Врач объяснил различия КТ и МРТ

Внешне аппараты для КТ и МРТ очень похожи, из-за чего пациенты часто их путают. Однако в основе этих методов лежат разные физические принципы, и «видят» они организм человека совершенно по-разному. Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал «Рамблеру», когда и почему делают МРТ, а когда — КТ.

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Компьютерная томография (КТ) — это, по сути, усовершенствованный цифровой рентген. Аппарат пропускает через тело пациента пучок рентгеновских лучей под разными углами. Датчики фиксируют, как ткани разной плотности задерживают это излучение, а компьютер обрабатывает данные и реконструирует послойные срезы органов.

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) нет ионизирующего излучения. Принцип работы МРТ основан на действии мощного магнитного поля и радиочастотных импульсов. Они заставляют атомы водорода в клетках на мгновение менять своё положение и испускать ответный радиосигнал. Томограф улавливает эти «отголоски» и выстраивает детальное трёхмерное изображение.

«Иногда люди сталкиваются с упорным нежеланием врача назначать КТ или МРТ. При этом назначенное им обследование (например, рентгенография и УЗИ) не помогает поставить верный диагноз». Романов Денис Сергеевич врач-радиотерапевт сети клиник «Евроонко», к. м. н., член Ассоциации онкологов России, Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов и The European Society for Radiotherapy and Oncology

Когда лучше КТ

КТ незаменима в экстренных ситуациях, когда решающее значение имеет время и когда нужно осмотреть плотные структуры организма.

Скорость

Сканирование на современном компьютерном томографе занимает от 15 секунд до 2–3 минут. Для сравнения: сессия МРТ может длиться от 20 до 60 минут.

Идеальная видимость костей и крови

Рентгеновские лучи очень точно визуализируют плотные ткани и свежие кровоизлияния. КТ — лучший метод для поиска переломов, трещин и оценки состояния суставов после травм.

Экстренная медицина

КТ незаменима в экстренных случаях. Например, её часто проводят в приёмных покоях при подозрении на геморрагический инсульт, черепно-мозговые травмы и внутренние кровотечения после ДТП. Также КТ — главный метод диагностики патологий лёгких, поскольку МРТ значительно уступает ей в оценке лёгочной ткани.

Минимум противопоказаний

КТ переносится гораздо легче. На неё не влияют металлические протезы, штифты, брекеты или титановые пластины в теле (они могут дать лишь небольшие блики на снимке).

«Из-за лучевой нагрузки (пусть и небольшой) КТ стараются не проводить беременным женщинам и маленьким детям. В таком случае врач может назначить альтернативные методы исследования. Если же это невозможно, а польза от проведения КТ существенно перевешивает потенциальный вред, то её проводят», — поясняет врач.

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Когда лучше МРТ

МРТ выбирают, когда нужно разглядеть мягкие ткани и органы, богатые жидкостью.

Хорошая детализация мягких тканей

МРТ особенно хорошо показывает структуры головного и спинного мозга, межпозвонковые диски, связки, сухожилия, хрящи и мышцы. Если на КТ связка колена выглядит как размытое серое пятно, то на МРТ отчётливо видны её волокна и микроповреждения.

Раннее выявление скрытых патологий

МРТ помогает выявлять многие опухоли и другие изменения мягких тканей на ранних стадиях: рак, зоны воспаления, очаги рассеянного склероза, повреждения нервных волокон и пороки развития сосудов (мальформации).

Безопасность

Поскольку в основе МРТ лежит магнитный резонанс, организм не подвергается лучевой нагрузке. Исследование можно проводить столько раз, сколько нужно по показаниям. На сегодняшний день не выявлено доказанных неблагоприятных эффектов МРТ при беременности.

Специфические ограничения

Некоторые кардиостимуляторы, импланты и металлические конструкции могут быть противопоказанием к МРТ. Перед исследованием необходимо сообщить врачу обо всех имплантированных устройствах.

Также процедура может стать испытанием для людей с клаустрофобией из-за необходимости долго лежать неподвижно внутри узкого туннеля аппарата.

«Выбор метода исследования (КТ или МРТ) должен определяться теми задачами, которые ставит врач. КТ — прекрасный метод исследования лёгких и удобен для скрининга. При этом он плохо разбирает, что происходит, к примеру, в головном и спинном мозге (за исключением очень грубых патологий). Для многих вещей эффективнее делать МРТ, например для печени, органов таза, мягких тканей», — отмечает специалист.

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Сравнение КТ и МРТ по ключевым показателям

Лучевая нагрузка и безопасность

При КТ используются рентгеновские лучи, поэтому пациент получает определённую дозу ионизирующего излучения. Современные томографы минимизируют эту нагрузку, но метод всё равно имеет ограничения по частоте применения и противопоказан беременным женщинам.

«Чтобы нанести своему здоровью ущерб лучевой нагрузкой от КТ, надо очень постараться. Я, честно говоря, даже не знаю, какое количество рентгенографий, КТ и прочих подобных исследований нужно провести, чтобы пациент получил ущерб для здоровья. Да и единого мнения о действительно опасных нагрузках до сих пор не выработано. Другой вопрос, что это не должно быть поводом для злоупотребления в проведении этих исследований», — поясняет врач.

МРТ безопасна, поскольку магнитное поле и радиоволны не оказывают радиационного воздействия на организм.

Продолжительность процедуры

КТ проводится быстро, максимум 2–3 минуты. Процедура МРТ требует терпения. В зависимости от исследуемой области пациенту придётся лежать неподвижно внутри аппарата от 20 до 60 минут, слушая специфический стук томографа.

Качество изображения

КТ дает чёткие снимки плотных структур и полых органов — костей, зубов, лёгких, — а также отлично видит свежую кровь при травмах. МРТ гораздо лучше для визуализации мягких тканей. Она идеально отображает структуры головного и спинного мозга, хрящи, связки, мышцы и позволяет врачу заметить даже крошечные воспалительные очаги или опухоли.

Необходимость применения контраста

Для улучшения видимости при КТ и МРТ могут применять контрастные вещества. При КТ используют контраст на основе йода, а при МРТ — препараты с гадолинием.

«Контрастные препараты для КТ (и в меньшей степени для МРТ) могут навредить почкам. Поэтому перед обследованием нужно определить состояние почек пациента (уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации). Также на йодсодержащие контрастные препараты может быть аллергия. Если есть такие опасения, то перед обследованием нужно проконсультироваться с аллергологом», — объясняет врач.

Стоимость исследования

Компьютерная томография обычно обходится дешевле, так как сами аппараты проще в обслуживании, а сеанс проходит быстро.

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Главное о различии КТ и МРТ

КТ и МРТ не взаимозаменяемые методы исследования. КТ лучше подходит для оценки костей, лёгких и свежих кровоизлияний, а МРТ — для исследования головного и спинного мозга, связок, мышц, суставов и других мягких тканей. Поэтому один метод не всегда может заменить другой без потери важной диагностической информации.

Выбор между КТ и МРТ зависит от того, какой орган нужно исследовать, какую патологию предполагает врач и насколько срочно нужен результат. Решение о проведении того или иного исследования должен принимать специалист.

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