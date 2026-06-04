Вы спасёте выбитый зуб, если успеете выполнить 5 условий за 30 минут

Травма зуба — это всегда стресс, но паника здесь худший враг. У вас есть всего полчаса-час, чтобы спасти зуб, поэтому действовать нужно чётко и быстро. Разобрались, как правильно оказать первую помощь до визита к стоматологу.

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Коротко

Выбили зуб: найдите зуб, держите за коронку, промойте слюной или молоком. В нём оптимальный кислотно-щелочной баланс, который помогает сохранить клетки корня живыми до визита к врачу. Попробуйте вставить зуб обратно в лунку или положите в молоко — и срочно к врачу, в идеале в течение 30–60 минут.

найдите зуб, держите за коронку, промойте слюной или молоком. В нём оптимальный кислотно-щелочной баланс, который помогает сохранить клетки корня живыми до визита к врачу. Попробуйте вставить зуб обратно в лунку или положите в молоко — и срочно к врачу, в идеале в течение 30–60 минут. Сломали зуб: сохраните отколовшийся фрагмент в молоке, прополощите рот тёплой водой, приложите холод к щеке снаружи — и запишитесь к стоматологу в тот же день.

Выбили постоянный зуб. Что делать?

Полный вывих зуба — экстренная ситуация. Чем быстрее действовать, тем выше шанс на успешную реплантацию (возвращение родного зуба на место).

Найдите зуб. Возьмите его только за коронку. Не прикасайтесь к корню: на нём находятся клетки, которые нужны для приживления.

Возьмите его только за коронку. Не прикасайтесь к корню: на нём находятся клетки, которые нужны для приживления. Промойте зуб. Можно поместить зуб в коровье молоко. Если молока нет, можно использовать слюну или чистую воду (не из-под крана) без напора. Не пытайте убрать кровь или грязь с корня, не используйте мыло и не заворачивайте зуб в салфетку.

Можно поместить зуб в коровье молоко. Если молока нет, можно использовать слюну или чистую воду (не из-под крана) без напора. Не пытайте убрать кровь или грязь с корня, не используйте мыло и не заворачивайте зуб в салфетку. Попробуйте вставить зуб обратно. Нужно осторожно поместить зуб обратно в лунку и прикусить чистую марлю или мягкую ткань. Это лучший вариант транспортировки.

Нужно осторожно поместить зуб обратно в лунку и прикусить чистую марлю или мягкую ткань. Это лучший вариант транспортировки. Если вставить не получается — положите зуб в стакан с молоком. Допустимо держать его во рту между щекой и десной, если нет риска проглотить.

— положите зуб в стакан с молоком. Допустимо держать его во рту между щекой и десной, если нет риска проглотить. Немедленно езжайте к стоматологу. Оптимальное время — до 30 минут, максимум — 60. Чем короче промежуток между травмой и реплантацией, тем выше вероятность, что зуб приживётся.

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Если зуб сместился или шатается

Может случиться так, что после травмы зуб остался во рту, но стоит криво или ушёл вглубь десны.

Не трогайте его. Не пытайтесь самостоятельно выпрямить зуб или проверить, насколько сильно он шатается.

Не пытайтесь самостоятельно выпрямить зуб или проверить, насколько сильно он шатается. Исключите любую нагрузку на повреждённый участок. Нельзя сильно сжимать челюсть, трогать зуб языком, интенсивно полоскать рот или прикладывать вату.

Нельзя сильно сжимать челюсть, трогать зуб языком, интенсивно полоскать рот или прикладывать вату. Срочно обратитесь к врачу. Если вовремя принять меры, есть шанс сохранить зуб.

Зуб сломался или треснул

Скол эмали или перелом коронки не так опасен, но тоже требует быстрой реакции. Если трещина дошла до дентина или пульпы, зуб может начать болеть и инфицироваться.

Найдите осколок . Если удалось найти отколовшийся фрагмент зуба, поместите его в молоко — это поможет сохранить его до визита к врачу.

. Если удалось найти отколовшийся фрагмент зуба, поместите его в молоко — это поможет сохранить его до визита к врачу. Прополощите рот. Используйте тёплую воду, чтобы очистить полость рта от крови и загрязнений.

Используйте тёплую воду, чтобы очистить полость рта от крови и загрязнений. Приложите холод снаружи. Холодный компресс к щеке снизит отёк и притупит боль. Держите не дольше 15–20 минут за раз.

Холодный компресс к щеке снизит отёк и притупит боль. Держите не дольше 15–20 минут за раз. Запишитесь к врачу в тот же день. Даже небольшой скол эмали — повод для срочного визита: врач оценит глубину повреждения и исключит скрытую трещину корня.

Чего делать категорически нельзя

Тереть или скрести корень выбитого зуба — это уничтожает клетки, необходимые для приживления.

корень выбитого зуба — это уничтожает клетки, необходимые для приживления. Мыть зуб мылом, спиртом или дезинфицирующим средством.

спиртом или дезинфицирующим средством. Хранить выбитый зуб в обычной воде — она разрушает корневые клетки быстрее, чем молоко.

— она разрушает корневые клетки быстрее, чем молоко. Заворачивать зуб в сухую салфетку или бумагу.

Если после травмы, которая привела к потере зуб, появились другие симптомы: сильное кровотечение, потеря сознания, выраженная деформация лица или признаки перелома челюсти, — нужно вызвать скорую помощь или обратиться в отделение неотложной помощи.

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