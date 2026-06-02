Миллионы носят браслеты от давления, но что говорит наука

Магнитные браслеты с гематитом и энергетические кристаллы уже много лет остаются частью индустрии альтернативного оздоровления. Их используют, чтобы уменьшить боль, снизить давление и улучшить сон. Однако терапевтический эффект таких средств не доказан. Разобрались, почему камень-кровавик не поможет при гипертонии или артрите и за что продавцов магнитных браслетов называют мошенниками.

Миф о целебных свойствах камней

Ещё в древности драгоценным камням и минералам приписывали способность влиять на здоровье, настроение и жизненную энергию. Несмотря на развитие науки и медицины, подобные представления сохраняются до сих пор. Исследования показывают, что люди по-прежнему верят в способность кристаллов улучшать самочувствие и даже повышать физическую силу.

Что известно о магнитных браслетах и лечебных камнях

Статические магниты используют в браслетах, украшениях, поясах и других аксессуарах. Их рекламируют как средство от боли в суставах, повышенного давления, нарушений сна и других проблем со здоровьем. Однако многочисленные клинические исследования не обнаружили убедительных доказательств того, что такие устройства помогают при артрите, гипертонии или других хронических заболеваниях.

Отдельно стоит упомянуть гематит — минерал, который используют в браслетах от давления. Продавцы часто называют его природным магнитом и утверждают, что он способен влиять на кровообращение. В действительности гематит обладает слабыми магнитными свойствами, их недостаточно, чтобы давать физиологический эффект.

Более того, часть магнитных браслетов делают не из природного гематита, а из искусственных материалов, внешне похожих на него. Научных доказательств лечебного действия таких изделий нет.

Скептически к подобной продукции относятся и органы здравоохранения. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) неоднократно предупреждало потребителей о недостоверных заявлениях производителей магнитных браслетов и других устройств, которым приписываются лечебные свойства без научных доказательств. Регуляторы принимают меры против их рекламы.

Отдельно про кристаллы

Сторонники кристаллотерапии утверждают, что камни воздействуют на особые энергетические поля организма, устраняют «блокировки» и восстанавливают внутренний баланс. Однако способность минералов влиять на течение заболеваний не подтверждена научными данными.

В экспериментах кристаллы снижали тревожность или улучшали самочувствие только у тех, кто заранее верил в их силу. Это классический пример эффекта плацебо, который объясняется самовнушением и ожиданиями пациента, а не свойствами самого камня.

Сегодня нет надёжных научных доказательств того, что магнитные браслеты или кристаллы способны лечить заболевания. При любых проблемах со здоровьем ориентироваться следует на методы, эффективность и безопасность которых подтверждены клиническими исследованиями.

