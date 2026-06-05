Врачи рассказали, что на самом деле делает лечебная грязь с суставами

Собираетесь в санаторий лечить суставы целебной грязью, но сомневаетесь, стоит ли тратить на это деньги?Разобрались, есть ли реальная польза от грязелечения или это скорее приятная процедура без выраженного эффекта.

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Применение грязи в лечебных целях называют пелоидотерапией. История метода уходит корнями в античность и считается частью бальнеотерапии (использование минеральных вод и растворов). В европейских традициях грязевые ванны и аппликации тоже считались целебными. Логика простая: грязь богата солями, серой и другими микроэлементами, которые могут потенциально положительно влиять на организм. Эта идея закрепилась в санаторно-курортной медицине, особенно в советской системе, где грязелечение входило в стандарты реабилитации. Целебную грязь и глину до сих применяют для лечения суставов, например, при ревматоидном артрите или остеоартрозе. Хотя в некоторых странах пелоидотерапию относят к SPA-процедурам, наряду с массажем.

Лечение грязью и доказательная медицина

Минералы и микроэлементы из грязи практически не проникают через кожу, поэтому не могут добраться до суставов в терапевтической концентрации. Субъективное облегчение боли в суставах при грязевых аппликациях объясняют тепловым воздействием. Нагретая грязь удерживает температуру дольше, чем вода, расслабляет мышцы и снижает чувствительность. При этом грязь выступает как теплоноситель, а не как источник биологически активных веществ.

Систематический Кокрейновский обзор показал, что качество доказательств эффективности бальнеотерапии при ревматоидном артрите крайне низкое. Авторы не нашли убедительных данных, что грязевые аппликации или лечебные ванны превосходят плацебо или физические упражнения по степени уменьшения боли и отёков суставов. Исследователи пришли к выводу, что имеющихся исследований недостаточно, чтобы рекомендовать грязелечения при ревматоидном артрите.

Некоторые работы показывают положительный результат пелоидотерапии при остеоартрите (разрушении суставного хряща). Участники экспериментов отмечали уменьшение боли и улучшение подвижности. Однако клинические испытания также имеют ограничения. Во-первых, в них была малая выборка участников; во-вторых, грязелечение почти всегда применяли вместе с другими процедурами, в том числе лечебной физкультурой. Поэтому оценить чистый эффект именно грязи невозможно.

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В то же время крупный метаанализ с участием 1010 пациентов с остеоартритом коленного сустава, показал: значимого преимущества грязелечения по сравнению с другими методами не даёт. Функции коленного сустава были сопоставимы в обеих группах.

Поэтому крупные врачебные ассоциации не включают пелоидотерапию в клинические рекомендации. Грязелечение обычно рассматривают как вспомогательный и необязательный метод с ограниченной доказательной базой.

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