль ошибок и генерацию новых идей.

Метаанализ 2025 года показал: организация мозга у левшей действительно может несколько отличаться от организации мозга у правшей. Однако эти особенности не означают автоматически более высокий уровень интеллекта, художественных способностей или творческого мышления. Поэтому попытки объяснить креативность или прагматичность активностью только правого полушария или левого полушария — сильное упрощение.

Хотя мозг левшей и правшей может отличаться, способности человека определяются гораздо более сложным сочетанием факторов, чем ведущая рука.

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