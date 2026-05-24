Учёные объяснили, как одна хромосома может изменить жизнь

В норме у человека их 46, но бывают отклонения, приводящие к серьёзным наследственным заболеваниям. Разобрались, как устроены хромосомы, зачем они нужны и почему при их повреждении могут возникать болезни.

© drmicrobe/123rf.com

О чём речь?

Хромосомы — это структуры, в которых хранится ДНК. Последняя представляет собой цепь длиной почти 2 метра, на которой расположены гены, определяющие работу и особенности организма: от цвета глаз до обмена веществ и склонностей к заболеваниям.

Если ДНК такая длинная, как она помещается в клетке?

Эту роль и выполняют хромосомы. По сути, это способ компактно уложить генетический материал в таком микроскопическом пространстве, как ядро клетки. Для этого ДНК многократно сворачивается и упаковывается с помощью белков. Это и есть хромосома — плотно упакованная ДНК на специальных белках.

У всех людей они одинаковые?

В целом да. У большинства людей одинаковое число хромосом (46, или 23 пары) и схожий набор генов. Уникальным каждого из нас делают небольшие различия в последовательности ДНК. Они влияют на внешность, особенности обмена веществ и предрасположенность к некоторым заболеваниям.

А бывают случаи, когда хромосом не 46?

Да, и в этом случае говорят о хромосомных нарушениях. Один из самых известных примеров — синдром Дауна, при котором у человека появляется дополнительная копия 21-й хромосомы (здесь не две, а три хромосомы, и это называют трисомией). Лишние хромосомы нарушают нормальную работу генов и могут существенно влиять на развитие организма и здоровье. Среди других хромосомных болезней:

синдром Патау — трисомия 13-й хромосомы;

синдром Эдвардса — трисомия 18-й хромосомы;

синдром Клайнфельтера — наличие лишних Х-хромосом у мужчин (вместо XY у таких мужчин может быть XXY).

© Courtney Hale/iStock.com

А почему хромосомы считают парами?

Всё дело в том, что половину набора мы получаем от матери, половину — от отца. Такое парное хранение генетической информации повышает устойчивость организма. Если один ген работает неправильно, второй иногда может частично или полностью компенсировать его функцию.

А у животных хромосом столько же?

Нет. Количество хромосом сильно различается у разных видов. Например, у собак 78 хромосом, у кошек — 38, а у плодовой мушки — всего 8. При этом число хромосом не связано напрямую со сложностью организма. Важнее не количество, а то, какая информация в них содержится.

Что общего у человека и банана и кем была мать всех людей: факты о ДНК

А у мужчин и женщин хромосомы одинаковые?

У женщин и мужчин одинаковы 22 пары хромосом. Различается только одна — половая пара. У женщин в норме две X-хромосомы (XX), а у мужчин — X и Y (XY). Именно Y-хромосома содержит гены, запускающие развитие мужского организма. При этом X-хромосома значительно больше и содержит гораздо больше генов.

Во всех клетках тела одинаковый набор хромосом?

Не во всех. Большинство клеток человека содержат 46 хромосом. Исключение — половые клетки (сперматозоиды и яйцеклетки). В них только 23 хромосомы, то есть половина набора. Это нужно, чтобы при оплодотворении (когда объединяются две половые клетки) у будущего ребёнка снова формировался полный набор из 46 хромосом.

А как определяется пол ребёнка?

Сочетанием половых хромосом. Яйцеклетка всегда несёт X-хромосому, а сперматозоид — либо X, либо Y. Таким образом, если яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с X-хромосомой, то будет девочка (XX), а если с Y-хромосомой — мальчик (XY).

Что происходит с хромосомами при делении клетки?

Перед делением клетка копирует свои хромосомы, чтобы каждая новая клетка получила полный набор ДНК. Затем хромосомы распределяются между двумя дочерними клетками. Этот процесс требует высокой точности, поскольку даже малейшая ошибка в копировании генетической информации может нарушить работу клетки.

© BlackJack3D/iStock.com

Учёные: успех в жизни связан с генами больше, чем с условиями жизни

Могут ли хромосомы повреждаться?

Да. Повреждения могут возникать из-за радиации, некоторых химических веществ, вирусов или ошибок при копировании ДНК. Иногда клетка успевает исправить такие нарушения (это называется репарацией), но если нет, это может привести к мутациям, гибели клетки или развитию заболеваний, например раку.

А с возрастом хромосомы работают хуже?

Да, со временем в ДНК накапливаются повреждения, а системы клеточного «ремонта» работают менее эффективно. Кроме того, укорачиваются теломеры — защитные участки на концах хромосом. Всё это постепенно нарушает стабильность генетического материала и ухудшает работу клеток.

Можно ли исправлять повреждённые хромосомы?

Частично да. Современные технологии, например CRISPR/Cas9, позволяют редактировать отдельные участки ДНК. Учёные уже умеют исправлять некоторые мутации в лабораторных условиях. Однако вмешательство в геном остаётся сложной задачей, поскольку любые ошибки могут привести к непредсказуемым последствиям. В настоящее время есть информация о рождении нескольких детей с редактированным (на стадии эмбриона) геномом.

Главное о хромосомах

Хромосомы — способ хранения и передачи генетической информации. Именно они содержат ДНК, определяющую работу клеток и развитие организма. От точности работы хромосом зависит здоровье, рост, наследственность и даже процесс старения. Несмотря на огромный прогресс в генетике, учёные продолжают изучать, как именно устроены и работают хромосомы. Эти знания уже помогают диагностировать болезни и разрабатывать новые методы лечения.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования