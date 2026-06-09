Врачи предупредили об ошибке, которая может усугубить солнечный ожог

Решили полежать на пляже «всего пятнадцать минут» или увлеклись прополкой огорода на даче — и к вечеру кожа уже горит и краснеет? Прикоснуться больно, и рука сама тянется за сметаной, но не спешите. Некоторые бабушкины советы против солнечных ожогов не только бесполезны, но могут сделать хуже. Разобрались, что действительно помогает после ожога и что делать в первые часы, если обгорел на солнце.

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Шаг 1. Уйти с солнца и охладить кожу

Первое, что нужно сделать, — спрятаться в тень или зайти в помещение. Дальше охлаждайте кожу: прохладный (но не ледяной) душ, ванна или влажный компресс из ткани. Охлаждение помогает уменьшить воспаление и облегчить симптомы ожога.

Нельзя прикладывать лёд прямо к коже, надолго залезать в ледяную ванну и тереть кожу жёсткой мочалкой. Это травмирует и так повреждённые ткани.

Шаг 2. Увлажнить кожу

При ожоге кожа теряет влагу и хуже удерживает воду, поэтому важно увлажнять её. Для этого подойдут гель с алоэ вера, средства с пантенолом и лёгкие кремы. Желательно наносить крем сразу после душа на влажную кожу — это поможет удержать воду в коже.

Важно, чтобы перед этим обожжённый участок успел охладиться: поэтому не игнорируйте первый пункт, сначала прохладный душ или компресс, потом увлажняющее средство. По этой же причине нельзя мазать ожог сметаной, маслом и жирными мазями. Они мешают коже отдавать лишнее тепло и могут усилить повреждение тканей.

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Шаг 3. Снять воспаление и боль

При первых признаках ожога примите НПВП (например, ибупрофен), если нет противопоказаний. Они уменьшают боль и воспаление. Избегайте кремов с ментолом, отдушками и спиртовыми антисептиками, они раздражают кожу.

Шаг 4. Восполнить жидкость

Солнечный ожог может способствовать потере жидкости. Поэтому рекомендуется пить больше воды, пока ткани восстанавливаются. Это особенно важно в жару.

Шаг 5. Уход в следующие дни

Через пару дней кожа начнёт шелушиться — так организм избавляется от повреждённых клеток. Отрывать кожу нельзя, это замедляет заживление. Дождитесь, когда верхний слой обновится сам.

Если после ожога появись волдыри, вероятно, повреждена дерма (средний слой кожи). Это считается ожогом второй степени. Волдыри нельзя прокалывать или сдирать — при правильном уходе они пройдут сами.

Если волдырь лопнул сами, не сдирайте оставшуюся кожицу — она будет защищать рану от инфекций. Чтобы не травмировать кожу, носите свободную одежду из натуральных тканей и держитесь подальше от солнца до полного заживления.

Когда вызывать врача

Обратитесь за помощью, если появились обширные волдыри, поднялась температура с ознобом, есть спутанность сознания, головокружение или тошнота или если места ожогов сильно отекли и в ранах появился гной и другие признаки инфекции.

Зачем беречься от ожогов

Ожог заживёт, но повреждение ДНК в клетках остаётся и копится. По данным Фонда борьбы с раком кожи, 5 и более солнечных ожогов в течение жизни удваивают риск меланомы. К тому же повторные ожоги ускоряют старение кожи и со временем ведут к появлению аномальных клеток. Поэтому важно защищаться от солнца и использовать SPF-крем.

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