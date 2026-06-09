Почему хочется не всегда: 6 фактов о либидо, которые всё объясняют

Либидо часто связывают только с гормонами, но на самом деле на сексуальное желание влияет гораздо больше факторов. Одни способны усилить интерес к сексу, другие — незаметно его снизить. Разобрали научные факты о либидо, которые помогут лучше понять собственный организм.

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Либидо зависит не только от тестостерона

В современной медицине принято оценивать либидо через биопсихосоциальную модель. Это означает, что половое влечение формируется на стыке трёх сфер:

биологической (гормоны, общее здоровье, качество сна);

психологической (настроение, уровень тревоги, самооценка);

(настроение, уровень тревоги, самооценка); социальной (отношения в паре, стресс на работе, культурные установки).

Нормальный уровень гормонов в крови — это лишь фундамент. Если человек находится в состоянии депрессии или затяжного конфликта с партнёром, гормоны сами по себе не обеспечат высокого либидо.

Хронический стресс включает режим выживания

При длительном психоэмоциональном напряжении организм перенаправляет ресурсы на адаптацию к тяжёлым условиям. В кровь активно выбрасываются кортизол и адреналин.

Научные обзоры показывают, что эти гормоны стресса напрямую угнетают активность зон мозга, ответственных за сексуальный интерес и возбуждение. С точки зрения эволюции репродуктивная функция — это роскошь, поэтому при высоком уровне тревоги организм временно отключает либидо, переходя в режим энергосбережения.

Специфика женского либидо: контекст важнее гормонов

Существует заблуждение, что низкое влечение у женщин всегда связано с нехваткой тестостерона. Согласно исследованиям, прямая связь между уровнем андрогенов в крови и силой женского либидо прослеживается редко.

Для женщин гораздо более значимыми оказываются так называемые контекстуальные факторы: психоэмоциональный комфорт, степень доверия к партнёру, уровень физической усталости и фаза менструального цикла.

Чем секс полезен для женского и мужского здоровья

Физические нагрузки: польза или перегрузка

Регулярная умеренная активность (кардиотренировки, плавание, йога) стимулирует кровообращение, улучшает тонус сосудов и помогает справляться со стрессом, это положительно влияет на интимную жизнь.

Однако в спорте важна мера. Интенсивные, изнуряющие нагрузки на выносливость дают прямо противоположный эффект: они могут сопровождаться признаками перетренированности и гормональными изменениями.

Универсальной нормы либидо не существует

В сексологии нет понятия «единого стандарта» частоты или силы полового влечения — все зависит от индивидуальных особенностей человека. У одних потребность в близости возникает ежедневно, у других — несколько раз в месяц, и оба варианта могут быть нормой.

Поводом обратиться к специалисту (андрологу, гинекологу или сексологу) считается не низкое желание само по себе, а его резкое и беспричинное падение, которое вызывает личный дискомфорт или ухудшает качество жизни пары.

Либидо — это динамичный показатель

Сексуальное желание не может оставаться неизменным на протяжении всей жизни. Периоды высокой активности естественным образом сменяются спадами. На эту динамику влияют возрастные изменения, периоды дефицита сна (менее 6–7 часов в сутки), смена жизненных обстоятельств и даже выгорание на работе.

Что в итоге

Одной из распространённых причин временного снижения либидо могут быть стресс, недосып и эмоциональное переутомление. Прежде чем искать медицинские причины, эксперты рекомендуют наладить режим сна, снизить уровень повседневного стресса и обратить внимание на психологический климат в отношениях.

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