Микроволновка, колбаса и рак: названа главная ошибка в споре о канцерогенах

Кажется, канцерогены сегодня повсюду: в еде, косметике, посуде и даже воздухе. При этом люди боятся микроволновок и дезодорантов, но недооценивают алкоголь и солнце. Разобрались, какие страхи вокруг канцерогенов не подтверждает наука, а что действительно повышает риск рака.

Канцероген — это фактор, который способен повышать риск развития рака. Важно понимать: канцероген не гарантирует болезнь. Всё зависит от дозы, длительности контакта и образа жизни человека. Международное агентство по изучению рака IARC делит канцерогены по силе доказательств, а не по уровню опасности.

Миф №1. Любой канцероген обязательно вызывает рак

Даже доказанный канцероген повышает вероятность, а не создаёт стопроцентный риск болезни. Например, ультрафиолет — признанный фактор риска рака кожи. Международное агентство по изучению рака (IARC) относит солнечное УФ-излучение к канцерогенам первого класса. Это не значит, что каждая прогулка на солнце закончится меланомой. Риск растёт при регулярном и длительном воздействии.

Миф №2. Микроволновка делает еду канцерогенной

Научных доказательств этому нет. В микроволновых печах используется неионизирующее излучение. Оно не повреждает ДНК так, как это делает рентген или радиация. Опасность может возникнуть только если разогревать еду в неподходящем для нагревания пластике, который выделяет определённые химические вещества при высокой температуре.

Миф №3. Антиперспиранты вызывают рак груди

Крупные исследования не нашли убедительной связи между дезодорантами и раком молочной железы. Этот миф появился из-за опасений вокруг солей алюминия, но надёжных данных о вреде обычного использования нет. Американское онкологическое общество отдельно подчёркивает, что доказательств такой связи недостаточно.

Миф №4. Все химикаты опасны, а натуральное безопасно

Это не так. Канцерогены бывают и природными. Например, афлатоксины — вещества, которые образуются в плесени на орехах и зёрнах — признаны сильными канцерогенами. Солнечный свет вообще относится к доказанным причинам рака кожи. При этом многие синтетические вещества не показывают опасности в обычных дозах. Это зависит не от натуральности, а от конкретного вещества, дозы и длительности воздействия.

Миф №5. Колбаса также опасна как сигареты, раз они в одной группе

Это частое заблуждение. Группы IARC показывают качество доказательств, а не то, насколько сильный вред вызывает фактор. И переработанное мясо, и табак находятся в первой группе потому, что их связь с раком доказана. Однако масштаб риска у них разный.

По оценкам ВОЗ, ежедневное употребление 50 г переработанного мяса повышает относительный риск колоректального рака примерно на 18%. Для сравнения: у курящих риск рака лёгкого выше примерно в 15–30 раз по сравнению с некурящими. Поэтому ставить колбасу и сигареты на один уровень опасности не совсем корректно.

Что действительно стоит делать? Не курить, ограничить алкоголь, защищать кожу от солнца, поддерживать нормальный вес и не строить рацион вокруг переработанных продуктов. Это снижает риск рака куда сильнее, чем отказ от микроволновки или дезодоранта.

