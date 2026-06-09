Кому досталась универсальная кровь: ответ гематолога

Группа крови может казаться простой формальностью из медицинской карты, но на практике она влияет на множество жизненно важных решений — от переливания до ведения беременности. Врач-гематолог Алексис Лейгтон рассказал «Рамблеру», почему у одних людей совместимость с донорами шире, а другим нужен более точный подбор, и в каких случаях можно переливать кровь любой группы.

© Илья Питалев/РИА Новости

Что такое группа крови

Группа крови и резус-фактор — это биологический паспорт человека. Всего существует четыре основные группы крови, которые обозначают цифрами или буквами: первая (O), вторая (А), третья (B) и четвёртая (AB).

«На поверхности красных кровяных телец — эритроцитов — расположены белковые и углеводные молекулы, которые называются антигенами. Иммунная система воспринимает чужие антигены как угрозу и вырабатывает против них антитела. Именно поэтому переливание несовместимой крови может привести к разрушению эритроцитов донора — гемолизу — и тяжёлым осложнениям». Лейгтон Рамирес Алексис врач-гематолог, онкогематолог

Группу крови определяют с помощью анализа крови: лаборатория проверяет, какие антигены есть на эритроцитах и какие антитела содержатся в плазме.

Впервые систематизировал эти различия австрийский учёный Карл Ландштейнер — за открытие групп крови человека он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1930 году.

Система ABO: четыре варианта

Согласно объяснению NHS о группах крови, в системе ABO различия между группами определяются именно набором антигенов эритроцитов и антител плазмы:

O (I) — на эритроцитах нет ни антигена A, ни антигена B; в плазме присутствуют антитела anti-A и anti-B.

— на эритроцитах нет ни антигена A, ни антигена B; в плазме присутствуют антитела anti-A и anti-B. A (II) — на эритроцитах есть антиген A; в плазме — антитела anti-B. Человек со второй группой крови не может получить кровь с антигеном B.

— на эритроцитах есть антиген A; в плазме — антитела anti-B. Человек со второй группой крови не может получить кровь с антигеном B. B (III) — на эритроцитах есть антиген B; в плазме — антитела anti-A. Человек с третьей группой крови не переносит антиген A.

— на эритроцитах есть антиген B; в плазме — антитела anti-A. Человек с третьей группой крови не переносит антиген A. AB (IV) — на эритроцитах есть оба антигена A и B; антитела anti-A и anti-B в плазме отсутствуют.

Резус-фактор: положительный и отрицательный

Резус-фактор — это ещё один важный антиген эритроцитов, который обозначается как RhD. Если он присутствует на поверхности красных кровяных телец, кровь называют резус-положительной (RhD+), если отсутствует — резус-отрицательной (RhD−). В сочетании с четырьмя группами ABO это даёт восемь распространённых вариантов: A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−.

Резус-фактор обязательно учитывают при переливании крови: человеку с отрицательным резус-фактором нельзя вводить RhD-положительную кровь без риска иммунной реакции. Особую роль он играет во время беременности.

Совместимость крови при переливании

«Самый безопасный вариант — когда кровь донора полностью совпадает с кровью пациента по группе и резус-фактору. В больницах никогда не верят на слово: перед процедурой врачи обязательно берут анализ, а затем проводят перекрёстную пробу: смешивают в пробирке капли крови донора и пациента, чтобы лично убедиться, что они подходят друг другу», — объясняет врач-гематолог.

Универсальная кровь

В экстренных ситуациях, например при тяжёлых авариях, когда у врачей физически нет времени на анализы, эритроциты O Rh− считаются наиболее универсальными для переливания.

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«В реальной медицине универсальную кровь чаще используют только как временную меру в первые минуты спасения жизни. Как только появляется возможность, пациенту начинают вводить именно его группу», — говорит специалист.

Особые правила для плазмы

Жидкая часть крови (плазма) переливается по совершенно другим законам. Здесь всё наоборот: универсальным донором становится четвёртая группа (AB). В такой плазме нет антител, которые могли бы атаковать чужие клетки, поэтому её можно переливать абсолютно всем.

Что касается резус-фактора, то людям с отрицательным резусом стараются переливать только отрицательную кровь. Если ввести им положительную, запустится процесс сенсибилизации — организм это запомнит и в следующий раз ответит иммунной атакой, что приведёт к тяжёлым осложнениям.

Резус-фактор и беременность

Если женщина с отрицательным резус-фактором вынашивает ребёнка с положительным резус-фактором, возникает риск резус-конфликта. Во время беременности или родов небольшое количество эритроцитов плода может попасть в кровоток матери. Иммунная система матери воспринимает RhD-антиген как чужеродный и начинает вырабатывать антитела. При первой беременности это обычно не вызывает серьёзных последствий, но при следующей накопленные антитела способны проникнуть через плаценту и атаковать эритроциты плода, что ведёт к гемолитической болезни новорождённых.

