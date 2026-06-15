Тревожный звонок: о чём говорит желание сходить в туалет среди ночи

Прерванный походом в туалет сон часто списывают на возраст или лишний стакан чая перед сном. Если вы часто встаёте по ночам, чтобы опорожнить мочевой пузырь, это может говорить о проблемах со здоровьем. Разобрались, сколько раз за ночь нормально вставать в туалет и когда пора к врачу.

© Сгенерировано ИИ

Урологи считают нормой вставать в туалет один раз за ночь. Если таких эпизодов два и больше, говорят о ноктурии —- учащённом ночном мочеиспускании. Ноктурия встречается у каждого третьего человека старше 30 лет, но чаще от неё страдают мужчины в возрасте 50+ .

Как объясняют специалисты Harvard Health Publishing, почки вырабатывают мочу постоянно. Ночью антидиуретический гормон (АДГ) помогает организму удерживать жидкость и сдерживать позывы во время сна. С возрастом уровень этого гормона снижается, поэтому у пожилых проблема встречается чаще, чем у молодых. Однако даже в зрелом возрасте частые позывы не норма.

Сейчас лопну: может ли мочевой пузырь разорваться, если долго терпеть

От простых причин к серьёзным

Иногда причина кроется в образе жизни. Спровоцировать ноктурию могут кофе или алкоголь. Кофеин усиливает выработку мочи, а этанол подавляет антидиуретический гормон, но есть и более серьёзные причины.

У мужчин старше 50 частой причиной ноктурии становится доброкачественная гиперплазия предстательной железы (увеличенная простата). Она давит на мочевой пузырь и мешает нормально опорожняться.

(увеличенная простата). Она давит на мочевой пузырь и мешает нормально опорожняться. Спровоцировать ночные позывы может синдром гиперактивного мочевого пузыря. В этом случае желание сходить в туалет возникает раньше, чем пузырь успел наполниться.

В этом случае желание сходить в туалет возникает раньше, чем пузырь успел наполниться. При сахарном диабете 2-го типа почки выводят лишний сахар вместе с большим количеством мочи, а жажда заставляет пить больше — возникает порочный круг.

почки выводят лишний сахар вместе с большим количеством мочи, а жажда заставляет пить больше — возникает порочный круг. Апноэ сна (остановки дыхания ночью) может усиливать ночное мочеобразование..

(остановки дыхания ночью) может усиливать ночное мочеобразование.. Диуретики и другие лекарства — ещё одна распространённая причина ноктурии. Если проблемы появились после приёма новых препаратов, нужно обсудить это с врачом.

Обратитесь к урологу или терапевту, если:

просыпаетесь два раза и чаще каждую ночь на протяжении нескольких недель;

и чаще каждую ночь на протяжении нескольких недель; ноктурия сопровождается жаждой, отёками ног, храпом или паузами в дыхании во сне;

храпом или паузами в дыхании во сне; замечаете слабую струю или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Чем опасны ночные походы в туалет

Регулярные ночные подъёмы разрушают структуру сна, а хроническое недосыпание повышает риск гипертонии, ожирения, диабета, болезней сердца и деменции.

Исследование 2025 года в журнале Hypertension обнаружило связь между ноктурией и повышенным артериальным давлением во время сна у пациентов с гипертензией. Причём желание сходить в туалет влияло на давление сильнее, чем просто плохой сон.

Что можно сделать

Постарайтесь пить меньше жидкости за 2–3 часа до сна. Это снижает нагрузку на мочевой пузырь ночью.

Это снижает нагрузку на мочевой пузырь ночью. Откажитесь от кофеина за 10 часов до сна. Кофе, крепкий чай, энергетики — всё это усиливает выработку мочи.

за 10 часов до сна. Кофе, крепкий чай, энергетики — всё это усиливает выработку мочи. Ограничьте алкоголь вечером. Он подавляет антидиуретический гормон и учащает ночные походы.

Он подавляет антидиуретический гормон и учащает ночные походы. Проверьте свои лекарства. Если вы принимаете диуретики или препараты от давления — спросите врача, можно ли перенести приём на утро.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.