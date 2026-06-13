Старая вакцина показала эффект, которого никто не ждал

Также учёные нашли новую потенциальную причину ожирения, провели уникальный эксперимент и выяснили, чем обычная вода лучше газированной.

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Дефицит витамина C связали с уменьшением мозга и ухудшением памяти

К такому выводу пришли японские учёные из Университета Хиросаки, исследовав данные 2044 пожилых людей старше 64 лет. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

С помощью МРТ-сканирования авторы работы детально изучили структуру мозга участников и оценили активность так называемой сети пассивного режима работы мозга. Эта нейронная сеть отвечает за базовые мыслительные функции, включая концентрацию внимания и память.

Даже с поправкой на возраст, уровень образования и физическую активность результаты показали, что у людей с дефицитом витамина C объём серого вещества был заметно ниже, а нейронные связи — существенно слабее.

Несмотря на то что это наблюдательное исследование (оно показывает ассоциацию, а не причинно-следственную связь), учёные настоятельно рекомендуют обогащать рацион цитрусовыми и овощами.

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Газированная вода хуже обычной при занятиях спортом

К такому выводу снова пришли японские учёные, опубликовавшие работу в журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие добровольцы, которые выполняли интенсивные упражнения в жару, чтобы вызвать лёгкое обезвоживание. После тренировки им разрешили пить в любых количествах один из четырёх напитков:

чистую воду,

газированную воду,

воду с электролитами,

газированную воду с электролитами.

Оказалось, что те, кто пил обычную газированную воду, восстанавливались хуже всего. Пузырьки газа и специфический вкус быстро притупляли чувство жажды и побуждали людей выпивать меньше жидкости, чем требовалось организму.

Кроме того, газированная вода хуже удерживалась в теле, что приводило к меньшему удержанию жидкости. Исследователи отмечают, что исправить ситуацию помогло добавление солей. Так, вода, обогащённая электролитами (особенно натрием), лучше восстанавливала водно-солевой баланс.

Высокая доза псилоцибина вернула речь женщине с тяжёлой формой Альцгеймера

Врачи наблюдали временное улучшение мыслительных функций и восстановление речи у 80-летней пациентки, которая уже 10 лет страдала от болезни Альцгеймера и последние годы общалась только односложными словами. Уникальный клинический случай описан в журнале Frontiers in Neuroscience.

Зная о способности псилоцибина стимулировать нейропластичность (формирование новых связей в мозге), медики с согласия опекунов провели эксперимент. Женщина приняла внушительную дозу в 5 граммов высушенных грибов, содержащих псилоцибин. Через 19 часов после приёма пациентка (до этого почти безмолвная) внезапно начала связно и активно рассказывать истории из своей жизни. Позже терапию повторили с меньшей дозой.

В результате к женщине на несколько недель вернулась способность поддерживать зрительный контакт, шутить, самостоятельно одеваться, уверенно ходить без поддержки и даже контролировать мочеиспускание. Учёные подчёркивают, что это не лечение болезни Альцгеймера (поскольку разрушение нейронов продолжается) и кроме того — единичный случай. Такой эффект психоделиков они объясняют «включением» в работу уцелевших зон мозга, которые обычно не так активны.

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Вакцина БЦЖ помогла диабетикам

Противотуберкулёзная вакцина БЦЖ снизила потребность в инъекциях инсулина у пациентов с аутоиммунными формами диабета. О результатах второй фазы клинических испытаний сообщили в Nature.

В пятилетнем исследовании приняли участие 153 добровольца. Часть из них страдала классическим диабетом 1-го типа, а часть — латентным аутоиммунным диабетом взрослых (LADA, сочетающий особенности диабета 1-го и 2-го типов). При этих заболеваниях иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, лишая организм инсулина. Половина участников получила 6 доз БЦЖ за пять лет, остальные — плацебо.

В группе LADA потребность в инсулине после вакцинации снизилась на 3%, в то время как у принимавших плацебо она подскочила на 22%. У пациентов с 1-м типом диабета БЦЖ почти вдвое увеличила время, в течение которого уровень сахара оставался в норме.

Учёные предполагают, что вакцина «отвлекает» иммунитет от разрушения поджелудочной железы и заставляет иммунные клетки активнее поглощать излишки глюкозы. Впереди — масштабные клинические испытания.

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Учёные выяснили, как запах еды влияет на обмен веществ

Международная группа учёных выяснила, как запах еды заставляет поджелудочную железу заранее выделять инсулин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

За регуляцию аппетита и чувство сытости отвечают так называемые POMC-нейроны в гипоталамусе. Эксперименты на мышах показали, что, когда животные просто видели и чувствовали запах пищи, в этих нейронах быстро задействовались запасы гликогена (вещества, в виде которого углеводы запасаются в организме). Эти нейроны используют собственные запасы гликогена как топливо, необходимое для процессов, подготавливающих организм к еде.

Когда учёные заблокировали этот механизм, POMC-нейроны мышей перестали нормально активироваться в ответ на запах и другие пищевые сигналы, а предварительный выброс инсулина перед едой оказался нарушен. С возрастом такие грызуны стремительно набирали вес и заболевали преддиабетом. Учёные полагают, что результаты их исследования могут стать основой для поиска новых методов лечения ожирения.

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Дефицит витамина C в крови связан с уменьшением объёма серого вещества и ухудшением памяти, а газированная вода после тренировки хуже обычной восстанавливает водный баланс.

Высокая доза псилоцибина смогла временно вернуть речь и базовые навыки пожилой пациентке с тяжёлой формой болезни Альцгеймера, а проверенная временем вакцина БЦЖ неожиданно помогла диабетикам. Наконец, биологи раскрыли ещё один механизм набора веса. Запах еды запускает процессы в мозге, которые подготавливают организм к приёму пищи. Нарушение этого механизма может стать причиной ожирения.

Важные исследования