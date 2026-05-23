Учёные обвинили яркие сны во вреде для мозга и психики

Слишком яркие сны хотят причислить к расстройствам

Команда французских врачей описала случаи своих пациентов, которые не могут выспаться из-за чересчур ярких и реалистичных снов. Этот феномен называют гиперониризмом, и учёные предлагают признать его расстройством сна. Исследование опубликовано в журнале L'Encéphale.

Пациенты жаловались, что из-за невероятно насыщенных сюжетов в снах они просыпаются разбитыми, а днём чувствуют себя истощёнными. Медики провели полисомнографию (анализ активности мозга), ожидая увидеть аномально долгую фазу быстрого сна, во время которой и происходят сновидения. Однако продолжительность всех фаз оказалась в норме.

Единственное, что отличало участников эксперимента от здоровых людей, — это аномально частые движения глаз и множество микропробуждений, которые человек даже не фиксирует. По мнению врачей, именно эти микропаузы заставляют мозг в подробностях запоминать сны, стирая грань между ночными фантазиями и реальностью, что не даёт возможности нервной системе нормально отдохнуть.

Капли из шпината помогут при синдроме сухого глаза

Учёные из Национального университета Сингапура (NUS) создали глазные капли от синдрома сухого глаза, используя компоненты шпината. Технология под названием LEAF описана в журнале Cell.

Синдром сухого глаза, от которого страдают более 1,5 миллиарда людей, запускает патологические изменения в клетках. В частности, речь идёт о реактивных формах кислорода, разрушающих ткани.

Учёные выделили из шпината микроскопические частицы хлоропластов, отвечающие за фотосинтез, и очистили их. Попадая в клетки глаза с каплями, эти органеллы поглощают свет и вырабатывают молекулы NADPH — мощный антиоксидант.

В ходе тестов на человеческих клетках капли уже за 30 минут снижали уровень активных форм кислорода на 95%. А при тестировании на тканях шпинатные капли всего за 5 дней восстановили повреждённую роговицу. В дальнейшем учёные планируют тесты на животных, а в случае успеха — на людях.

Езда на велосипеде улучшает работу мозга

К такому выводу пришли учёные из США, проанализировав данные 87 исследований из 19 стран. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Sports and Active Living.

Анализ показал, что регулярные поездки заметно улучшают:

скорость реакции,

концентрацию внимания,

общие когнитивные функции.

При этом учёные вывели важное правило. Пользу для ума приносят умеренные нагрузки, а езда на пределе сил, наоборот, временно затормаживает мыслительные процессы.

Максимальный эффект для психики зафиксировали у тех, кто тренируется на свежем воздухе. Велопрогулки на улице снижают уровень стресса, поднимают настроение и помогают расширить социальные связи (благодаря велосообществам). Таким образом, исследователи призывают города развивать велоинфраструктуру, рассматривая её как серьёзный вклад в ментальное здоровье.

Аналог витамина B12 оказался эффективным против рака мозга

Американские учёные нашли способ обойти главный барьер в лечении глиобластомы (агрессивной формы рака мозга) — гематоэнцефалический барьер, который не пропускает в мозг большинство лекарств. Модифицированный витамин B12 может точечно доставлять разрушительный газ прямо в центр опухоли. Исследование опубликовано в журнале Oncoscience.

Учёные создали соединение NO-Cbl — аналог витамина B12, к которому прикрепили молекулу токсичного для рака оксида азота. Глиобластома активно поглощает витамины для своего роста, поэтому она сама затягивает этот комплекс внутрь.

Тесты на крысах показали, что препарат легко проходит защитный барьер мозга и накапливается исключительно в тканях опухоли, где уровень токсичного нитрата оставался высоким даже спустя сутки, не повреждая здоровые органы.

Кроме того, NO-Cbl показал мощный синергетический эффект в сочетании со стандартной химиотерапией. Это открывает путь к созданию более эффективной и менее токсичной терапии для борьбы с одной из самых опасных опухолей.

Для существенного снижения риска инфаркта и инсульта человеку нужно от 560 до 610 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 17 тысяч участников проекта UK Biobank. Результаты опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Новые цифры почти в четыре раза превышают текущие рекомендации (150 минут в неделю). Учёные выяснили, что стандартные 2,5 часа активности дают лишь скромное снижение сердечно-сосудистых рисков — всего на 8–9%. А вот те, кто тренировался около 9–10 часов в неделю (около 1,5 часа в день), получили куда более значимый эффект. Вероятность болезней сердца в этом случае падает более чем на 30%.

Учёные отмечают, что лицам с низкой физической подготовкой нужно заниматься на 30–50 минут в неделю дольше, чем выносливым людям, чтобы получить аналогичный терапевтический эффект. Авторы работы призывают врачей перейти к персонализированным нормам нагрузок, в зависимости от уровня тренированности пациента.

Главное

Для защиты сердца 150 минут спорта в неделю оказалось мало. Учёные подняли эту планку в целых 4 раза. Также установлено, что велопрогулки на свежем воздухе стимулируют работу мозга и улучшают психическое здоровье.

Французские врачи хотят, чтобы яркие сны официально признали расстройством. В Сингапуре учёные научились использовать компоненты шпината для лечения синдрома сухого глаза. А американцы придумали способ перехитрить глиобластому, скормив ей витамин, несущий смертоносный для опухоли газ.

