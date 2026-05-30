Раскрыт механизм женской деменции

Также исследователи нашли растение с мощным омолаживающим эффектом, узнали, почему у женщин чаще развивается деменция и как кофе подспудно вредит сну.

«Заплатка» из стволовых клеток вернула сердцу силу

Немецкие учёные из университетов Гёттингена и Шлезвиг-Гольштейна вырастили мышечную ткань, которая восстанавливает насосную функцию сердца. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Обычно после инфаркта погибшие мышцы заменяются рубцовой тканью, которая не умеет сжиматься, из-за чего сердце слабеет. В тяжёлых случаях некоторым пациентам может требоваться трансплантация. Немецкие учёные нашли альтернативу. Они взяли клетки крови пациента и превратили их в стволовые. Затем из полученных стволовых клеток учёные вырастили бьющиеся клетки сердца. Соединив их с коллагеном, биологи создали живой пластырь из 800 миллионов клеток.

Эту «заплатку» малоинвазивным путём пришили к повреждённому сердцу. Спустя три месяца у пациентов стенка миокарда стала толще, а также улучшилась фракция выброса, благодаря чему улучшилось и качество жизни. Часть пациентов, которые раньше задыхались при ходьбе, смогли вернуться к нормальной повседневной жизни. В дальнейшем учёные планируют масштабировать исследование, чтобы убедиться в эффективности и безопасности метода.

ИИ сделал еду полезнее за счёт двух продуктов

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали модель искусственного интеллекта, которая делает повседневные блюда более здоровыми и бюджетными, меняя в них 1–3 ингредиента. Исследование опубликовано в журнале PLOS Digital Health.

Большинство рекомендаций требуют от людей кардинально изменить рацион, что часто приводит к срывам. Авторы исследования пошли другим путём. Они загрузили в ИИ данные о 135 тысячах реальных приёмов пищи американцев. Нейросеть проанализировала структуру завтраков, обедов и ужинов, а затем предложила точечные и реалистичные альтернативы, которые сохраняют привычный набор блюд с минимальными изменениями.

Результаты компьютерного моделирования показали, что замена всего 1–3 продуктов улучшает общую питательную ценность блюда на 10%, снижая его стоимость на 22–34%. Чаще всего ИИ предлагал заменить переработанные продукты (например, колбасу) и продукты с избытком соли на овощи или бобовые.

Учёные уверены, что такой гибкий подход потенциально может облегчить переход к более здоровому рациону.

ЭЭГ показала, как кофе портит сон, даже если вы этого не замечаете

Профессор Доната Курпас из Вроцлавского медицинского университета объяснила, что количественный анализ ЭЭГ (электроэнцефалограммы) выявил скрытую угрозу кофеина для нервной системы. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Выяснилось, что под влиянием кофеина мозг смещает свою активность в сторону режима бодрствования. То есть человек может проспать положенные восемь часов и субъективно чувствовать себя нормально, но прибор фиксирует резкое снижение активности медленных волн. Именно они отвечают за фазу глубокого сна, в которой происходят восстановление энергии, регенерация тканей и «перезагрузка» мозга.

Таким образом, кофеманы рискуют попасть в порочный круг: дневной кофе ухудшает ночное восстановление, из-за чего на следующий день усталость усиливается, требуя новой дозы стимулятора.

Учёные подчёркивают, что из-за генетики и особенностей метаболизма у некоторых людей даже утренний кофе может ухудшать качество сна ночью.

Растение из Китая оказалось эффективным средством от старения кожи

Экстракт корня растения Vicatia thibetica, которое издавна используют в китайской медицине, показал перспективные результаты в тестах на клетках и животных. Исследование опубликовано в журнале Acta Materia Medica.

В ходе экспериментов на мышах учёные протестировали действие экстракта растения и выделили его главный активный компонент — хлорогеновую кислоту. Выяснилось, что это вещество работает сразу в нескольких направлениях:

защищает кожу от гликации (склеивания волокон сахаром);

кожу от гликации (склеивания волокон сахаром); снижает окислительный стресс;

окислительный стресс; блокирует ферменты, разрушающие коллаген.

Препарат помог восстановить толщину дермы и эпидермиса, а также укрепил защитный кожный барьер.

Учёные заявляют, что экстракт этого растения имеет потенциал для создания косметики и терапевтических средств, замедляющих старение кожи на клеточном уровне.

Учёные выяснили, почему у женщин после менопаузы память ухудшается чаще

Американские исследователи из Северо-Западного университета приблизились к пониманию того, почему почти две трети пациентов с болезнью Альцгеймера — это женщины. Согласно их новой работе, опубликованной в Aging Cell, разгадка кроется в пространстве между клетками мозга.

Давно известно, что падение уровня эстрогена после менопаузы негативно отражается на состоянии мозга. Однако теперь учёные предполагают, что дефицит женских половых гормонов главным образом ухудшает передачу сигналов во внеклеточном пространстве гиппокампа — главного центра памяти.

Исследователи полагают, что это открытие может изменить подходы к поиску лекарств от болезни Альцгеймера.

