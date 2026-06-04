Врачи признались, почему они цинично шутят о пациентах

Что скрывается за жёсткими шутками врачей: разбор
Врачебный юмор со стороны часто звучит странно и жёстко. Особенно чёрный юмор в реанимации, хирургии или на скорой. Первая реакция пациента или его близких: «Как можно над этим смеяться?» На самом деле за такими шутками почти никогда не стоит цинизм или безразличие. Разобрались, как устроен медицинский юмор и что это значит для пациента.
Юмор как инструмент спасения, а не издёвка
Исследование, опубликованное в AMA Journal of Ethics, показывает, что юмор в клинической среде выполняет сразу несколько функций: снижает эмоциональное напряжение, помогает команде работать слаженно и частично защищает от профессионального выгорания. При этом грань между разрядкой и неэтичными высказываниями может быть тонкой. Уничижительный юмор может способствовать циничному отношению и ухудшать качество медицинской помощи.
Медицина, особенно экстренная и оперативная, — это зона высокого стресса. Врач каждый день видит боль и страдание. Если он будет пропускать через себя драму каждого человека, его психика будет стремительно разрушаться. Психологи называют это «юмором висельников» (gallows humor).
Вот как сами врачи комментируют шутки по поводу пациентов.
«В травматологии и ортопедии юмор чаще всего крутится вокруг гипсов, костылей, спортивных травм и вечной фразы пациента: "Доктор, я просто неудачно встал с дивана"».Керимов Кирилл Базаровичврач — травматолог-ортопед клиники «Медси»
По словам врача, медицинский юмор со стороны иногда кажется жёстким, но внутри коллектива он обычно работает как защитный механизм. Травматолог подчёркивает, что при этом важно понимать разницу: одно дело — шутки между коллегами в профессиональной среде, другое — общение с пациентом. Здесь хороший врач всегда чувствует границу. Пациент пришёл не за медицинским стендапом, а за помощью и поддержкой.
«Часто наблюдаю, как психиатры и наркологи шутят про отрицание у пациентов, которые с абсолютной убеждённостью объясняют, что у них нет никаких проблем, просто "немного нервничают". Про бесконечные схемы лечения, которые родственники нашли в интернете. Про звонки в три часа ночи по поводам, которые утром окажутся несрочными. Если каждую историю пациента проживать в полную силу, врач сам окажется в кабинете коллеги через год-два. Юмор позволяет сохранить дистанцию, не теряя при этом эмпатию. Среди коллег это ещё и сигнал: я в порядке, держусь».Калюжная Марина Александровнаврач — психиатр-нарколог
Что делать, если вас ранила или напугала шутка врача
Если вы случайно услышали жёсткий юмор или доктор неудачно пошутил при вас, попробуйте защитить свои границы:
- Скажите о своих чувствах прямо: «Доктор, мне сейчас очень не по себе, и эта фраза меня напугала. Скажите честно, какая у нас ситуация?» Врачи могут шутить на автомате, и такое замечание вернёт диалог в нужное русло.
- Задавайте уточняющие вопросы. Если вам показалось, что доктор говорит слишком легкомысленно, спросите: «Что конкретно мы сейчас обсуждаем? Какой план лечения?»
- Помните о человеческом факторе. Хронический недосып, тяжёлые смены и высокая ответственность иногда приводят к тому, что фильтр в общении даёт сбой.
От «хрустиков» до «дров»: из чего состоит сленг врачей
Вот как это объясняют сами врачи.
«Дрова» (из опыта Петра, хирурга скоропомощного стационара):
«Будучи ещё ординатором, я был шокирован, когда услышал, что определённую категорию пациентов в отделении называют "дровами". Обычно так обозначали пожилых людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями и угасающими функциями, которых глобально вылечить уже невозможно. Со временем пришло понимание, что это способ абстрагироваться от ситуации, когда ты как врач практически бессилен. Естественно, это слово никогда и ни при каких обстоятельствах не произносилось при самих пациентах или их родственниках. Ещё одна шутка, которая поначалу вводила в ступор, — это то, что история болезни пишется в том числе и для прокурора».
«Хрустики» и «консервы» (из опыта Дмитрия, врача экстренной травматологии):
«В экстренной травматологии очень специфический юмор. Например, если из приёмного покоя звонят и говорят: "К нам поступил хруст", бригада понимает: речь идёт о мотоциклисте. Ещё одно слово для участников жёстких ДТП — "консервы". Это звучит цинично, но в условиях, когда начинается сезон и такие пациенты поступают очень часто, это становится неким переключателем для психики».
Специфика узких специальностей (из опыта Алексея, врача-уролога):
«Например, если пациента называют "простатитчиком", мы между собой сразу понимаем: речь идёт о пациенте нудном, капризном и с крайне тяжёлым характером. Или "монархист" — любой коллега знает, что это пациент с одним яичком (от термина "монорхизм"). В нашей среде юмор чаще всего крутится вокруг анатомических особенностей гениталий и деликатных ситуаций, в которые попадают пациенты. Урология и проктология — сферы, где пациенты часто испытывают сильное смущение. Все мы живые люди, и шутки в ординаторской помогают убрать напряжение вокруг темы, чтобы на приёме общаться с пациентом без неловкости».
«Районная аристократия» и «лётчики» (из опыта Армена, анестезиолога-реаниматолога скоропомощного стационара):
«В реанимации городских стационаров есть своя образная градация пациентов. Например, бездомные и тяжёлые алкоголики — "районная аристократия". Их привозят регулярно, весь персонал знает их по именам, у них свободный образ жизни и парадоксальная выживаемость. Ещё есть "лётчики" — пациенты в состоянии алкогольного психоза, которые, если их не зафиксировать, могут в любой момент попытаться выйти в окно. Однако большая часть шуток касается противостояния с хирургами. Они любят обесценивать роль анестезиолога, считая, что вся наша работа — сделать так, чтобы пациент не мешал им делать операцию. Мы же можем назвать их "мясниками". Пока они разыгрывают из себя полубогов, мы напоминаем о том, что анестезиолог решает, вернётся ли этот "полубог" домой без уголовного дела».
Главное о жёстких шутках в медицине
Жёсткий юмор и специфический сленг врачей чаще всего связаны не с равнодушием к пациентам, а с попыткой справиться с постоянным стрессом, болью и тяжёлыми клиническими случаями. В психологии это явление называют «юмором висельников» (gallows humor) — одним из механизмов эмоциональной защиты. При этом профессиональный юмор уместен только внутри медицинского коллектива: в общении с пациентом врач должен сохранять такт и эмпатию. Если шутка доктора вас задела или напугала, лучше сказать об этом прямо и попросить объяснить ситуацию без двусмысленностей.
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