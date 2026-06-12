Организм больше не прощает: почему после 40 похмелье мучает сильнее

Многие замечают, что после сорока утро после алкогольных вечеринок переносится тяжелее. Разобрались, почему так происходит и какие биологические процессы заставляют организм страдать от алкоголя сильнее.

© dmitrimaruta/123rf.com

Меньше воды

С годами в организме становится меньше мышечной ткани и воды, а спирт растворяется именно в жидкости. Поэтому чем меньше воды в клетках, тем быстрее растёт концентрация алкоголя в крови. Даже если вы выпили столько же, сколько десять лет назад, удар по организму будет сильнее.

Медленнее печень

Чем старше человек, тем дольше алкоголь может сохраняться в организме. Исследования показывают, что активность ферментов у людей старшего возраста почти не меняется, однако уменьшается печёночный кровоток и масса органа. Поэтому одна и та же доза спиртного в разном возрасте может дольше оставаться в организме и ощущаться сильнее.

Больше лекарств

С возрастом вероятность того, что человек пьёт таблетки, увеличивается. Многие препараты плохо сочетаются с выпивкой. Например, спиртное вместе с аспирином повышает риск того, что в желудке начнётся кровотечение. Популярный парацетамол в связке с этанолом повышает риск повреждения печени. Даже обычные сиропы от кашля порой содержат добавки, которые усиливают действие спирта.

Как избавиться от похмелья: рекомендации врача и народные средства

Хуже нейропластичность

С годами мозг становится более чувствительным к алкоголю. Учёные связывают это с естественными возрастными изменениями нервной системы. Снижается нейропластичность (в том числе способность мозга компенсировать негативные воздействия), уменьшается приток крови и объём некоторых структур мозга. Поэтому привычная доза спиртного может сильнее влияет на память, внимание и координацию, чем в молодости.

Что делать

Волшебной таблетки от похмелья не существует. Организму нужно время, чтобы вывести продукты распада и восстановить ткани. Единственный способ избежать мучений — пить меньше или совсем отказаться от спиртного.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.