Врачи признались, почему они цинично шутят о пациентах

Врачебный юмор со стороны часто звучит странно и жёстко. Особенно чёрный юмор в реанимации, хирургии или на скорой. Первая реакция пациента или его близких: «Как можно над этим смеяться?» На самом деле за такими шутками почти никогда не стоит цинизм или безразличие. Разобрались, как устроен медицинский юмор и что это значит для пациента.

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Юмор как инструмент спасения, а не издёвка

Исследование, опубликованное в AMA Journal of Ethics, показывает, что юмор в клинической среде выполняет сразу несколько функций: снижает эмоциональное напряжение, помогает команде работать слаженно и частично защищает от профессионального выгорания. При этом грань между разрядкой и неэтичными высказываниями может быть тонкой. Уничижительный юмор может способствовать циничному отношению и ухудшать качество медицинской помощи.

Медицина, особенно экстренная и оперативная, — это зона высокого стресса. Врач каждый день видит боль и страдание. Если он будет пропускать через себя драму каждого человека, его психика будет стремительно разрушаться. Психологи называют это «юмором висельников» (gallows humor).

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Вот как сами врачи комментируют шутки по поводу пациентов.

«В травматологии и ортопедии юмор чаще всего крутится вокруг гипсов, костылей, спортивных травм и вечной фразы пациента: "Доктор, я просто неудачно встал с дивана"». Керимов Кирилл Базарович врач — травматолог-ортопед клиники «Медси»

По словам врача, медицинский юмор со стороны иногда кажется жёстким, но внутри коллектива он обычно работает как защитный механизм. Травматолог подчёркивает, что при этом важно понимать разницу: одно дело — шутки между коллегами в профессиональной среде, другое — общение с пациентом. Здесь хороший врач всегда чувствует границу. Пациент пришёл не за медицинским стендапом, а за помощью и поддержкой.

«Часто наблюдаю, как психиатры и наркологи шутят про отрицание у пациентов, которые с абсолютной убеждённостью объясняют, что у них нет никаких проблем, просто "немного нервничают". Про бесконечные схемы лечения, которые родственники нашли в интернете. Про звонки в три часа ночи по поводам, которые утром окажутся несрочными. Если каждую историю пациента проживать в полную силу, врач сам окажется в кабинете коллеги через год-два. Юмор позволяет сохранить дистанцию, не теряя при этом эмпатию. Среди коллег это ещё и сигнал: я в порядке, держусь». Калюжная Марина Александровна врач — психиатр-нарколог

Что делать, если вас ранила или напугала шутка врача

Если вы случайно услышали жёсткий юмор или доктор неудачно пошутил при вас, попробуйте защитить свои границы:

Скажите о своих чувствах прямо: «Доктор, мне сейчас очень не по себе, и эта фраза меня напугала. Скажите честно, какая у нас ситуация?» Врачи могут шутить на автомате, и такое замечание вернёт диалог в нужное русло.

«Доктор, мне сейчас очень не по себе, и эта фраза меня напугала. Скажите честно, какая у нас ситуация?» Врачи могут шутить на автомате, и такое замечание вернёт диалог в нужное русло. Задавайте уточняющие вопросы. Если вам показалось, что доктор говорит слишком легкомысленно, спросите: «Что конкретно мы сейчас обсуждаем? Какой план лечения?»

спросите: «Что конкретно мы сейчас обсуждаем? Какой план лечения?» Помните о человеческом факторе. Хронический недосып, тяжёлые смены и высокая ответственность иногда приводят к тому, что фильтр в общении даёт сбой.

От «хрустиков» до «дров»: из чего состоит сленг врачей

Вот как это объясняют сами врачи.

«Дрова» (из опыта Петра, хирурга скоропомощного стационара):

«Будучи ещё ординатором, я был шокирован, когда услышал, что определённую категорию пациентов в отделении называют "дровами". Обычно так обозначали пожилых людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями и угасающими функциями, которых глобально вылечить уже невозможно. Со временем пришло понимание, что это способ абстрагироваться от ситуации, когда ты как врач практически бессилен. Естественно, это слово никогда и ни при каких обстоятельствах не произносилось при самих пациентах или их родственниках. Ещё одна шутка, которая поначалу вводила в ступор, — это то, что история болезни пишется в том числе и для прокурора».

«Хрустики» и «консервы» (из опыта Дмитрия, врача экстренной травматологии):

«В экстренной травматологии очень специфический юмор. Например, если из приёмного покоя звонят и говорят: "К нам поступил хруст", бригада понимает: речь идёт о мотоциклисте. Ещё одно слово для участников жёстких ДТП — "консервы". Это звучит цинично, но в условиях, когда начинается сезон и такие пациенты поступают очень часто, это становится неким переключателем для психики».

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Специфика узких специальностей (из опыта Алексея, врача-уролога):

«Например, если пациента называют "простатитчиком", мы между собой сразу понимаем: речь идёт о пациенте нудном, капризном и с крайне тяжёлым характером. Или "монархист" — любой коллега знает, что это пациент с одним яичком (от термина "монорхизм"). В нашей среде юмор чаще всего крутится вокруг анатомических особенностей гениталий и деликатных ситуаций, в которые попадают пациенты. Урология и проктология — сферы, где пациенты часто испытывают сильное смущение. Все мы живые люди, и шутки в ординаторской помогают убрать напряжение вокруг темы, чтобы на приёме общаться с пациентом без неловкости».

«Районная аристократия» и «лётчики» (из опыта Армена, анестезиолога-реаниматолога скоропомощного стационара):

«В реанимации городских стационаров есть своя образная градация пациентов. Например, бездомные и тяжёлые алкоголики — "районная аристократия". Их привозят регулярно, весь персонал знает их по именам, у них свободный образ жизни и парадоксальная выживаемость. Ещё есть "лётчики" — пациенты в состоянии алкогольного психоза, которые, если их не зафиксировать, могут в любой момент попытаться выйти в окно. Однако большая часть шуток касается противостояния с хирургами. Они любят обесценивать роль анестезиолога, считая, что вся наша работа — сделать так, чтобы пациент не мешал им делать операцию. Мы же можем назвать их "мясниками". Пока они разыгрывают из себя полубогов, мы напоминаем о том, что анестезиолог решает, вернётся ли этот "полубог" домой без уголовного дела».

Главное о жёстких шутках в медицине

Жёсткий юмор и специфический сленг врачей чаще всего связаны не с равнодушием к пациентам, а с попыткой справиться с постоянным стрессом, болью и тяжёлыми клиническими случаями. В психологии это явление называют «юмором висельников» (gallows humor) — одним из механизмов эмоциональной защиты. При этом профессиональный юмор уместен только внутри медицинского коллектива: в общении с пациентом врач должен сохранять такт и эмпатию. Если шутка доктора вас задела или напугала, лучше сказать об этом прямо и попросить объяснить ситуацию без двусмысленностей.

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