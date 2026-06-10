В Москве и еще 39 регионах выявлены отклонения по радиоактивности воды

Роспотребнадзор опубликовал данные радиационного мониторинга за 2025 год: в 40 субъектах России зафиксированы случаи превышения контрольных уровней суммарной альфа- и бета-активности в пробах питьевой воды. Столько же регионов попадало в этот список в 2024 году.

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Среди регионов с наибольшей долей проблемных проб выделяются восемь субъектов, где превышения зафиксированы более чем в 20% отобранных образцов: Хакасия, Бурятия, Московская, Ленинградская, Псковская, Кемеровская области, Забайкальский край и Санкт-Петербург. В большинстве случаев речь идёт о подземных источниках водоснабжения, где природная радиоактивность горных пород влияет на состав воды.

Централизованный водопровод выглядит значительно лучше: превышение суммарной бета-активности выявлено лишь в 17 пробах из централизованных систем — это 0,08% от всего объёма исследований.

Важно понимать, что означают эти цифры. Согласно методике контроля Роспотребнадзора, система проверки воды двухуровневая. На первом этапе измеряется суммарная альфа-активность и бета-активность. Это скрининг, а не вердикт. Если показатели выходят за контрольный уровень, проводят расширенный изотопный анализ — только он позволяет установить, превышен ли уровень вмешательства, при котором нужны реальные защитные меры. Таким образом, «превышение контрольного уровня» — это сигнал к дополнительной проверке, а не автоматическое свидетельство опасности воды. Стронций-90, один из самых токсичных радионуклидов, не обнаружен ни в одном регионе страны.

Иначе обстоит дело с продуктами. Всего в 2025 году исследованы 47 471 проба пищевых продуктов, из них 130 не соответствовали нормативам — это 0,3%. Все 32 пробы с превышением по радионуклидам выявлены в Брянской области: 14 проб грибов, 14 проб ягод, 3 пробы молока и 1 проба мяса. По данным управления Роспотребнадзора по Брянской области, в Новозыбковском районе маринованные грибы показали 693 Бк/кг (показывает, сколько атомов радиоактивного элемента распадается каждую секунду в каждом килограмме) при норме 500 Бк/кг, мясо дикого кабана — 504 Бк/кг при норме 300 Бк/кг, замороженная черника — 201 Бк/кг при норме 160 Бк/кг. Лесные грибы и ягоды формируют более 87% всех превышений среди продуктов питания.

Радиация с доставкой: в ягодах с маркетплейса нашли цезий-137

Причина — долгосрочное загрязнение почвы после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Юго-западные районы Брянской области попали в зону выпадения радиоактивных осадков, и цезий-137 до сих пор накапливается в грибах и ягодах, которые поглощают его из почвы значительно активнее, чем культурные растения. Жителям и гостям Новозыбковского и соседних юго-западных районов Брянской области специалисты настоятельно не рекомендуют собирать и употреблять дикорастущие грибы и ягоды.

В целом картина по стране такова: доля нарушений в централизованном водоснабжении крайне мала. Бутилированная вода также проходит контроль, хотя 98 проб упакованной питьевой и минеральной воды не соответствовали нормативам по суммарной активности. Основные случаи превышения нормативов связаны либо с природной радиоактивностью подземных водоносных горизонтов в отдельных регионах, либо с чернобыльским следом в конкретных районах Брянской области.