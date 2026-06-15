Тревожный звонок: о чём говорит желание сходить в туалет среди ночи

Ноктурия: почему хочется в туалет ночью и когда это опасно
Прерванный походом в туалет сон часто списывают на возраст или лишний стакан чая перед сном. Если вы часто встаёте по ночам, чтобы опорожнить мочевой пузырь, это может говорить о проблемах со здоровьем. Разобрались, сколько раз за ночь нормально вставать в туалет и когда пора к врачу.
Урологи считают нормой вставать в туалет один раз за ночь. Если таких эпизодов два и больше, говорят о ноктурии —- учащённом ночном мочеиспускании. Ноктурия встречается у каждого третьего человека старше 30 лет, но чаще от неё страдают мужчины в возрасте 50+ .
Как объясняют специалисты Harvard Health Publishing, почки вырабатывают мочу постоянно. Ночью антидиуретический гормон (АДГ) помогает организму удерживать жидкость и сдерживать позывы во время сна. С возрастом уровень этого гормона снижается, поэтому у пожилых проблема встречается чаще, чем у молодых. Однако даже в зрелом возрасте частые позывы не норма.
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От простых причин к серьёзным
Иногда причина кроется в образе жизни. Спровоцировать ноктурию могут кофе или алкоголь. Кофеин усиливает выработку мочи, а этанол подавляет антидиуретический гормон, но есть и более серьёзные причины.
- У мужчин старше 50 частой причиной ноктурии становится доброкачественная гиперплазия предстательной железы (увеличенная простата). Она давит на мочевой пузырь и мешает нормально опорожняться.
- Спровоцировать ночные позывы может синдром гиперактивного мочевого пузыря. В этом случае желание сходить в туалет возникает раньше, чем пузырь успел наполниться.
- При сахарном диабете 2-го типа почки выводят лишний сахар вместе с большим количеством мочи, а жажда заставляет пить больше — возникает порочный круг.
- Апноэ сна (остановки дыхания ночью) может усиливать ночное мочеобразование..
- Диуретики и другие лекарства — ещё одна распространённая причина ноктурии. Если проблемы появились после приёма новых препаратов, нужно обсудить это с врачом.
Обратитесь к урологу или терапевту, если:
- просыпаетесь два раза и чаще каждую ночь на протяжении нескольких недель;
- ноктурия сопровождается жаждой, отёками ног, храпом или паузами в дыхании во сне;
- замечаете слабую струю или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.
Чем опасны ночные походы в туалет
Регулярные ночные подъёмы разрушают структуру сна, а хроническое недосыпание повышает риск гипертонии, ожирения, диабета, болезней сердца и деменции.
Исследование 2025 года в журнале Hypertension обнаружило связь между ноктурией и повышенным артериальным давлением во время сна у пациентов с гипертензией. Причём желание сходить в туалет влияло на давление сильнее, чем просто плохой сон.
Что можно сделать
- Постарайтесь пить меньше жидкости за 2–3 часа до сна. Это снижает нагрузку на мочевой пузырь ночью.
- Откажитесь от кофеина за 10 часов до сна. Кофе, крепкий чай, энергетики — всё это усиливает выработку мочи.
- Ограничьте алкоголь вечером. Он подавляет антидиуретический гормон и учащает ночные походы.
- Проверьте свои лекарства. Если вы принимаете диуретики или препараты от давления — спросите врача, можно ли перенести приём на утро.
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