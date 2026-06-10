Учёные нашли ответ на вопрос Ремарка

Представление о том, что волосы и ногти продолжают расти после смерти, широко распространено и часто воспринимается как факт. Однако это противоречит законам биологии. Разобрались, как устроены волосы и ногти и могут ли они расти после смерти.

© oporty/123rf.com

Это убеждение глубоко укоренилось в массовой культуре и литературе. Одно из самых цитируемых упоминаний мифа встречается в романе Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Герой представляет, что ногти и волосы его товарища продолжат расти даже после смерти. При это сам он задаётся вопросом, неужели так бывает. Современная наука даёт однозначный ответ.

Как всё обстоит на самом деле

Рост волос и ногтей — сложный процесс, требующий активного деления клеток и гормональной регуляции. Для того чтобы новые клетки формировались в матриксе ногтя или волосяном фолликуле, необходим постоянный приток кислорода и питательных веществ, доставляемых кровью через сеть капилляров. Как только кровообращение прекращается, подача ресурсов останавливается, и рост становится биологически невозможным.

Сейчас лопну: может ли мочевой пузырь разорваться, если долго терпеть

То, что принимают за «посмертный рост», на самом деле оптическая иллюзия. После смерти мягкие ткани тела начинают высыхать и сморщиваться. Кожные покровы вокруг ногтевых лож и волосяных луковиц стягиваются и обнажают скрытые ранее части. В результате ногтевые пластины и стержни волос (особенно на лице) начинают сильнее выступать, из-за чего кажутся длиннее.

Реальный рост волос и ногтей после смерти невозможен, так как для деления клеток нужна энергия и кислород, поступающие с кровью. Видимое удлинение — это результат посмертного высыхания кожи, из-за которого ткани сжимаются и обнажают скрытые ранее части волоса или ногтя.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.