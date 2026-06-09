Что будет с мочевым пузырём, если долго терпеть: ответ врачей

«Не терпи, а то мочевой пузырь лопнет» — фраза, которую многие слышали ещё в детстве. Звучит логично: если переполнять сосуд, рано или поздно он не выдержит, однако на деле всё не так просто. Разобрались, может ли разорваться мочевой пузырь и чем опасна привычка откладывать поход в туалет.

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Откуда взялся миф

Он опирается на интуитивную физику: ёмкость наполняется жидкостью, давление растёт, стенки не выдерживают. Перенося эту картинку на тело, человек делает вывод, что переполненный мочевой пузырь рано или поздно прорвётся.

Свою роль играет и педагогика. «Лопнет» — удобная страшилка для ребёнка, который не хочет отрываться от игры, чтобы сходить в туалет. В действительности мочевой пузырь может разорваться, но не потому, что человек долго терпел.

Как устроен мочевой пузырь

Мочевой пузырь — это эластичный мышечный орган. В его стенках есть рецепторы растяжения, которые посылают сигналы в мозг, что пора сходить в туалет. У взрослого человека он в среднем может вместить примерно 500 мл мочи, но первые позывы появляются при заполнении на 150–200 мл. Поэтому сильное желание посетить уборную возникнет раньше, чем мочевой пузырь полностью наполнится.

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Когда разрыв всё же возможен

Разрыв мочевого пузыря возможен, но случается это очень редко и не связано с тем, что человек долго терпел. Причиной обычно становится слабость или повреждение мышечной стенки, а не давление мочи. Как уточняют врачи Harvard Health Publishing, чаще всего такое бывает на фоне:

переломов таза и других травм,

осложнений операций,

заболеваний мочеполовой системы,

опухолей, ослабляющей стенку мочевого пузыря,

химиотерапии,

стриктуры уретры — сужения мочеиспускательного канала.

Почему терпеть всё равно вредно

Хотя риска разрыва нет, привычка откладывать поход в туалет всё равно может навредить.

Перерастяжение стенки. Если мочевой пузырь постоянно переполнен, мышечный слой его стенок растягивается. Со временем это может нарушить сократительную функцию и привести к трудностям с мочеиспусканием.

Если мочевой пузырь постоянно переполнен, мышечный слой его стенок растягивается. Со временем это может нарушить сократительную функцию и привести к трудностям с мочеиспусканием. Инфекции мочевыводящих путей. Есть данные, что длительная задержка мочеиспускания связана с повышенным риском инфекций.

Есть данные, что длительная задержка мочеиспускания связана с повышенным риском инфекций. Нагрузка на почки. При выраженной задержке мочи и нарушении оттока у людей из группы риска растёт риск заболеваний почек.

То, что мочевой пузырь может лопнуть от долгого терпения, сильное преувеличение. Обычно человек теряет возможность удерживать мочу раньше, чем давление достигнет уровня, способного повредить мочевой пузырь. Вероятнее, что всё закончится непроизвольным мочеиспусканием, а не разрывом. Тем не менее, врачи всё равно не рекомендуют терпеть. Постоянно переполненный мочевой пузырь не лопнет, но может спровоцировать другие урологические проблемы.

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