Как поясняет Американский колледж акушеров и гинекологов о резус-факторе при беременности, профилактика Rh-иммуноглобулином позволяет предотвратить сенсибилизацию: препарат вводят на 28-й неделе беременности и после родов, если ребёнок оказался RhD-положительным.

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Наследование группы крови

Группа крови ребёнка зависит от генетического набора родителей. Каждый родитель передаёт ребёнку один ген.

В системе ABO гены ведут себя по разным правилам:

Гены A и B доминируют. Они подавляют ген O.

Ген O — рецессивный. Первая группа (O) проявляется, только когда ребёнок получает ген O от обоих родителей.

Гены A и B кодоминантны. Если ребёнок наследует одновременно гены A и B, они работают вместе и формируют четвёртую группу (AB).

Из-за этих комбинаций группа крови ребёнка может не совпадать с родительской. Например, у родителей со второй группой (A) может родиться ребёнок с первой (O), если оба родителя передали ему скрытый ген O.

Группа крови не подходит для установления отцовства. Наследование показателей позволяет лишь исключить родство в некоторых случаях. Единственный точный метод подтвердить родительство — генетический тест.

Другие системы групп крови

Системы ABO и RhD (резус-фактор) — самые известные, но не единственные. В трансфузиологии — науке о переливании крови — учитывают и другие системы антигенов. Самые клинически значимые из них — Kell, Duffy и Kidd.

Они играют важную роль при подборе донора для пациентов с редкими группами крови, а также при повторных переливаниях.

Система Kell. Антигены этой системы обладают высокой способностью вызывать иммунный ответ. Ошибка в подборе крови по системе Kell может спровоцировать разрушение эритроцитов (тяжёлую гемолитическую реакцию).

Антигены этой системы обладают высокой способностью вызывать иммунный ответ. Ошибка в подборе крови по системе Kell может спровоцировать разрушение эритроцитов (тяжёлую гемолитическую реакцию). Система Duffy. Антигены Duffy служат рецепторами для некоторых паразитов. Например, их отсутствие на эритроцитах делает человека устойчивым к определённым видам малярии.

Антигены Duffy служат рецепторами для некоторых паразитов. Например, их отсутствие на эритроцитах делает человека устойчивым к определённым видам малярии. Система Kidd. Антитела к антигенам Kidd опасны тем, что их уровень в крови пациента со временем может падать до минимума. Лаборатория может их не заметить, но при повторном переливании несовместимой крови возникнет отсроченная иммунная реакция.

Игнорирование этих систем при повторных процедурах повышает риск сенсибилизации — состояния, при котором иммунная система пациента начинает активно вырабатывать антитела против любых чужеродных белков.

Группа крови, здоровье и мифы

Некоторые научные работы изучают связь между группой крови и риском отдельных заболеваний. Так, исследования рассматривают ассоциацию ABO-группы крови с риском тромбоэмболических и артериальных заболеваний, однако такие данные описывают статистические тенденции в популяции, а не индивидуальный прогноз. Знать свою группу крови полезно, но делать из неё вывод о личном риске болезни некорректно.

У популярной идеи о диетах по группе крови нет убедительной доказательной базы. Систематический обзор, опубликованный в The American Journal of Clinical Nutrition, не нашёл доказательств пользы таких диет, а исследование PLOS One не подтвердило гипотезу, что польза определённых рационов зависит от ABO-генотипа.

Представления о связи между группой крови и характером человека — культурный миф, распространённый прежде всего в Японии, но не подкреплённый научными данными.

Где знание группы крови действительно важно

Практическое значение группы крови и резус-фактора важно в этих ситуациях:

донорство крови и её компонентов;

плановые и экстренные операции;

беременность и ведение родов;

трансплантация органов и тканей;

судебно-медицинская и лабораторная диагностика.

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Во всех этих случаях анализ крови на определение группы и резус-фактора — стандартная процедура, которую проводят заблаговременно или при поступлении пациента.

Главное о группах крови

Группа крови определяется наследуемыми особенностями эритроцитов. Для медицины важны система ABO, которая включает четыре группы крови — O (I), A (II), B (III) и AB (IV), — и резус-фактор (положительный или отрицательный). При переливании крови их совместимость обязательно учитывают, поскольку несовпадение может вызвать опасную иммунную реакцию. Кровь O (I) Rh− называют универсальной для экстренных случаев, но обычно пациенту стараются переливать кровь той же группы и резус-принадлежности. Резус-фактор также имеет большое значение при беременности: если кровь матери и плода несовместима, возможен резус-конфликт, который сегодня успешно предотвращают. Группа крови ребёнка может отличаться от группы крови родителей из-за особенностей наследования. При этом научных доказательств связи группы крови с характером человека или эффективности диеты по группе крови нет.

Текст проверил врач-гематолог, к. м. н. Алексис Лейгтон, стаж 11 лет.

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