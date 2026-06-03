Разрушен главный миф купального сезона

Многие с детства помнят строгий запрет купаться после еды. Родители пугали судорогами и заставляли выждать хотя 30 минут, прежде чем зайти в воду. Однако современная медицина признала эту рекомендацию устаревшей. Разобрались, почему.

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Правило выждать после еды перед купанием появилось в руководстве бойскаутов 1908 года. Мальчиков предупреждали, что если они не подождут перед прыжком в воду, у них начнутся судороги и они могут утонуть. Из этой брошюры миф разлетелся по миру.

В основе правила — предположение, что после еды значительная часть крови перенаправляется к органам желудочно-кишечного тракта для пищеварения, а мышцы рук и ног получают меньше кислорода. По этой логике, дефицит кровоснабжения в конечностях должен приводить к судорогам и быстрой утомляемости и, как следствие, повышать риск утопления.

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Что происходит на самом деле

Рекомендации выждать перед плаванием после еды нет ни у одной международной медицинской организации. Исследования не показали, что приём пищи перед плаванием ухудшает способность безопасно находиться в воде. Поэтому Американский красный крест прямо заявляет: купание после еды не увеличивает риск утоплений.

Врач Mayo Clinic уточняют, что плавание на полный желудок может вызвать лёгкие спазмы или расстройство желудка, но данных, что это провоцирует судороги, нет. У организма достаточно ресурсов, чтобы одновременно обеспечивать и процесс пищеварения, и работу мышц во время плавания.

Поэтому рекомендация ждать 30–60 минут перед заходом в воду научно не обоснована. Для безопасного отдыха достаточно ориентироваться на собственный комфорт.

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