Врачи раскрыли, почему бородавок стало меньше

В детстве с бородавками сталкивались многие: на пальцах, локтях, стопах. Их прижигали чистотелом, заклеивали пластырем и даже пытались заговаривать. Сейчас кажется, что бородавки будто исчезли. На самом деле они никуда не делись — просто изменились подходы к лечению, отношение к проблемам с кожей и доступность медицинской помощи.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Почему бородавки могут исчезнуть сами

Обычные кожные бородавки чаще всего связаны с неонкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ). Он проникает в кожу через мелкие трещины и заставляет клетки быстро делиться, из-за этого появляется плотный нарост.

Однако иммунная система постепенно учится распознавать вирус. Когда организм атакует заражённые клетки, бородавка медленно уменьшается и исчезает, активность вируса подавляется а его следы могут перестать определяться.

Иногда это происходит за несколько месяцев, иногда — за пару лет. Особенно часто так бывает у детей и подростков.

Американская академия дерматологии утверждает, что многие бородавки проходят без лечения и главный фактор — это работа иммунитета.

Почему в детстве бородавки встречались чаще

Есть несколько причин. У ВПЧ больше 200 типов и далеко не все связаны с передачей половым путём. Обычные бородавки у детей чаще вызывают кожные типы ВПЧ, которые передаются через бытовой контакт.

Как дети могут заразиться:

через прямой контакт с кожей — например, при играх, драках, занятиях спортом;

через общие предметы: полотенца, маникюрные принадлежности, игрушки;

полотенца, маникюрные принадлежности, игрушки; в бассейнах, раздевалках, спортивных секциях — вирус лучше сохраняется во влажной среде;

через микротравмы кожи: ссадины, привычку грызть ногти, заусенцы;

от родителей или других членов семьи при тесном бытовом контакте.

Ссадины, царапины, обкусанные ногти, сорванные заусенцы — всё это облегчает вирусу вход в кожу. Поэтому бородавки часто появляются именно на пальцах, коленях и стопах.

С возрастом иммунная система чаще уже сталкивалась с некоторыми типами кожного ВПЧ, поэтому новые бородавки могут возникать реже. У детей иммунной системе нужно время, чтобы запомнить вирус.

Почему сейчас кажется, что бородавок стало меньше

Полностью они не исчезли, но действительно стали менее заметной проблемой. Люди чаще носят личную обувь в бассейнах и спортзалах. Появилось больше средств для ухода за кожей и лечения дома. Многие удаляют бородавки ещё на раннем этапе — кислотами, заморозкой или лазером.

Кроме того, изменилось отношение к кожным образованиям. Раньше словом «бородавка» называли почти любой бугорок на коже. Сейчас дерматологи точнее различают мозоли, папилломы, кератомы и другие изменения.

Есть и ещё одна причина. В детстве бородавки просто бросаются в глаза сильнее. Во взрослом возрасте люди реже рассматривают чужие руки и колени, поэтому создаётся ощущение, что проблема исчезла.

Бородавки: чего нельзя делать дома и как убрать их безопасно

Правда ли, что стресс и простуда могут разбудить бородавки

Да, иногда это происходит. ВПЧ способен долго оставаться в коже незаметно. Болезни, сильный стресс, недосып или лечение препаратами, которые подавляют иммунитет, могут создавать условия, при которых бородавки появляются снова или становятся заметнее. Именно поэтому у некоторых людей бородавки появляются повторно спустя годы.

Иногда перед тем как исчезнуть, бородавка краснеет, зудит или становится болезненной. Это может пугать, но часто такой признак говорит о том, что иммунитет наконец начал активно распознавать вирус. Этот механизм описан в исследованиях спонтанного исчезновения бородавок. Если же появляются сильная боль, гной или выраженное воспаление, стоит обратиться к врачу.

Почему народные методы иногда срабатывали

Истории про картошку, нитки, чистотел и заговоры появились не случайно.Поскольку бородавки часто проходят сами, людям казалось, что помог именно ритуал или домашнее средство. На самом деле во многих случаях иммунитет уже начал бороться с вирусом.

Однако некоторые методы действительно работали физически. Например, сок чистотела или уксус повреждают кожу примерно так же, как аптечные кислоты. Правда, вместе с бородавкой можно получить ожог или рубец.

Когда бородавку лучше показать врачу

Стоит записаться к дерматологу, если:

образование быстро растёт;

оно болит, кровит или меняет цвет;

бородавок стало много;

они появились на лице или половых органах;

есть диабет или болезни иммунной системы;

или болезни иммунной системы; непонятно, точно ли это бородавка.

Иногда под видом такого образования скрываются другие заболевания кожи, которые требуют лечения.

Что в итоге

Чаще всего иммунная система подавляет активность вируса ВПЧ и уничтожает заражённые клетки, из-за чего образование постепенно проходит. Поэтому многие бородавки действительно исчезают без лечения — особенно у детей и подростков. Мнение, что они стали встречаться реже, связано с несколькими вещами: изменением привычек, лучшей диагностикой и тем, что сегодня люди чаще удаляют их на раннем этапе.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.