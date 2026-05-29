«Рога» на затылке: что наука говорит о популярном в Tik Tok диагнозе

Постоянный наклон головы из-за смартфонов часто связывают с болями в спине и шее. В Tik Tok вирусятся видео о рогах на затылке, которые якобы растут у молодёжи из-за гаджетов. Разобрались, как осанка и техношея связана с болью в спине и почему на самом деле появляются «рога» на затылке.

Что такое техношея

Термин впервые появился с подачи мануального терапевта и хиропрактика Дина Фишмана. Он описывал так состояние, при котором человек долгое время держит голову наклонённой вперёд при использовании смартфонов и других экранов. В основе идеи лежит биомеханический факт: при наклоне головы нагрузка на шейный отдел действительно увеличивается. Именно этот физиологический эффект и стал основой для более широкого представления, что техношея — это новая болезнь цифровой эпохи.

Исследование про «рога» и как оно стало вирусным

Дополнительный импульс этой истории дало исследование 2018 года, опубликованное в Scientific Reports. Учёные Дэвид Шахар и Марк Сейерс проанализировали 1200 рентгеновских снимков и обнаружили, что у 33% участников (особенно в группе 18–30 лет) наружный затылочный выступ превышал 10 мм. В норме такой выступ есть у всех людей, к ним крепятся мышцы и сухожилия. Однако у некоторых они разрастаются слишком сильно и становятся ощутимыми при надавливании. Авторы предположили, что такие шпоры — ответная реакция организма на хроническое натяжение мышц шеи из-за техношеи.

Благодаря интригующим результатам и броским терминам вроде «рога у молодёжи», это исследование мгновенно стало медийной сенсацией. Оно получило огромный охват в социальных сетях, где вирусные ролики пугали пользователей необратимыми изменениями черепа.

Научное сообщество раскритиковало эту работу за серьёзные методологические пробелы:

Исследование не учитывало данные о использовании смартфонов. Неизвестно, сколько времени пациенты с «рогами» и без проводили с гаджетами в руках. Связь между костными наростами и телефонами была лишь предположением авторов.

Выборка была ограниченной и предвзятой. Рентген-снимки были взяты из архива клиники хиропрактики, куда люди обращались с жалобами на боли в шее или спине. Это значит, что результаты нельзя распространять на всё здоровое население.

Авторы не учитывали состояние здоровья и образ жизни испытуемых. Костные шпоры могут быть связаны с генетикой, воспалениями или другими видами деятельности (например, велоспортом или сном на высоких подушках). Этих данных в исследовании нет.

Что наука думает о техношее

Долгое время считалось, что идеальная осанка и ровная спина — залог здоровья опорно-двигательного аппарата. Врачи признают, длительное удержание головы в наклоне действительно увеличивает нагрузку на мышцы шеи и может вызывать дискомфорт, особенно если это сочетается с низкой физической активностью и длительным сидением без перерыва.

Однако современная медицина не подтверждает идею, что плохая осанка или использование смартфонов приводят к структурным изменениям позвоночника или появлению костных «рогов». Например, авторы обзора, опубликованного в престижном журнале Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, пришли к следующим выводам:

Единственно правильной осанки не существует. Нет доказательств, что определённая кривизна позвоночника предотвращает боль, а отклонения от неё, наоборот, провоцируют.

Позвоночник — прочная структура. Тело может безопасно выдерживать нагрузки в самых разных позах, в том числе с наклоном головы вперёд и вниз.

Движение важнее статики. Боли в шее чаще связаны не с самим наклоном головы, а с длительным отсутствием движения. Поэтому важно делать перерывы и разминать шею во время работы за компьютером или смартфоном.

Боль в шее — многофакторная проблема. На неё влияют стресс, физическая активность, качество сна, уровень тревоги, длительное сидение и общее состояние здоровья.

