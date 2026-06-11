Загадочный древний рефлекс ставит в тупик учёных

Зевота всё ещё остаётся загадкой для науки, хотя каждый человек делает это примерно 9 раз в день. Разобрались, какие теории выдвигают учёные о зевоте и когда этот древний рефлекс говорит о сбоях в работе организма.

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Проходит в три этапа

Зевание устроено сложнее, чем кажется. Согласно исследованию в журнале Sleep and Breathing, каждый зевок длится 4–7 секунд и проходит три чёткие фазы: медленный вдох с постепенным открытием рта, пиковое растяжение мышц лица и шеи, затем быстрый выдох с расслаблением. В момент пика диаметр глотки увеличивается в 3–4 раза. Это не просто «глубокий вдох» — это слаженная работа десятков мышц, которую координирует ствол мозга.

Начинается ещё до рождения

Плод зевает уже с 11–12-й недели беременности — примерно по 25 раз в сутки. После рождения частота снижается: взрослый человек зевает в среднем около 9 раз в день, хотя разброс может быть от нуля до 28 раз. Эти данные подтверждают, что зевание — базовый врождённый рефлекс.

Может охлаждать мозг

Зачем человек зевает, точно неизвестно. Одна из обсуждаемых теорий — термическая. Во время зевка мышцы лица усиливают приток крови к голове, а глубокий вдох прохладного воздуха способен снижать температуру мозга. В эксперименте при просмотре видео с зевающими людьми эффект был заметно сильнее у участников с тёплым компрессом на лбу, чем у тех, у кого компресс был холодным.

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Работает как переключатель бодрствования

Согласно другой версии, зевание связано с регуляцией бодрствования и внимательности. Зевок сопровождается изменением активности в стволе мозга и выбросом нейромедиаторов, связанных с бодрствованием. Поэтому зевота часто возникает, когда человек устал или ему скучно.

В 2025 году исследователи из Neuroscience Research Australia провели предварительное МРТ-сканирование на 22 добровольцах и обнаружили нечто необычное. Во время зевания ликвор — спинномозговая жидкость — движется от мозга к позвоночнику, хотя при обычном глубоком вдохе всё наоборот. Авторы предположили, что такое движение может «смывать» из ствола мозга аденозин — молекулу, связанную с накоплением сонливости, — и за счёт этого временно снижать желание спать.

Может быть заразна

Некоторые учёные считают, что способность зеркалить чужой зевок — показатель эмпатичности человека. По данным Sleep Foundation, зевание активирует в мозге зоны, связанные с социальным поведением. Чем ближе человек эмоционально, тем выше вероятность «заразиться» от него зевком. Дети становятся восприимчивы к этому эффекту примерно в 4–5 лет — именно когда у них активно формируется способность к сопереживанию.

Иногда зевота — симптом

Если зевота повторяется чаще трёх раз за 15 минут без очевидной причины — это уже не норма. Патологическое зевание может быть связано с нарколепсией, рассеянным и боковым амиотрофическим склерозом и другими неврологическими нарушениями. Поэтому слишком часто зевание — повод обратиться к врачу.

Зевание — один из самых древних рефлексов: он появляется раньше, чем человек рождается, сопровождает его всю жизнь и задействует механизмы, которые наука только начинает понимать.

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