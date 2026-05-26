Учёные разложили по полочкам функции блуждающего нерва

Блуждающий нерв, или nervus vagus связывает мозг с внутренними органами, участвует в работе сердца и пищеварения и влияет на уровень стресса. Вот7 фактов, которые помогут лучше понять, как эта пара черепных нервов управляет организмом и настроением.

«Бродяга» человеческого тела

В отличие от большинства черепных нервов, которые работают преимущественно в области головы и шеи, блуждающий нерв начинается в продолговатом мозге и проходит через шею и грудную клетку к органам брюшной полости. По пути он образует множество ответвлений, связывая мозг с сердцем, лёгкими, печенью и желудочно-кишечным трактом. Отсюда и название: vagus с латинского «странствующий», «блуждающий».

Главная линия связи между мозгом и кишечником

Блуждающий нерв играет ключевую роль в оси «мозг — кишечник». Он не просто передаёт сигналы от мозга к внутренним органам: около 80-90% его волокон — афферентные, то есть чувствительные. Они собирают информацию о состоянии ЖКТ, уровне воспаления и наличии питательных веществ и отправляют эти данные обратно в мозг.

Помогает успокоиться

Блуждающий нерв — важнейшая часть парасимпатической нервной системы, отвечающей за отдых, восстановление и пищеварение. При его активации выделяется ацетилхолин — нейромедиатор, который замедляет сердечный ритм, помогает снижать артериальное давление и переводит организм в более спокойное состояние.

Может влиять на настроение

Исследования показывают, что кишечные бактерии способны воздействовать на эмоциональное состояние, и одним из главных посредников здесь выступает блуждающий нерв. Предполагается, что сигналы от микробиоты передаются в ствол мозга, где могут влиять на системы, связанные с тревожностью, мотивацией и настроением. Именно поэтому учёные активнее изучают связь между состоянием кишечника и психическим здоровьем.

Естественный механизм против воспаления

Блуждающий нерв участвует в регуляции иммунного ответа. Он может подавлять избыточную выработку провоспалительных цитокинов. Благодаря этому его рассматривают как возможный естественный механизм защиты при системных и кишечных воспалительных заболеваниях, включая болезнь Крона и язвенный колит.

Электростимуляцию нерва уже применяется в медицине

В клинической практике используют метод стимуляции блуждающего нерва (VNS) с помощью имплантируемых устройств. Такая терапия одобрена FDA для лечения некоторых форм эпилепсии и тяжёлой депрессии, плохо поддающейся медикаментозной терапии. Электрические импульсы воздействуют на нервные волокна и помогают уменьшать частоту судорог и выраженность симптомов заболевания.

Повлиять на него можно через ухо

Хотя сам блуждающий нерв расположен глубоко внутри тела, у него есть одна поверхностная ветвь — ушная (ABVN). Она отвечает за чувствительность части наружного слухового прохода и ушной раковины. Благодаря этой особенности появились экспериментальные методы неинвазивной стимуляции блуждающего нерва через ухо, позволяющие активировать парасимпатическую систему без хирургического вмешательства.

Блуждающий нерв — система связи в организме, с которым связана не только работа внутренних органов, но и уровень стресса, воспаления и даже эмоциональное состояние.

