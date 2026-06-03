Нечем дышать: врач рассказал, как спастись от плохого воздуха

Многие проблемы со сном и самочувствием могут быть связаны с недостаточной вентиляцией и плохим качеством воздуха в помещении, в том числе с повышением концентрации углекислого газа. Его избыток может приводить к головным болям, раздражительности, усталости, плохому сну.

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Существует мнение, что бризер — устройство приточной вентиляции с фильтрацией воздуха — помогает выровнять концентрацию кислорода и углекислого газа и тем самым справиться с подобными проблемами. Так ли это на самом деле, «Рамблер Здоровью» рассказал врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Игорь Алентов.

Как это работает

Чтобы установить бризер, в стене просверливают сквозное отверстие — снаружи на фасаде остаётся вентиляционная решётка, а сам прибор крепится на стену внутри помещения. Конструкция устройства обеспечивает постоянный приток воздуха с улицы, который при прохождении через системы фильтров очищается от вредных примесей, например оксида азота и пыли. Таким образом, за счёт работы бризера в помещении могут улучшаться воздухообмен и снижаться концентрация загрязняющих веществ.

Чтобы поддерживать адекватный воздухообмен, достаточно включить бризер на постоянный режим работы и менять фильтры каждые 3–6 месяцев, в зависимости от степени загрязнённости воздуха.

Проверить концентрацию углекислого газа в помещении можно при помощи специального CO2-датчика. Так, высокое качество воздуха будет при значении не более 400–600 ppm углекислого газа, нормальное — до 800 ppm, низкое — выше 1000 ppm.

«Стоит отметить, что в большинстве случаев, даже если в комнате 1–2 человека, концентрация углекислого газа достаточно быстро повышается, а если, например, в помещении используют газовую плиту, это происходит ещё быстрее». Алентов Игорь Сергеевич врач-терапевт

Учитывая, что приточная вентиляция в домах часто недостаточная, бризер может пригодиться многим людям, особенно тем, кто живёт рядом с оживлённой магистралью, где воздух наиболее загрязнён. Бризер создаёт приток очищенного свежего воздуха при закрытых окнах. Это также одно из преимуществ устройства, так как сам по себе шум с улицы — фактор, который может негативно влиять на здоровье: некоторые исследования связывают шумовое загрязнение с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«С медицинской точки зрения большую пользу бризер может принести людям с сосудистыми и лёгочными заболеваниями, а также тем, кто страдает сезонной аллергией. Многие пациенты на период воздействия аллергена вынуждены фактически изолироваться от уличного воздуха, так как получают ухудшение состояния, просто открыв окно. В бризере же происходит трёхэтапная очистка, в том числе с помощью HEPA — воздушного фильтра высокой эффективности, который задерживает значительную часть мелких частиц, включая пыльцу», — продолжает врач СберЗдоровья.

Как плохой воздух влияет на мыслительные функции

Одно исследование наглядно показало, что при разной концентрации углекислого газа меняются мыслительные способности. Учёные проверяли, как уровень углекислого газа влияет на выполнение сложных задач. 22 добровольца работали в лаборатории при разных концентрациях CO₂ — 600 ppm, 1000 ppm и 2500 ppm, при этом влияние других загрязнителей воздуха старались минимизировать.

При уровне 1000 ppm, который часто встречается в офисах и учебных аудиториях, исследователи обнаружили умеренное, но статистически значимое ухудшение части мыслительных показателей.

исследователи обнаружили умеренное, но статистически значимое ухудшение части мыслительных показателей. При 2500 ppm ухудшения были более выраженными: особенно снижались результаты задач, связанных со стратегическим мышлением, инициативностью и использованием информации.

Однако исследование было небольшим, а выводы относятся именно к отдельным когнитивным тестам, а не к «общему интеллекту».

Как понять, что в помещении слишком много CO₂

Симптомы могут быть неспецифичны, отсутствовать или быть не связаны конкретно с уровнем углекислого газа. Более или менее применимые способы:

Сравнительный : оценка эффективности и самочувствия в помещении и на свежем воздухе или без проветривания и после проветривания.

: оценка эффективности и самочувствия в помещении и на свежем воздухе или без проветривания и после проветривания. Точный: использование датчиков углекислого газа и отслеживание, как меняется этот параметр в зависимости от разных обстоятельств: количества людей в комнате, рода занятий, работающей техники, вентиляции и прочих факторов.

Может ли от бризера быть вред

Как и в любой системе вентиляции, возможны последствия при несоблюдении правил использования, в частности нарушения правил обслуживания (например, несвоевременная замена фильтров, нарушение правил установки). Это решается просто: установкой лицензированной службой и своевременным обслуживанием.

Главное о бризерах

Бризер — это устройство приточной вентиляции, которое обеспечивает постоянное поступление свежего воздуха с улицы, очищая его через систему фильтров (включая HEPA). Оно помогает нормализовать концентрацию углекислого газа и кислорода в помещении. Это особенно важно, так как избыток CO₂ (выше 1000 ppm) может вызывать головные боли, усталость, раздражительность, ухудшение сна и даже снижение мыслительных способностей, например стратегического мышления и инициативности. При этом в жилых помещениях естественная вентиляция часто недостаточна.

Особенно полезен бризер людям с сосудистыми и лёгочными заболеваниями, а также аллергикам, которые вынуждены держать окна закрытыми. Устройство можно использовать на постоянном режиме, меняя фильтры каждые 3–6 месяцев. Вреда от устройства нет, если соблюдать правила установки и своевременно его обслуживать.

Важные исследования