Спите всю ночь, а просыпаетесь разбитым: вот что организм пытается сказать

Вы открываете глаза по будильнику, но чувствуете себя так, будто всю ночь разгружали вагоны. Многие привыкли списывать это на лень, стресс или плохую погоду. На самом деле за утренней разбитостью часто стоят конкретные сбои в работе организма. Разобрались, какие скрытые процессы лишают бодрости на старте дня.

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Скрытый дефицит железа

Многие думают: если гемоглобин в норме, то и проблем нет. Однако существует скрытый дефицит железа, когда запасы этого элемента в тканях уже истощены, хотя показатели крови этого не отражают. В таких случаях главным маркером становится ферритин — белок, отражающий запасы железа в организме.

Железо участвует в работе ферментов, которые обеспечивают клеточный энергетический обмен, необходимо для синтеза нейромедиаторов, включая дофамин. При снижении запасов железа могут появляться слабость, быстрая утомляемость и снижение работоспособности даже без анемии.

Ночное апноэ (остановки дыхания)

Человек может спать положенные 8 часов в идеальной тишине, но просыпаться совершенно разбитым. Причина — синдром обструктивного апноэ сна. Это состояние, при котором мышцы глотки расслабляются и перекрывают доступ воздуху. Человек на несколько секунд перестаёт дышать.

Мозг фиксирует удушье и выбрасывает в кровь гормоны стресса, чтобы экстренно разбудить организм. Человек может не помнить этих микропробуждений, но за ночь их случаются десятки. Сон становится поверхностным, фаза глубокого сна нарушается. Отсюда — утренняя головная боль и разбитость.

Главный маркер: громкий храп с резкими всхлипываниями или паузами. American Heart Association подробно описывает, как апноэ фрагментирует сон и лишает человека полноценного отдыха.

Гаджеты и синий свет перед сном

Привычка листать ленту новостей или смотреть сериал в постели буквально обманывает мозг. Сетчатка глаза чувствительна к синему спектру света, который излучают экраны телефонов и ноутбуков. Для эволюционных механизмов этот свет означает одно: на дворе полдень.

В ответ на свечение экрана мозг блокирует выработку мелатонина — гормона сна. Вы можете уснуть от сильной усталости, но качество такого сна будет низким, а фазы сместятся.

Исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) наглядно показывает, как использование гаджетов перед сном снижает уровень мелатонина и делает утреннее пробуждение тяжёлым.

Эти данные не означают прямого доказательства того, что гаджеты сами по себе вызывают тяжёлое пробуждение, но указывают на механизм, который может ухудшать качество сна — через подавление мелатонина и сдвиг биологических ритмов.

Проблемы со щитовидной железой (гипотиреоз)

Щитовидная железа — это главный контролёр метаболизма. Она вырабатывает гормоны, которые задают темп работы всем системам организма. При гипотиреозе функция железы снижена, гормонов вырабатывается мало. Все процессы меняются: пульс становится реже, обмен веществ замедляется. Человек чувствует постоянную вялость, которая не проходит даже после 10 часов сна. Руководство от JAMA Network описывает субклинический и явный гипотиреоз как одну из частых медицинских причин хронической утомляемости.

Что в итоге

Если утром нет сил, не спешите обвинять себя в лени. Часто проблема может быть связана с плохим качеством сна, дефицитом железа, нарушением работы щитовидной железы или апноэ сна. Если отдых не помогает, а усталость становится постоянной, стоит пройти обследование и найти её настоящую причину.

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