Здоровье Трампа назвали превосходным: почему не все поверили

Президент США Дональд Трамп прошёл медицинский осмотр. В официальном отчёте врача Белого дома состояние 79-летнего политика названо «исключительным». Однако независимые врачи и некоторые американские СМИ отмечают, что опубликованный документ содержит недостаточно конкретных данных для полноценной оценки сердечно-сосудистых рисков и возрастных изменений. Врач-кардиолог, профессор Светлана Каневская рассказала «Рамблеру», насколько реалистичны такие показатели здоровья в 79 лет.

Дональд Трамп прошёл ежегодное медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура длилась около трёх часов и была направлена на оценку сердечно-сосудистой системы и общих физических функций перед его 80-летием. По итогам осмотра врач президента, капитан ВМС Шон Барбабелла, заявил, что Трамп находится в «превосходном состоянии». Консилиум из 22 специалистов заключил:

признаков ишемической болезни или болезни коронарных артерий не выявлено;

результаты расширенной кардиологической визуализации без патологий;

«возраст сердца» ниже биологического возраста пациента на 14 лет;

при визуализации сонных артерий не выявлено значимых сужений;

мыслительные функции соответствуют возрастной норме;

признаки нейродегенеративных состояний не выявлены;

обнаружена ​​хроническая венозная недостаточность, но без осложнений и признаков тромбоза.

Почему некоторые врачи недовольны отчётом

Здоровье Дональда Трампа находится под пристальным вниманием общественности и медиков, так как он самый возрастной президент в истории США. Споры вокруг его физического и ментального состояния регулярно подогреваются сообщениями в СМИ о странностях в поведении, например специфическая жестикуляция и речь во время публичных выступлений.

Несмотря на оптимистичные заявления врачей Белого дома, независимые доктора раскритиковали медицинский отчёт за недостаток конкретики. Специалисты отмечают, что в документе нет нескольких ключевых параметров. В частности, показателей кальциевого индекса, который показывает объём накопленного кальция в сосудах. Эти данные рассчитывают с помощью специальной компьютерной томографии сердца без контраста: аппарат обнаруживает участки с кальцием и считает их суммарный объём и плотность.

«Чем выше кальциевый индекс, тем больше атеросклеротических бляшек в коронарных артериях и тем выше риск инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых событий в ближайшие годы. Если кальциевый индекс равен нулю, это, как правило, говорит об очень низком риске инфаркта в ближайшей перспективе, особенно если нет других серьёзных факторов риска. Если индекс высокий, это сигнал, что нужно более активно защищать сердце: более строго контролировать давление, холестерин, сахар, возможно, усиливать лекарства». Каневская Светлана Сергеевна врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Как объясняет профессор Светлана Каневская, такое исследование обычно назначают пациентам без явных симптомов ишемической болезни сердца, но с факторами риска (повышенный холестерин, гипертония, диабет, лишний вес, семейный анамнез инфаркта). Кальциевый индекс помогает врачу оценить состояние артерий и понять, нужно ли подключать медикаментозную терапию или можно ограничиться образом жизни.

Идеальный холестерин

Внимание экспертов привлёк показатель общего холестерина президента — 143 мг/дл (около 3,7 ммоль/л). Для 79-летнего человека это очень хороший уровень, однако эти цифры выглядят неожиданно на фоне образа жизни Трампа. Президент признавался, что практически не занимается спортом, так как считает это скучным. А его коллеги-политики замечали, что он предпочитает диету с высоким содержанием соли и трансжиров, в том числе фастфуд.

«Такое возможно у людей, которые или от природы имеют благоприятный липидный профиль, или давно и регулярно принимают препараты для снижения холестерина, или тщательно следят за питанием и здоровьем, — говорит кардиолог Светлана Каневская. — Низкий показатель холестерина в 79 лет не считается чем-то недосягаемым или подозрительным. Он оценивается в контексте общего состояния: веса, питания, наличия хронических болезней, воспалительных заболеваний».

Аспирин и синяки

В СМИ также напомнили, что Трамп принимает высокие дозы аспирина для профилактики сердечных заболеваний. Как полагают журналисты, из-за этого у президента наблюдается повышенная кровоточивость и легко появляются синяки, которые он скрывает.

Аспирин делает тромбоциты менее «липкими», и кровь сложнее образует сгустки (тромбы). За счёт этого снижается риск инфаркта и инсульта, но одновременно увеличивается склонность к кровоточивости.

«Даже небольшие удары, о которых человек раньше бы и не задумался, могут привести к появлению синяков, а мелкие капилляры в коже легче „прорываются“. Поэтому да, на фоне аспирина действительно могут появляться синяки, особенно если доза выше стандартной, если человек пожилой или параллельно принимает другие препараты, влияющие на свёртывание крови», — комментирует кардиолог.

Отказ от лечения

Диагноз «хроническая венозная недостаточность» Дональду Трампу поставили в прошлом году. Это нарушение оттока венозной крови от нижних конечностей к сердцу, которая вызывает отёки ног. Врачи рекомендовали президенту носить компрессионные чулки, но он от них отказался, о чём сам говорил в интервью. Тем не менее в новом отчёте сказано, что отёчность ног у президента уменьшилась.

Поэтому американские журналисты называют этот отчёт Белого дома неоднозначным. С одной стороны, официальные цифры говорят об отличном здоровье 79-летнего президента. С другой — то, что врачи не опубликовали некоторые результаты, а сам Трамп игнорирует рекомендации докторов, оставляет много вопросов у независимых экспертов.

