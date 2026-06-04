Что будет, если проглотить жвачку: врачи разобрали детские страшилки

Историю, что случайно проглоченная жвачка остаётся в организме на долгие годы, слышал почти каждый. Некоторые даже называют конкретный срок — якобы жевательная резинка гниёт в организме 7 лет. Разобрались, откуда пошёл этот миф и когда жвачка становится проблемой для ЖКТ.

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Откуда появился миф

В прошлом жевание резинки ассоциировалось с неподобающим поведением. Истории про застрявшую в желудке жвачку, вероятно, использовали как метод воспитания, чтобы отучить детей от этой привычки.

За счёт текстуры жевательной резинки миф выглядит правдоподобно. Она липкая, поэтому интуитивно кажется, что может также прилипнуть к желудку и застрять там надолго.

Как все устроено на самом деле

Жевательная резинка действительно не переваривается. Её основа состоит из синтетических смол и полимеров, для расщепления которых у человека нет ферментов. Однако это не значит, что она застревает в организме. Содержимое желудка и кишечника механически продвигается по пищеварительному тракту независимо от того, удалось ли его переварить. С жевательной резинкой происходит то же самое, что с грубой клетчаткой или семенами. В среднем для транзита нужно 40 часов. За это время жвачка покидает организм естественным путем вместе со стулом.

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Однако есть «но»

Врачи подчёркивают, проглотить одну жвачку не страшно, но если делать это часто, есть риск осложнений. В редких ситуациях это может привести к кишечной непроходимости, тогда потребуется экстренная медицинская помощь. В зоне повышенного риска маленькие дети. Поэтому если жвачку проглотил ребёнок, нужно внимательно следить за его состоянием и обращаться к врачу, если появились боль в животе, тошнота и запор.

FAQ

Правда ли, что жвачка остаётся в желудке семь лет?

Нет. Жевательная резинка не переваривается полностью, но обычно проходит через пищеварительный тракт и выводится естественным путём.

Сколько времени жвачка находится в организме?

В среднем транзит по кишечнику занимает около 40 часов. Обычно жвачка выходит из организма в течение примерно двух дней.

Чем опасно регулярное проглатывание жвачки?

В редких случаях она может скапливаться в кишечнике, образуя плотную массу, и способствовать кишечной непроходимости. Это особенно важно, если жвачку глотают часто.

Почему жвачку не рекомендуют маленьким детям?

Для детей младше пяти лет основная причина ограничения — риск подавиться. Кроме того, у маленьких детей выше вероятность случайного проглатывания и с ними сложнее вовремя заметить симптомы осложнений.

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