Баги эволюции: что человек получил в наследство от древних рыб

Около 350-400 миллионов лет назад предки наземных позвоночных (включая человека) отделились от группы лопастепёрых рыб. Они адаптировались к мелководью и научились дышать атмосферным воздухом. Поэтому с точки зрения эволюционной биологии людей можно считать потомками древних рыб. Хотя переход на сушу произошёл миллионы лет назад, в теле современного человека сохранились эволюционные следы плавающих предков. Вот три таких примера.

Икота: привет от головастиков

Икота — это резкий спазм на вдохе, который тут же прерывается захлопыванием голосовой щели. Некоторые учёные считают это наследием древних амфибий, которые дышали и лёгкими, и жабрами. Когда головастик качает воду через жабры, специальный нервный центр заставляет его дыхательные пути резко закрываться, чтобы вода не попала лёгкие. Человек не умеет дышать под водой, но этот архаичный механизм, вероятно, до сих пор живёт в стволе мозга.

Есть версия, что икота не исчезла, потому что нужна млекопитающим для формирования рефлекса сосания молока. Для этого тоже нужно чётко координировать работу глотки и дыхания.

Гортанный нерв: нелепая конструкция эволюции

Возвратный гортанный нерв управляет мышцами голосового аппарата. Однако вместо того, чтобы идти сразу от мозга напрямую к шее, он ответвляется от блуждающего нерва, спускается в грудную клетку, огибает аорту (слева) или подключичную артерию (справа) и только потом возвращается наверх. В итоге у человека длина этого нерва составляет 10 см, хотя могу быть гораздо короче.

Такой маршрут обычно рассматривают как результат эволюционной перестройки анатомии позвоночных, а не как оптимальное анатомическое решение. Сердце древних рыб располагалось рядом с головой. С появлением шеи у млекопитающих сердце опускалось ниже, увлекая за собой сосуды и «зацепившийся» за них гортанный нерв.

Полулунная складка: остатки третьего века

Розовый бугорок во внутреннем углу глаза — это полулунная складка, рудимент мигательной перепонки (третьего века). У рыб, птиц и многих млекопитающих эта перепонка всё ещё выполняет важные функции: очищает и защищает роговицу, не перекрывая обзор. У человека от третьего века остался только маленький серповидный выступ.

Во время развития эмбриона эта складка выглядит больше и напоминает настоящее дополнительное веко. Однако по мере роста она уменьшается и теряет подвижность. Полулунная складка утратила большую часть функций, но не все. Она до сих пор помогает удерживать слизь, пыль и микробы, а также участвует в местной иммунной защите глаза.

Эволюция перестраивает старые конструкции под новые условия. Поэтому в человеческом теле до сих пор можно найти следы древних рыб, амфибий и других далеких предков, живших сотни миллионов лет назад.

