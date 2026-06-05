6 фактов об изжоге, которые помогут её контролировать

Изжога — это симптом, а не самостоятельная болезнь. Жжение за грудиной возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод. Хорошая новость: в большинстве случаев приступы можно контролировать, изменив несколько привычек.

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Кислотность не виновата

Изжога начинается, когда нижний пищеводный сфинктер — мышечный клапан между пищеводом и желудком — расслабляется, и желудочный сок забрасывается в пищевод. Кислота поднимается вверх и раздражает слизистую, которая не защищена от её воздействия. Главная проблема не в повышенной кислотности желудка, а в забросе кислого содержимого в пищевод.

Лишний вес ухудшает симптомы

Жировая ткань в области живота создаёт повышенное давление внутри брюшной полости. Это давление толкает содержимое желудка вверх, заставляя сфинктер открываться. Врачи подчёркивают: снижение веса заметно уменьшает частоту эпизодов кислотного рефлюкса.

Размер порций имеет значение

Переполненный желудок растягивается и давит на сфинктер — это повышает риск приступа изжоги. Также вызвать эпизод может плотный ужин перед сном: в горизонтальном положении кислоте легче добраться до пищевода. Поэтому пациентам с изжогой рекомендуют есть небольшими порциями и отказаться от приёма пищи за 3-4 часа до сна.

Пищевые провокаторы

Некоторые продукты снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера и провоцируют изжогу. Согласно Cleveland Clinic, чаще всего приступ запускают:

жирная и жареная еда;

шоколад и мята;

кофеин и алкоголь;

томаты и цитрусовые.

Это не значит, что от них нужно отказаться навсегда — достаточно отслеживать реакцию и сокращать порции, особенно в вечером.

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Антациды — не лечение

Антациды нейтрализуют кислоту в пищеводе и дают быстрое облегчение. При этом они не восстанавливают работу сфинктера и не устраняют причину рефлюкса. Принимать их часто без назначения врача нельзя. Если изжога повторяется чаще двух раз в неделю, это уже признак ГЭРБ — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которую надо лечить.

Симптомы могут быть нетипичными

Изжога — это не только жжение и дискомфорт за грудиной. В некоторых случаях заброс кислоты может доходить до гортани и даже до лёгких. Из-за этого возникают хронический сухой кашель, утренняя осиплость голоса и боль в горле. Иногда изжога вызывает давящее чувство в груди, похожее на проблемы с сердцем.

Изжога хорошо поддаётся контролю, если понимать её механизм. Небольшие изменения — меньшие порции, ранний ужин, умеренная физическая активность — способны значительно сократить число неприятных эпизодов.

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