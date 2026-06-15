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Ноктурия: почему хочется в туалет ночью и когда это опасно

Аделина Ахунова

Прерванный походом в туалет сон часто списывают на возраст или лишний стакан чая перед сном. Если вы часто встаёте по ночам, чтобы опорожнить мочевой пузырь, это может говорить о проблемах со здоровьем. Разобрались, сколько раз за ночь нормально вставать в туалет и когда пора к врачу.

Тревожный звонок: о чём говорит желание сходить в туалет среди ночи
© Сгенерировано ИИ

Урологи считают нормой вставать в туалет один раз за ночь. Если таких эпизодов два и больше, говорят о ноктурии —- учащённом ночном мочеиспускании. Ноктурия встречается у каждого третьего человека старше 30 лет, но чаще от неё страдают мужчины в возрасте 50+ .

Как объясняют специалисты Harvard Health Publishing, почки вырабатывают мочу постоянно. Ночью антидиуретический гормон (АДГ) помогает организму удерживать жидкость и сдерживать позывы во время сна. С возрастом уровень этого гормона снижается, поэтому у пожилых проблема встречается чаще, чем у молодых. Однако даже в зрелом возрасте частые позывы не норма.

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От простых причин к серьёзным

Иногда причина кроется в образе жизни. Спровоцировать ноктурию могут кофе или алкоголь. Кофеин усиливает выработку мочи, а этанол подавляет антидиуретический гормон, но есть и более серьёзные причины.

  • У мужчин старше 50 частой причиной ноктурии становится доброкачественная гиперплазия предстательной железы (увеличенная простата). Она давит на мочевой пузырь и мешает нормально опорожняться.
  • Спровоцировать ночные позывы может синдром гиперактивного мочевого пузыря. В этом случае желание сходить в туалет возникает раньше, чем пузырь успел наполниться.
  • При сахарном диабете 2-го типа почки выводят лишний сахар вместе с большим количеством мочи, а жажда заставляет пить больше — возникает порочный круг.
  • Апноэ сна (остановки дыхания ночью) может усиливать ночное мочеобразование..
  • Диуретики и другие лекарства — ещё одна распространённая причина ноктурии. Если проблемы появились после приёма новых препаратов, нужно обсудить это с врачом.

Обратитесь к урологу или терапевту, если:

  • просыпаетесь два раза и чаще каждую ночь на протяжении нескольких недель;
  • ноктурия сопровождается жаждой, отёками ног, храпом или паузами в дыхании во сне;
  • замечаете слабую струю или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Чем опасны ночные походы в туалет

Регулярные ночные подъёмы разрушают структуру сна, а хроническое недосыпание повышает риск гипертонии, ожирения, диабета, болезней сердца и деменции.

Исследование 2025 года в журнале Hypertension обнаружило связь между ноктурией и повышенным артериальным давлением во время сна у пациентов с гипертензией. Причём желание сходить в туалет влияло на давление сильнее, чем просто плохой сон.

Что можно сделать

  • Постарайтесь пить меньше жидкости за 2–3 часа до сна. Это снижает нагрузку на мочевой пузырь ночью.
  • Откажитесь от кофеина за 10 часов до сна. Кофе, крепкий чай, энергетики — всё это усиливает выработку мочи.
  • Ограничьте алкоголь вечером. Он подавляет антидиуретический гормон и учащает ночные походы.
  • Проверьте свои лекарства. Если вы принимаете диуретики или препараты от давления — спросите врача, можно ли перенести приём на утро.

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