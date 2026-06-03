Уролог рассказал о главном мужском анализе

Высокий уровень ПСА не всегда указывает на рак простаты. Это могут быть менее опасные заболевания и даже безобидные состояния. Врач-уролог, онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко рассказал «Рамблеру» о нормальных показателях ПСА и ситуациях, когда он может быть высоким.

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Простат-специфический антиген (ПСА) — белок, который вырабатывают клетки предстательной железы. В норме он есть в организме каждого мужчины, однако при повреждении или патологическом росте тканей простаты его концентрация в крови возрастает.

Зачем нужен ПСА и каким он бывает

У здорового мужчины ПСА попадает в кровь в минимальных количествах. Барьером (препятствующим его проникновению в кровь) служат стенки протоков железы. Если этот барьер разрушается (например, при болезнях), ПСА в сравнительно больших количествах начинает поступать в сосудистое русло.

Каким бывает ПСА

В крови ПСА циркулирует в двух основных фракциях:

связанный — часть белка, которая соединяется со специальными блокирующими ферментами крови;

— часть белка, которая соединяется со специальными блокирующими ферментами крови; свободный — несвязанная фракция, которая свободно циркулирует в плазме.

Сумма этих двух фракций представляет общий ПСА.

Показания к назначению анализа

Главное показание для анализа на ПСА — скрининг на рак простаты. Это исследование рекомендуют всем мужчинам старше 50 лет. Тем, у кого есть наследственная предрасположенность (например, наличие родственников с раком простаты) — с 40–45 лет.

Уровень ПСА также проверяют:

при оценке эффективности противоопухолевого лечения;

если есть урологические симптомы (например, слабая струя мочи, частые ночные позывы, боли в промежности).

Как подготовиться к анализу

Перед визитом в лабораторию мужчине необходимо соблюдать некоторые ограничения.

Физиологический покой

Минимум за 48 часов (а лучше за 3–5 дней) до сдачи крови необходимо полностью исключить эякуляцию. Семяизвержение вызывает временный выброс ПСА из тканей железы в системный кровоток.

Также на этот период запрещены интенсивные физические нагрузки, особенно езда на велосипеде или мотоцикле, верховая езда и любые занятия, вызывающие сильное трение или давление на область малого таза.

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Медицинские манипуляции

Анализ нельзя сдавать сразу после урологического осмотра. Тест сдают до или спустя 7–10 дней после пальцевого ректального исследования или ТРУЗИ (трансректальное УЗИ). После лечебного массажа простаты должно пройти не менее 2 недель, а после биопсии железы тест откладывают на 4–6 недель.

Диета и лекарства

Кровь сдают натощак (после 8–12 часов голодания). За сутки нужно исключить алкоголь и жирную еду, за час до сдачи крови — курение.

Также важно заранее предупредить врача о приёме любых препаратов (особенно гормональных или лекарств для лечения аденомы).

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Норма и патология

При интерпретации анализа на ПСА нужно оценивать не только абсолютные цифры, но и динамику их изменений, а также соотношения разных фракций белка.

«Считается, что верхняя граница нормы общего ПСА у здоровых мужчин до 45 лет составляет менее 4 нг/мл. Однако уровень этого маркера может повышаться с возрастом, что зачастую обусловлено доброкачественными изменениями в предстательной железе, увеличением её объема». Странадко Михаил Васильевич Врач-уролог, онколог клиники «Евроонко», к. м. н., Член Российского общества урологов и Европейской ассоциации урологов (EAU)

Сложнее всего врачам интерпретировать пограничные значения ПСА — так называемая серая зона.

«Наибольшие трудности встречаются при интерпретации значений ПСА в диапазоне от 4 до 10 нг/мл. Дифференциальная диагностика рака предстательной железы в таких случаях основывается на определении различных форм ПСА», — отмечает врач.

Для чего нужно определять разные формы ПСА

Дело в том, что злокачественные клетки преимущественно продуцируют связанную форму ПСА, которая в норме составляет до 70% (соответственно, свободная форма — до 30%). Поэтому при уровне общего ПСА в диапазоне 4–10 нг/мл низкая доля свободного ПСА (менее 10%) связана с более высокой вероятностью выявления рака простаты при биопсии. В таком случае пациенту проводят биопсию — взятие небольшого фрагмента ткани простаты для проведения патогистологического исследования (чтобы точно определить природу клеток — доброкачественные или злокачественные).

Другие факторы, влияющие на уровень ПСА

Повышенный уровень ПСА не всегда говорит об онкологическом процессе. Есть множество других причин и факторов, которые влияют на уровень этого маркера в крови.

«ПСА может быть повышен при воспалительных процессах предстательной железы (простатите). В этом случае повреждаются ткани железы, повышается проницаемость сосудов, из-за чего в кровеносное русло попадает большее количество ПСА», — говорит эксперт.

Чем опасны лекарства

Врачу нужно обязательно сообщить, если вы принимаете лекарства из группы ингибиторов 5-альфа-редуктазы (например, финастерид и дутастерид). Как правило, их назначают при аденоме простаты или андрогенной алопеции (облысении).

Дело в том, что эти препараты способствуют уменьшению объёма железы и могут снижать уровень измеряемого ПСА в крови в два раза. Поэтому врач обязательно должен учитывать приём этих лекарств, иначе высок риск пропустить развивающуюся опухоль.

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Механическое воздействие на железу

Концентрация ПСА может возрастать при механическом воздействии на железу.

Хорошо подтверждённые причины временного повышения ПСА:

эякуляция;

биопсия простаты;

массаж простаты;

некоторые урологические вмешательства;

простатит.

Менее доказанные или спорные факторы:

колоноскопия;

клизмы;

ректальные свечи.

В чём ограничения и недостатки анализа на ПСА

У анализа на ПСА есть серьёзные недостатки, из-за которых целесообразность его массового применения до сих пор под вопросом.

Главная проблема в том, что ПСА — это простат-специфический, но не рак-специфический маркер. Другими словами, повышение его уровня указывает лишь на наличие проблемы в предстательной железе (и это далеко не всегда злокачественная опухоль).

Другая проблема — гипердиагностика и ненужное лечение. Дело в том, что у мужчин старшей возрастной группы рак простаты часто развивается крайне медленно. Человек может десятилетиями жить с микроскопической опухолью и умереть в глубокой старости совсем от других причин. Повальный скрининг ПСА обнаруживает эти клинически незначимые опухоли. Пациенту назначают агрессивное лечение (операция, лучевая или гормональная терапия), из-за чего качество жизни может резко ухудшиться (чего могло и не произойти, если опухоль оставили бы в покое). Поэтому пожилым мужчинам такой скрининг не рекомендуют.

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Главное об анализе ПСА

Уровень ПСА в крови возрастает не только при раке, но и при доброкачественной гиперплазии (аденоме), простатите, а также некоторых других (безобидных) факторах, таких как езда на велосипеде. Нормой для здорового мужчины считается уровень ПСА до 4 нг/мл. В некоторых случаях для исключения злокачественного процесса урологам приходится оценивать соотношение свободного и общего ПСА, а также направлять пациента на биопсию.

Главным недостатком массового скрининга ПСА остаётся высокая частота ложноположительных результатов и риск гипердиагностики. Поскольку рак простаты у пожилых мужчин часто развивается десятилетиями и не угрожает жизни, выявление скрытых микроопухолей может привести к избыточному и агрессивному лечению, ухудшающему качество жизни.

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